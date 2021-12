Besuch in der Vintage-Werkstatt in Starrkirch-Wil

Wenn aus Altem Neues wird Eine Niederämter Werkstatt mit gewissem Faible: Nicht einmal seine Frau wusste von der Garage In Starrkirch-Wil öffnete Matteo Sciacca (40) die Türen seiner VIP Vintage Cars Garage. Hier lebt der gebürtige Italiener seine Leidenschaft für alte Autos, Mofas und entsprechendes Zubehör aus. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

VIP Vintage Cars-Inhaber Matteo Sciacca. Fabio Baranzini

Wer das Geschäft von Matteo Sciacca betritt, der erkennt sofort, worum es hier geht: alte Autos und Mofas. Vier Autos füllen den grössten Teil der Ladenfläche. Rundherum stehen Regale und Kisten, gefüllt mit allerlei Zubehör für die Oldtimer. Dazwischen verschiedene Mofas – die meisten davon alt und in schlechtem Zustand. Sie warten darauf, von Matteo Sciacca wieder fahrtüchtig gemacht zu werden.

An den Wänden hängen verschiedene Accessoires. Beispielsweise die Front eines Mofas, die zu einem Halter für Weinflaschen umfunktioniert wurde. Oder die Front eines Fiat Cinquecento. Gleich davor stehen auf einem Regal Feuerlöscher und metallene Benzinkanister, deren Innenleben zu kleinen Minibars umfunktioniert wurden. «Wir kümmern uns nicht nur um Oldtimer und Mofas, sondern haben auch viele Geschenke und Accessoires für Sammler», sagt Matteo Sciacca.

Ersatzteile im Retro-Look. Fabio Baranzini

Nächte in der Garage verbracht

Für den Laien mag die VIP Vintage Cars Garage noch etwas unübersichtlich und chaotisch wirken. Das ist einerseits der Tatsache geschuldet, dass Matteo Sciacca sein Geschäft erst etwas mehr als einen Monat geöffnet und daher noch nicht alles fein säuberlich aufgebaut und eingeräumt hat. Andererseits ist die Auswahl gerade bei den Accessoires und Geschenken riesig und erfreut das Herz jedes Oldtimer-Fans.

Und genau ein solcher ist auch Matteo Sciacca selbst. Der 40-Jährige aus Schönenwerd ist seit seiner Jugend von Autos fasziniert. Statt in Bars und Clubs verbracht er die Abende und Nächte seiner Jugend in der Garage. Schrauben, polieren und tunen – das war es, was ihn faszinierte. Geprägt wurde er dabei von seinem Vater und vor allem von seinem Onkel, die beide Kart gefahren sind und viele Stunden in der Werkstatt verbracht haben.

Doppeleinbruch im ersten Geschäft

Die Oldtimer – also die Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind – haben es Matteo Sciacca besonders angetan. Er besitzt gleich mehrere. Ein Fiat Cinquecento, ein Fiat Panda, ein Fiat 128 und ein Lancia Thema aus den 90er Jahren. Sciacca gerät ins Schwärmen:

«Wenn ich mich in einen Oldtimer setze, vergesse ich alles. Die Emotionen, die ich empfinde, wenn ich in einem solchen Auto sitze, kann mir ein neues Auto niemals geben.»

Und: «Es sind der Geruch des Motors und das Gefühl beim Fahren – ganz ohne Computertechnik oder Servolenkung. Das ist einzigartig.»

Der gelernte Verkäufer hatte bereits einmal eine Garage geführt. In Schönenwerd betrieb er eine Tuning-Garage, die sehr gut lief. Nach zwei Einbrüchen, die einen Schaden von gut 60’000 Franken zur Folge hatte, die von der Versicherung jedoch nicht gedeckt waren, war Sciacca 2010 zur Geschäftsaufgabe gezwungen.

Ein einschneidendes Erlebnis – vor allem weil auch der anschliessende Gerichtsprozess gegen die Einbrecher an den Kräften zehrte. «Der Doppeleinbruch hat mir die Motivation genommen. Ich war mir sicher, dass ich nie mehr ein eigenes Geschäft eröffnen werde», blickt Sciaccia zurück.

Fabio Baranzini Fabio Baranzini Fabio Baranzini Er ist der Inhaber von VIP Vintage Cars: Matteo Sciacca. Fabio Baranzini

Zufällig aufs Ladenlokal gestossen

Doch es kam anders. Nach der Aufgabe seiner Garage arbeitete Matteo Sciacca als Verkäufer und Versicherungsberater. Seine Oldtimer waren nur noch ein Hobby. Im vergangenen Sommer stoppte er mit einem dieser Fahrzeuge an der Tankstelle an der Aarauerstrasse in Starrkirch-Will. Beim Tanken fiel ihm das leerstehende Gebäude neben der Tankstelle auf. Er warf einen Blick hinein und als er zurück zu seinem Wagen lief, rief ihm der Vermieter der Liegenschaft hinterher, ob er Interesse habe.

Sciacca, der immer noch damit liebäugelte, wieder ein eigenes Geschäft zu führen, besichtigte die Räumlichkeiten. Schnell war für ihn klar: «Das ist es. Hier will ich es noch einmal versuchen.»

Zwei Monate lang hat er jeden Abend im neuen Geschäft gearbeitet. Erzählt hat er aber niemandem davon. Nicht einmal seiner Frau. «Sie glaubte schon, dass ich fremd gehe», blickt er lachend zurück. «Ich habe niemandem davon erzählt, weil ich nicht wollte, dass man mir die Idee wegen der Einbrüche beim letzten Mal oder wegen Corona ausredet.»

Grosses Netzwerk

Mittlerweile ist die VIP Vintage Cars Garage gut einen Monat geöffnet. Sciacca restauriert für seine Kundschaft Oldtimer und alte Mofas in Kooperation mit einer Garage in Buchs. Zudem organisiert er auf Wunsch Sammlerstücke, Ersatzteile, Mofas und Autos. «Ich bin seit über 20 Jahren Teil der Oldtimer-Szene und bin Mitglied in verschiedenen Gruppen und Vereinen. So habe ich mir ein grosses Netzwerk in Italien, Deutschland und der Schweiz aufgebaut, das mir hilft, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen», erklärt Matteo Sciacca.

