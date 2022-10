Diese Niederämter restaurieren historische Furka-Dampfbahnen

Werkstatt-Besuch «Die Arbeit geht uns nie aus»: Diese Niederämter restaurieren in ihrer Freizeit die historische Furka-Dampfbahn Zwei Niederämter restaurieren alte Eisenbahnwagen der Dampfbahn Furka Bergstrecke. Das tun sie freiwillig – doch es ist schwierig, Jüngere für ihr Hobby zu begeistern. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 13.10.2022, 17.01 Uhr

Das engagierte Team bei der Arbeit am Wagen Nr. 15, der im April 1914 in Betrieb gesetzt wurde. Jörg Morf, Franz Petermann und Daniel Breidenbach (vorne, v.l.), im Hintergrund das ganze Team in der Werkstatt in Aarau. Bruno Kissling

Jürg Morf aus Däniken schreitet durch die hohen Hallen hinter dem Güterbahnhof Aarau, wo sich einst der Schlachthof befand. Heute werden hier historische Personen- und Gepäckwagen der Dampfbahn Furka Bergstrecke wieder instand gestellt.

Während vieler Jahre arbeitete Morf als Freiwilliger, so genannter «Froni» am Gleis zwischen Realp UR und Oberwald VS. Doch letzten Sommer hatte er seinen letzten Einsatz: «Ich half bei der Gewölbesanierung im Scheiteltunnel, da zieht es am Morgen vom Wallis her, am Nachmittag vom Urnerland her durch. Zum Arbeiten sehr unangenehm.»

Schwere Zementsäcke in einen Betonmischer zu kippen machte ihm, den die Kollegen wegen seiner hünenhaften Statur «Doppelmeter» nennen, dagegen nichts aus: «Aber die Kleineren hatten recht Mühe.» Anstrengend war, die Armierungsgitter zu biegen und in den Fels zu bohren, dann darauf den Spritzbeton aufzutragen. Morf berichtet lachend:

«Abends nach dem Znacht waren wir so müde, dass wir grad schlafen gingen, nix mehr mit Schnaps trinken wie früher.»

Nun wechselte er in die Werkstätte in Aarau, wo sich jeden Dienstag und Donnerstag eine Gruppe von rund 60 Aktiven trifft: «Im Moment bin ich für die Umgebungspflege zuständig, damit wir am Tag der offenen Tür am Samstag einen guten Eindruck machen.»

In frischem Glanz aber mit alter Typografie: Auch die Beschriftungen am Wagen wurden wiederhergestellt. Bruno Kissling

Ein neuer Wagen ist fast fertig

Mitten in der Haupthalle steht der Personenwagen B 4231, Baujahr 1914. Noch fehlen die roten Aussenbleche, im Innern schraubt der Däniker Franz Petermann (72) eine Holzleiste an. Er sah vor Jahren im Garten von Jürg Morf ein Schild mit einer Dampflokomotive stehen und wurde dadurch auf die Dampfbahn Furka Bergstrecke aufmerksam.

Nun ist er für den Innenausbau zuständig. «Dieser Wagen war in einem so desolaten Zustand, dass wir ihn nach alten Plänen neu aufbauen mussten», erklärt Petermann. Sein beruflicher Hintergrund hilft ihm dabei: «Ich bin ein Allrounder. Früher habe ich bei der ABB gearbeitet, aber auch Küchen montiert.»

Paul Looser aus Hägendorf (l.) und Hans Friedli aus Egerkingen beim bearbeiten einer Dampfheizungs-Abdeckung an einer Standbohrmaschine. Bruno Kissling

Mit seinem Kollegen Daniel Breidenbacher (72) aus Buchs AG justierte er die Federn der Fenster, damit sie nicht nach oben schnellen, wenn man sie öffnet, und montierte die Storen.

Ein trockener Abstellplatz für die alten Waggons

Die Arbeit soll dauerhaft sein: «Früher kamen die Wagen nach etwa zehn Jahren wieder nach Aarau, weil das Holz faul wurde. Der Schnee und die Temperaturschwankungen haben ihnen zugesetzt. Seit wir in Realp eine Halle gebaut haben, wo wir alle Wagen trocken abstellen können, halten sie viel länger, über zwanzig, vielleicht bis gegen dreissig Jahre», so Petermann.

Originalgetreu und mit Herzblut: Die Freiwilligen Helfer arbeiten mit viel Liebe zum Detail an den Waggons aus vergangenen Zeiten. Bruno Kissling

Leider fehle es an Nachwuchs: «Es kommen etliche Interessierte hierher und schauen sich um, aber wenn sie hören, dass ehrenamtlich gearbeitet wird und der Lohn ein Gratis-Abendessen ist, wollen sie die Zusage überschlafen und dann hört man nie mehr etwas von ihnen.»

Petermann freut sich, wenn der B 4231 im Frühling nach Realp kommt: «Alle Helfer werden auf einer Liste eingetragen, die im Wagen befestigt wird. Es ist immer schön, dann einmal mit dem Wagen über die Furka Bergstrecke zu fahren, an dem man selbst mitgearbeitet hat.» Ans Aufhören denkt Petermann nicht: «Solange ich laufen kann und mein Gedächtnis mitmacht, werde ich hier sein. Die Arbeit geht uns nie aus.»

Die Wagenwerkstätte Aarau an der Rohrerstrasse 118 ist am Samstag, 15. Oktober 2022, von 11.30 bis 16 Uhr geöffnet; Eintritt frei.

