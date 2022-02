Wegen mangelnder Rentabilität Und wieder steigt eine Niederämter Gemeinde vom Geschäft mit den günstigen SBB-Tageskarten aus Einst Erfolgsmodell, heute bezahlen die Gemeinden häufig drauf: Die Karten, die hindernisfreies Reisen auf dem ganzen Netz versprechen, sind auch im Niederamt immer seltener verfügbar. An der digital- analogen Nachfolge, wird noch immer getüftelt. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Für 45 Franken mit den öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch die ganze Schweiz fahren – das ist seit 2003 dank den SBB-Tageskarten möglich, die man in Gemeinden und Städten beziehen kann. Es ist ein Angebot, das auch die Niederämter Gemeinden ihren Einwohnerinnen und Einwohner anbieten. Die Zahl der Gemeinden, die dieses Angebot aufrechterhalten, sinkt allerdings schon länger. Jetzt steigt auch Erlinsbach aus.

Von den insgesamt 17 Niederämter Gemeinden bieten aktuell noch deren acht SBB-Tageskarten an. Stüsslingen, Hauenstein-Ifenthal, Eppenberg-Wöschnau und Kienberg hatten gar nie SBB-Tageskarten verkauft, Starrkirch-Wil beendete die Aktion bereits 2016 aus Kostengründen, Walterswil 2017. Im Oktober 2020 hat auch Trimbach den Verkauf der SBB-Tageskarten eingestellt. «Der Verkauf hat nicht mehr rentiert», schrieb Tanja Rohrbach, stellvertretende Gemeindeschreiberin von Trimbach.

Corona bremst Nachfrage

Nur noch bis Ende März wird es in Erlinsbach SO SBB-Tageskarten geben. Der Grund dafür: Die Nachfrage ist in den letzten beiden Jahren eingebrochen, wodurch der Kostendeckungsgrad auf 72 Prozent (2020), respektive 83.8 Prozent (2021) gesunken ist. «Das hat zu einem beträchtlichen Defizit geführt. Zudem ist eine rasche Rückkehr zu den Verhältnissen vor 2020 nicht zu erwarten», so Beat Baumann, Verwaltungsleiter der Gemeinde Erlinsbach SO.

Der Rückgang der Nachfrage nach SBB-Tageskarten ist in den vergangenen beiden Jahren sicherlich mit der Coronapandemie zu begründen. Das hat praktisch jede Niederämter Gemeinde in unserer Umfrage bestätigt. Aber es gibt auch noch weitere Gründe, wie Alliance Swiss Pass Mediensprecher Thomas Amman auf Anfrage erklärt.

«Heute gibt es Spar-Tageskarten, die einfach online gekauft werden können. Ohnehin werden fast zwei Drittel aller Tickets online gekauft. Entsprechend sind rein analoge Angebote wie die Tageskarten Gemeinde nicht mehr zeitgemäss», so Ammann.

Kommt hinzu: «Die Gemeinden müssen die Tageskarten jeweils direkt bei den SBB einkaufen und sind danach selbst für den Vertrieb verantwortlich. Das heisst, sie tragen auch das Risiko, wenn die Karten nicht verkauft werden. Das ist für die Kommunen nicht ideal.»

Früher ein Erfolgsmodell: Das Angebot an den Verwaltungsschaltern erfreute sich einst grosser Beliebtheit. Hanspeter Bärtschi (Archiv)

Verein hat keine Rückmeldungen erhalten

Die SBB-Tageskarten wurden tendenziell von der älteren Bevölkerungsgruppe in den Gemeinden und Städten genutzt. Ist es für sie ein Problem, dass immer weniger SBB-Tageskarten angeboten werden und die SBB-Tageskarten in der heutigen Form Ende 2023 ohnehin eingestellt werden? Wir haben nachgefragt beim Verein Graue Panther Olten und Umgebung, der sich für die Rechte und Anliegen von Seniorinnen und Senioren in der Region Olten stark macht. Präsident Ruedi Fasnacht sagt:

«Ja, wir sind sicherlich davon betroffen. Bislang haben wir aber noch keine Rückmeldungen erhalten, dass wir uns diesbezüglich einsetzen sollten.»

Und: «Wir würden es aber auf jeden Fall begrüssen, wenn es ab 2024 ein Nachfolgeangebot in irgendeiner Form geben würde. Gerade für Seniorinnen und Senioren ohne Generalabonnement sind die Tageskarten für Ausflüge eine tolle Sache.» Ein solches Nachfolge-Angebot soll es definitiv geben. Das bestätigt Thomas Ammann auf Anfrage:

An Nachfolgeprodukt wird noch getüftelt Ab 2024 soll das Nachfolge-Angebot für die SBB-Tageskarten zum Einsatz kommen. Die Alliance Swiss Pass ist derzeit daran, verschiedene Varianten auszuarbeiten .«In den nächsten Monaten werden wir dem Schweizerischen Städteverband und dem Schweizerischen Gemeindeverband unsere Vorschläge unterbreiten. Gemeinsam entscheiden wir dann, welche Lösung die praktikabelste ist», sagt Thomas Ammann, Mediensprecher von Alliance Swiss Pass. Bis Ende 2022 soll klar sein, wie das Nachfolge-Angebot aussieht. Viel mehr will Thomas Ammann noch nicht verraten. Nur so viel: «Es wird keine rein analoge Lösung mehr sein.» (fba)

Grosse Nachfrage in Niedergösgen

Besonders gross scheint das Interesse nach den Tageskarten in Niedergösgen zu sein, wo täglich vier Karten zur Verfügung stehen. «Seit Juni 2021 haben wir immer mindestens 95 Prozent unserer Karten verkaufen können», so Antoinetta Liloia-Cavaliere, Gemeindeschreiberin von Niedergösgen.

Auch wenn die Zahlen in anderen Gemeinden nicht derart hoch sind, halten Obergösgen, Dulliken, Däniken, Winznau, Gretzenbach, Lostorf und Schönenwerd ebenfalls am Verkauf der SBB-Tageskarten fest. In Winznau ist allerdings noch offen, ob der Verkauf auch nach Juni 2022 weitergeführt wird. «Das wurde noch nicht entschieden», sagt Winznaus Gemeindeschreiber David Geering.

