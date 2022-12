Winznau: Gesuch trotz Empfehlung zum Stromsparen bewilligt

Weltmeisterschaft Energieverbrauch im Fussballzelt: Im Public Viewing in Winznau wird mit Gas geheizt – das können nicht alle verstehen Weil die WM diesmal im Winter und in Katar stattfindet, gibts kaum irgendwo Festzelte für Fussballfans. Doch in Winznau wurde dafür ein Gesuch eingereicht – und bewilligt. Ein Einwohner hatte dafür kein Verständnis und beschwerte sich. Das antwortet die Gemeinde. Noël Binetti Jetzt kommentieren 11.12.2022, 12.00 Uhr

Die Spiele, an denen die Schweizer Nati beteiligt war, waren in Winznau gut besucht. zvg

Der Bund fährt eine nationale Kampagne zum Energiesparen und auch die Gemeinden haben ihre Einwohnerinnen und Einwohner dazu aufgerufen, achtsam mit vorhandenen Ressourcen umzugehen. Die Raumtemperatur wird mancherorts runtergedreht, und wenn in einem ungenutzten Raum Licht brennt, schreitet man eher zum Schalter als früher.

Vor diesem Hintergrund kann Bruno Huber aus Winznau nicht verstehen, warum die Gemeinde ein Gesuch für ein mit Gas beheiztes Public Viewing beim Dorfplatz bewilligt hat. Also wendet er sich schriftlich an den Gemeinderat und bittet um eine Erklärung. Für die Betreffzeile im E-Mail, das dieser Zeitung vorliegt, wählt Huber den Titel: «Das darf aber nicht wahr sein!»

Kein Veto, wenn Gesuche ordentlich eingereicht werden

In seiner Antwort hält Gemeindepräsident Daniel Gubler fest, dass es für die Gemeinde keine rechtliche Handhabe dafür gebe, keine Bewilligung auszusprechen, wenn ein Gesuch ordentlich eingeht und alle Auflagen erfüllt. Weiter schreibt Gubler: «Anfragen, wie hier vorliegend, lösen einen mehrstündigen Aufwand aus. Das gehört mit zu den Grundaufgaben einer Behörde. Wie erwähnt, prüfen wir die aktuelle Situation auf Recht- und Zweckmässigkeit, die vorgängig gefällten Entscheide und das Vorgehen.»

Die Winznauer Behörden würden allfällige Beschlüsse von Bund und Kanton umsetzen. «Solche, insbesondere einschränkenden Beschlüsse oder Massnahmen, liegen nicht vor», heisst es weiter in Gublers Antwort an Huber. Und: Die Baukommission habe sich vor der Ausstellung der Bewilligung beim Amt für Wirtschaft und Arbeit und bei der Polizei bezüglich Auflagen oder Verbote erkundigt. Zudem sei die Bewilligung im Oktober erteilt worden.

Abschliessend hält der Gemeindepräsident fest: «Der Gemeinderat begrüsst es, wenn sich junge Menschen in unserem Dorf engagieren. Jeder Gast kann selbstverantwortlich entscheiden, ob er das Angebot annimmt oder verzichtet.» Am Telefon ergänzt Gubler: «Sonst hat sich niemand wegen des Public Viewings bei uns beschwert.»

Gut besucht: «Wenn so viele Leute zuschauten, brauchte die Heizung fast kein Gas», betonen die Organisatoren. zvg

Noch drei grosse Spiele folgen

Auf Anfrage zeigt sich Bruno Huber dennoch enttäuscht. Er sagt: «Ich hätte mir hier von der Gemeinde gewünscht, dass sie Verantwortung übernimmt und als gutes Beispiel vorangeht.» Er finde es schade, dass man sich hinter Gesetzen verstecke. Ihm gehe es nicht darum, die Arbeit der Behörden schlecht zu machen, doch diese sollten ihre Aufgaben wahrnehmen. Für ihn sei die Sache nun aber gegessen, «ich beisse in diesen sauren Apfel».

Nächste Woche stehen in Katar – und eben in Winznau – noch die letzten drei grossen Spiele an. Auf Anfrage erklärt Damian Näf, Mitorganisator des Public Viewings: «Wir haben im Vorfeld aus Umweltschutzgründen zwischen einer Pellet- und einer Gasheizung abgewogen.» Doch die Offerte für die Pelletheizung sei rund fünfmal höher ausgefallen. «Und weil wir nicht wussten, wie viele Gäste kommen, haben wir diese hohen Kosten gescheut.»

Die Spiele, an denen die Schweizer Nati einen Einsatz hatte, seien gut besucht gewesen, sagt Näf: «Bis zu 120 Personen waren da; da mussten wir kaum heizen.» Ansonsten seien die Besucherzahlen eher durchzogen gewesen. «Wir wollten einfach etwas auf die Beine stellen, damit man im Dorf wieder einmal Leuten begegnet.» Es laufe in der Region kaum etwas, «und die WM wurde auch nirgends gezeigt». Für ein anderes Mal wolle man aber den Einsatz einer Pelletheizung erneut prüfen, versichert Näf.

Nun freut er sich auf die Halbfinale und den Final: «Hoffentlich wird das Zelt an diesen Abenden dann noch einmal voll, dann müssen wir auch nicht heizen.»

