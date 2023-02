Wilmatthof in Winznau: Einbrüche und ein neues Baugesuch

Winznau Lange soll der Wilmatthof nicht mehr im Dornröschenschlaf schlummern: Neues Baugesuch für das verwaiste Haus Strenge kantonale Auflagen erschweren die Sanierung des abgelegenen Hofs zwischen Mahren und Trimbach schon lange. Aktuell liegt ein neues Baugesuch auf, ein früheres lehnte der Kanton ab. Unterdessen wurde mehrmals in das Gebäude eingebrochen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Es ist ein einsamer Fleck. Obwohl: Etwas mehr als hundert Meter tief im Boden und exakt unter dem Objekt verläuft die Zuglinie des Hauensteinbasistunnels. Seit 1963 befindet sich das knapp 90'000 Quadratmeter grosse Grundstück im Besitz der Bürgergemeinde Winznau.

2017 verstarb der Pächter der Liegenschaft und die Bürgergemeinde stimmte für einen Verkauf des über 300 Jahre alten Gebäudes. Etwas später fand sich eine Partei, die sich für das Objekt interessierte. Doch aus persönlichen Gründen zog sich diese wieder zurück.

Im Jahr 2020 wurde der Wilmatthof erneut zum Verkauf ausgeschrieben. Wieder fanden sich Interessierte, diesmal eine Familie aus dem Kanton Aargau. Doch letzten Frühling lehnte der Kanton Solothurn deren erstes Baugesuch nach fast einjähriger Prüfung ab. Dieses wurde vorgängig von der lokalen Baubehörde bewilligt. Die Familie möchte eigentlich hier leben, zwischen Mahren und Trimbach, auf Winznauer Boden. Seit drei Jahren besteht dieser Traum. Derweil verfällt der alte Bauernhof zusehends.

Der Kanton hingegen, der über die Einhaltung von Auflagen in Sachen Denkmalschutz, Juraschutz- und Landwirtschaftszone wacht, scheint in dieser Sache nicht von Eile getrieben.

Der Wilmatthof: Verlassen und langsam aber sicher dem Zerfall geweiht. (Archivbild) Patrick Lüthy

Regelmässige Kontrollen wegen Einbrüchen

Der Präsident der Bürgergemeinde Winznau, Manfred Guldimann, ist unterdessen vorsichtig geworden mit Prognosen. Am Telefon erklärt er auf Anfrage: «Aktuell liegt das neue Baugesuch bei der Baubehörde Trimbach auf.» Winznau hat keine eigene Bauverwaltung und deren Aufgaben an die Nachbargemeinde ausgelagert. Guldimann weiss nicht, was genau der Stand der Dinge ist, «doch wenn die Baubehörde alles beisammen hat, geht das Dossier erneut zur Prüfung zum Kanton».

Manfred Guldimann, Präsident der Bürgergemeinde Winznau. Patrick Lüthy

Dort seien dann wegen der vielschichtigen Auflagen mehrere Ämter involviert. «Darum dauert das alles seine Zeit», sagt Guldimann. Ist das nach mehreren Jahren, in denen praktisch nichts ging, nicht frustrierend für die Bürgergemeinde? Der Präsident sagt: «Nun, für uns stellt es nicht einen riesigen Aufwand dar, weder arbeitstechnisch noch finanziell.»

Klar, man gehe regelmässig nach dem Rechten schauen und pflege etwas den Umschwung ums Haus, damit das Ganze aufgeräumt daherkommt. Denn in letzter Zeit gab es mehrere Einbrüche in das leere Haus: «Wir haben Spuren wie aufgebrochene Türen und zerschlagene Fensterscheiben entdeckt», sagt Guldimann. Der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude, von der Strasse ist er nicht einsehbar. «Zu holen gibt es dort jedoch nichts und wir wissen auch nicht, wer das war.»

Für die Bürgergemeinde entsteht zwar ein Ausfall an Einnahmen. Doch weil es sich dabei nur um die Zinsen aus einem Baurecht handelt, sei das nicht so viel. Belastend sei die Situation viel eher für die Bauherrschaft. Diese müsse sich nun schon eine ganze Weile gedulden, sagt Guldimann.

Gefragt, ob mit der Aargauer Bauherrschaft bezüglich des Baurechts bereits etwas ausgehandelt wurde, erklärt der Bürgergemeindepräsident: «Nein, so weit sind wir noch nicht. Zuerst muss das Projekt bewilligt sein. Danach verkaufen wir das Haus und regeln die Details zum Baurecht auf dem Boden.»

Das Land ums Haus wird weiterhin an lokale Landwirte verpachtet. Guldimann ist guter Dinge, dass der Bewilligungsprozess nun dieses Jahr noch abgeschlossen wird und 2023 mit dem Bau begonnen werden kann. Aber eben, mit der Prognose ist es so eine Sache.

Bauherrschaft erarbeit Gesuch komplett neu

Beanstandet hat der Kanton unter anderem die Ausnutzungsziffer des Gebäudes. Nicht auf allen Stockwerken ist heute noch deutlich, wo früher gelebt wurde. Auch wenn in gewissen Räumen Fenster vorhanden sind, war es für die Bauherrschaft schwierig, die Wohnfläche von einst nachzuweisen. Ihr Baugesuch wurde 2022 vom Kanton Solothurn auch deshalb abgelehnt.

Bei der Bauherrschaft heisst es auf Anfrage: «Danach ging es darum, zu entscheiden, ob wir mit den beanstandeten Punkten leben können und darum, neu zu planen. Neben der Reduktion der Wohnfläche bestanden weitere Anforderungen des Kantons zur Abwasserreinigung, weil das Haus nicht an die Kanalisation angeschlossen ist. Wir haben nun mit einer spezialisierten Firma ein überarbeitetes Konzept eingereicht.»

Und: «Die Einreichung lediglich der Änderungen gegenüber der ersten Eingabe war für die Gemeinde nicht möglich und wir mussten das Baugesuch ein zweites Mal vollständig einreichen. Der ganze Prozess und die Wartezeiten verlangen enorm viel Geduld. Wir hoffen aber für Mitte Jahr auf eine Baubewilligung.»

