Wiedereröffnung «Es wird eine Punktlandung»: Der ehemalige «Storchen» in Schönenwerd öffnet bald als B-Smart-Hotel seine Türen Seit Weihnachten ist das Schönenwerder B-Smart-Hotel geschlossen und wird umgebaut. Am kommenden Montag, 13. März, ist die Wiedereröffnung. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das B-Smart-Hotel in Schönenwerd befindet sich seit Weihnachten im Umbau und wird am 13. März 2023 wiedereröffnet. Bruno Kissling

Kommenden Montag öffnet das umgebaute B-Smart-Hotel in Schönenwerd, ehemals Hotel Storchen, seine Türen wieder. Rund drei Monate wurde das traditionsreiche Haus umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht. Alle Zimmer und Suiten sowie Meeting- und Seminarräume wurden renoviert und umgestaltet. Bis zur Wiedereröffnung gebe es aber noch einiges zu tun. «Der Umbau wird eine klassische Punktlandung», sagt Lukas Fritschi, Head of Operations der B Smart Selection.

Lukas Fritschi, Betriebsleiter der B Smart Selection-Hotelkette. zvg

Die Hotelkette, die für schnelle Check-ins und Check-outs steht, übernahm die Liegenschaft im Juli 2020 von Monika und Peter Lustenberger, die den «Storchen» 25 Jahre lang betrieben hatten.

Fritschi, der von 2007 bis 2010 seine Kochlehre im «Storchen» absolviert hat, ist zuversichtlich, dass der Umbau rechtzeitig fertig wird. Im Nebengebäude des Hotels werden die Apartments durch ein «Flexy Motel» ersetzt. Mit diesem preisgünstigeren Angebot wolle man Gäste abholen, die lediglich eine Übernachtung brauchen. Das Motel benötige aber noch zwei Tage länger und wird folglich am 15. März eröffnet. Alle übrigen Dienstleistungen können zur Wiedereröffnung angeboten werden.

Bereits mehrere Buchungen eingegangen

Obwohl das Hotel noch nicht geöffnet hat, seien bereits mehrere Reservationen eingegangen. Schon in der ersten Woche werde der Seminarbereich des Hotels gut gebucht sein. Dabei helfe, dass das Team rund um Resident Managerin Katharina Sladek behalten werden konnte. So haben die Kunden weiterhin eine vertraute Ansprechperson.

Auch in der Küche des hauseigenen Restaurants gibt es keine personellen Wechsel. Küchenchef Daniel Sladek leitet weiterhin die Geschehnisse – und das mit Erfolg: Jüngst wurde das Restaurant erneut mit 14 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet. Neu werden die Gäste neben dem Restaurant auch eine klassische Bar mit kleiner Speisekarte vorfinden – dies decke sich mit den Bedürfnissen heutiger Geschäftsreisen.

Visualisierung der neuen Bar im B-Smart-Hotel. Hier können sich die Gäste auch mit kleinen Speisen verpflegen. (Visualisierung) zvg

Check-in soll keine drei Minuten dauern

In den B-Smart-Hotels kann während 24 Stunden ein- beziehungsweise ausgecheckt werden. Die Registrierung erfolgt über einen Bildschirm und nach rund drei Minuten erhält man seine Schlüsselkarte. Beim Auschecken des Hotels muss lediglich die Schlüsselkarte in die Check-out-Box eingeworfen werden. Die Rechnung kommt dann per Mail.

Doch die Betreibenden wollen nicht nur Geschäftskunden anziehen. Auch Freizeitgäste sollen künftig im Schönenwerder Hotel nächtigen. So bietet das Hotel zum Beispiel einen neuen grosszügigen Veloraum. Das sei auch in den übrigen Häusern der Hotelkette der Fall. Momentan gehören 19 Übernachtungsbetriebe in Liechtenstein, der deutschsprachigen Schweiz sowie in Österreich zur Gruppe, die 2014 gegründet wurde.

Dabei sollen vor allem auch das Restaurant und die Bar helfen. «Wir wünschen uns, lokal auf viele Interessenten für das Restaurant und die Bar zu stossen», sagt Lukas Fritschi. Die vielen Reservationen vor der Eröffnung am Montag zeigen, dass das Interesse auf jeden Fall vorhanden ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen