Neue Waschbären im Wildpark Mühletäli im Niederamt

Wildpark Mühletäli In Deutschland hatten sie keinen Platz – jetzt sind die flauschigen Bären im Niederamt Sie haben endlich ein Zuhause gefunden: Zwei weitere Waschbärdamen leben seit Samstag im Wildpark Mühletäli. Noch sind sie zurückhaltend. Sharleen Wüest 13.07.2021, 05.00 Uhr

Im Wildpark Mühletäli in Starrkirch-Wil ist viel los. Die Ziegen beschnuppern die Besucher, springen neugierig umher. Auch die Rehe machen auf sich aufmerksam. Nur in einem der Gehege herrscht Stille. Das Wasser plätschert, die Blätter wehen leicht im Wind. Kein Tier in Sicht – oder doch? Da sind sie, die flauschigen Ohren eines Waschbären, versteckt in einem der Holzhäuschen. Der Niederämter Tierpark hat neue Mitbewohner erhalten.

Seit Samstag sind die beiden rund zehn Monate alten Waschbärdamen Peppa und Peppina hier zu Hause. Noch sind die zwei etwas scheu und müssen sich an die fremde Umgebung gewöhnen. Doch eine halbe Stunde und unzählige Erdnüsse später blitzt eine Schnauze aus der Öffnung. Die Neugierde der Waschbärdame scheint zu überwiegen. Sie streckt sich mutig aus dem Fenster – nur um wieder in ihrem Versteck zu verschwinden.

Die Tiere haben eine lange Reise hinter sich, erzählt Tierpflegerin Kyra Bosshardt. Denn sie sind aus der deutschen Stadt Rottweil angereist. Peppa und Peppina haben einst in deutschen Wäldern gelebt und sich häufig an den Waldrand getraut. Dort seien sie von Anwohnern beobachtet worden. Diese stellten fest: Die Waschbärdamen werden von Tag zu Tag dürrer. Etwas stimme nicht. «Sie wurden eingefangen und in ein Katzenheim gebracht», sagt Bosshardt.

Anfangs habe das gut funktioniert, doch mit der Zeit sei eines der Weibchen nervös hin und her gelaufen. Das Gehege passte nicht. In Deutschland einen geeigneten Platz für die Jungtiere zu finden, stellte sich als unmöglich heraus. Niemand hatte Platz. «Das Katzenheim hat sich mit Hilferufen an die Schweiz gewendet. Wir mussten auf dieses E-Mail antworten», sagt Bosshardt. Schnell war klar, dass der Niederämter Tierpark das neue Zuhause der beiden Damen werden sollte. Die Tierpflegerin erinnert sich:

«Die Mitarbeitenden des Katzenheims waren unglaublich dankbar. Sie haben am Telefon schon fast geweint.»

Gegen Tollwut und andere Erkrankungen geimpft, waren die beiden Startklar. Der Transport in die Schweiz erfolgte mittels Auto. Peppa und Peppina verbrachten die 2,5 Stunden lange Fahrt in zugedeckten Katzenboxen. «Die Dunkelheit beruhigt sie», sagt Bosshardt. Die beiden mussten die Fahrt sicherheitshalber in getrennten Boxen verbringen. «So wird verhindert, dass sie sich bei allfälliger Nervosität gegenseitig verletzen», erklärt sie.

Seit der Ankunft am Samstag erkunden die beiden ihr neues Zuhause. Im Moment ist ihr Gehege noch von den anderen vier Waschbären getrennt. Trotz Gittern sind neugierig gestreckte Köpfe der vier älteren Artgenossen zu beobachten. Vor allem das Männchen zeige besonderes Interesse. Bosshardt lacht: «Er ist vasektomiert. Wir haben fünf Weibchen, was würden wir denn nur mit all den Jungen tun?»

Bereits im Herbst kommen die nächsten Neuankömmlinge

Die frechen Bären sind vom Wildtierpark nicht mehr wegzudenken. Denn bereits bei der Eröffnung vor 70 Jahren haben sie in Starrkirch-Wil ein Zuhause gefunden – und sollen noch lange dort leben. Die nachtaktiven Tiere sind um einiges zahmer als ihre in freier Wildbahn lebenden Artgenossen. Man könne sie sogar dressieren. Doch dazu fehlt die Zeit, meint Bosshardt. Auch ohne Kunststücke gibt es für die Tiere viel zu entdecken. «Sie sind gerne nah am Wasser. Dort waschen sie häufig auch ihr Essen. Daher stammt wohl der Name Waschbär», sagt die Tierpflegerin.

Bereits im Herbst soll der Tierpark die nächsten Neuankömmlinge willkommen heissen: Lamas und Alpakas. Ein Trekkingerlebnis ist geplant. Bis es so weit ist, werden sich die beiden Waschbärdamen bestimmt in ihrem neuen Zuhause eingelebt haben. Dank etwas Ruhe haben sie sich bereits aus ihrem Versteck getraut.

