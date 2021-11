Bally bekennt sich zu seinen Wurzeln - trotz Plänen im Tessin

Wegzug ins Tessin Die Schuhausstellung wird gezügelt – doch Bally hält an Beziehung zu Schönenwerd fest Lange äusserte sich der Modekonzern nicht zu Berichten, wonach er seine Schuhsammlung nach Caslano TI verlegt. Jetzt ist klar: Die Geburtsstätte des Unternehmens soll nicht leer ausgehen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Hier eröffnet der Modekonzern voraussichtlich 2022 das «Bally Heleneum Lab»: die Villa Heleneum am Luganersee im Tessin. zvg

Gemeinsam luden Stadt- und Vizestadtpräsident von Lugano sowie der Bally-CEO, Nicolas Girotto, diese Woche zur gemeinsamen Pressekonferenz. Im Amtshaus der bevölkerungsreichsten Stadt im Tessin wurden der Öffentlichkeit unterzeichnete Verträge vorgestellt. Diese ermöglichen dem Modekonzern, in der Villa Heleneum das «Bally Heleneum Lab» zu verwirklichen. Girotto nutzte die Möglichkeit, auf die Pläne näher einzugehen.

Als im Sommer zuerst Tessiner Medien über diese Pläne berichteten, war trotz mehrerer Versuche bei Bally nichts in Erfahrung zu bringen. «Kehrt etwa das Unternehmen seinem Geburtsort im Niederamt den Rücken?», fragten sich einige. Jetzt ist klar, so weit kommt es nicht.

In diesen Tagen hat der mondäne Modekonzern eine Pressestelle für den Standort Schweiz eingerichtet. Am Telefon erklärt der Medienbeauftragte Martin Hellrich auf Anfrage, in welche Richtung die Pläne des Unternehmens gehen.

Wie Martin Matter, Ur-Ur-Enkel C.F. Ballys und Stiftungsrat der Ballyana Stiftung, in einem Interview mit dieser Zeitung bereits verraten hat: Schönenwerd soll dabei eine Rolle spielen.

Das Projekt befindet sich im Aufbau

Was genau in Schönenwerd realisiert wird, ist zur Zeit Gegenstand verschiedener Gespräche. Hellrich sagt dazu: «Die Bindung von Bally an die Gemeinde Schönenwerd ist sehr stark. Die Gene sind tief in der Firma verankert.» Es sei gut, wenn ein internationaler Modekonzern wisse, woher er komme. «Auch der Austausch mit der Ballyana-Stiftung ist intakt. Aktuell laufen Diskussionen, wie man das Erbe und Andenken vor Ort in adäquater Weise erhalten kann.» Weitere Informationen diesbezüglich würden zu gegebener Zeit folgen.

Nicolas Girotto, CEO von Bally und Vorsitzender der Bally Stiftung für Kunst und Kultur zvg

Dass das Unternehmen mit Sitz in Caslano TI sein Hauptaugenmerk auf den Standort Tessin legt, ist kein Geheimnis - seit rund 30 Jahren ist der Konzern dort zuhause.

Gefragt, warum Bally es verpasste, am einstigen Heimatort im Niederamt zeitnah über den Teilwegzug zu informieren, sagt Hellrich: «Wenige Monate, nachdem das Projekt ‹Bally Heleneum Lab› auf Papier festgehalten wurde, ist auch Bally von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen.»

Die Prioritäten seien in dieser Zeit schlicht an anderer Stelle gelegen. Mit der Inbetriebnahme des «Bally Heleneum Lab» solle nun aber ein Bekenntnis zur Schweiz abgegeben werden. Dazu gehöre eine funktionierende Kommunikation, deshalb werde in Zukunft die Öffentlichkeit Schritt für Schritt informiert: über die nächsten Etappen in Lugano, für das «Bally Heleneum Lab», und in Schönenwerd für das Bally-Projekt.

Lugano als strategischen Standort

Die Verträge, welche die Bally Stiftung für Kunst und Kultur mit der Stadt Lugano abgeschlossen hat, und anlässlich derer diese Woche die Medienkonferenz stattfand, zeugen vom geplanten Engagement. Heller führt aus: «Lugano liegt mitten auf der Nord-Südachse zwischen Zürich und Milano. Als Modekonzern ist die Nähe zur norditalienischen Modemetropole unabdingbar.»

Lugano birgt für Bally also logistische Vorzüge. «Dass uns die Stadt die Villa Heleneum für fünf Jahre und mit Option auf Verlängerung um weitere zehn Jahre zur Miete angeboten hat, ist ein grosses Glück und eine Ehre für Bally», erklärt der Medienbeauftragte.

Unter Konzeptregie der Bally Stiftung für Kunst und Kultur soll dort eine Dauerausstellung entstehen, bei der auch virtuelle Räume und digitale Angebote integriert werden. Das vorgestellte Projekt zielt darauf ab, «ein offenes und diskursives Umfeld zu schaffen, das die Entstehung von Visionen mit einem Nutzen für die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Technologie der Zukunft ermöglichen soll.»

Die Bally-Stiftung bringe ihr Archiv ein, welches die 170-jährige Entwicklung von Ästhetik, Technologie und Kreativität von Bally dokumentiert. «Weitere Beiträge umfassen Artefakte, welche die 5000-jährige Geschichte der handwerklichen Findigkeit und der Lösungen, die der Mensch im Laufe seiner Evolution entwickelt hat, erzählen», heisst es in der zur Medienkonferenz versandten Mittelung.

Der Standort in Schönenwerd: Hier ist heute noch das Schuhmuseum untergebracht. In welchem Rahmen künftig dem Erbe des Konzerns gedacht wird, ist aktuell Gegenstand von Gesprächen. Bruno Kissling

Was Schönenwerd betrifft: Auch hier soll also bald bekannt werden, wie es mit dem Andenken von Bally weitergeht. Und Hellrich fügt an: «Wir wünschen uns einen Dialog, bei dem klar wird, was die Region sich überhaupt wünscht.»