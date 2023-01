Schönenwerd: Kanton wirbt mit Firma aus China als «Erfolgsstory»

Schönenwerd Chinesische Firma hat Produktion gar nie gestartet – trotzdem preist der Kanton Solothurn deren Ansiedlung im Niederamt als «Erfolgsstory» an Die Niederlassung der Firma DDW Swiss AG aus China 2016 wird von der Solothurner Standortförderung als Erfolg gefeiert. Doch das Unternehmen hat sein exotisches Geschäftsmodell in Schönenwerd gar nie aufgenommen. Die Geschichte einer Ansiedlung, die gar keine ist. Noël Binetti Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Hier, im Bally-Feld-Gebäude an der Bahnstrasse 43 in Schönenwerd, siedelte sich 2016 die chinesische DDW Swiss AG an. Die Produktion wurde aber gar nie aufgenommen. (Archivbild) Bruno Kissling

Diese Geschichte handelt vom Wettbewerb internationaler Wirtschaftsstandorte und der Rolle, die der Kanton Solothurn dabei einnimmt. Sie wirft die Frage auf, ob man mit Hahnenwasser aus dem Niederamt China erobern kann. Und diese Geschichte zeigt auf, dass auch eine «Erfolgsstory» schnell einmal ein Ablaufdatum hat – wenn sie denn überhaupt eine ist.

Wie «Swiss made» bei der Standortwahl punktet

Ganz klar «Swiss made» sei der Grund dafür, dass sich das junge chinesische Unternehmen DDW Swiss AG in der Schweiz ansiedele. Das sagte Sarah Koch von der Wirtschaftsförderung des Kantons Solothurn im Jahr 2016.

Koch hat ihren Chefposten dort mittlerweile aufgegeben. Heute heisst die kantonale Wirtschaftsförderung «Fachstelle Standortförderung und Aussenkontakte» und ist beim Volkswirtschaftsdepartement angegliedert. Damit will man der Standortentwicklung mehr Gewicht geben.

Um Standortentwicklung ging es denn auch, als sich vor gut sechs Jahren die Solothurner «Anlaufstelle China» dafür einsetzte, dass Firmen aus dem Fernen Osten sich hier niederlassen. Ein Erfolg wurde schliesslich verkündet, als dies mit der DDW Swiss AG ein erstes Mal gelang. Zwar existierte die 2015 gegründete Firma bereits länger als die Fachstelle selbst – und das Unternehmen prüfte offenbar schon vor der Zusammenarbeit den Standort Schweiz. Doch die Bemühungen der Wirtschaftsförderung lieferten wohl den entscheidenden Impuls.

Hahnenwasser als «Belaviva» auf dem China-Markt

Zuerst lohnt sich ein kurzer Blick auf das Geschäftsfeld und den Zweck der Firma: «Produktion, Handel und Vertrieb von Wasser, insbesondere Trinkwasser, Mineralwasser und behandeltem Wasser wie Leichtwasser, teilweise von Deuterium befreitem Wasser».

Bestimmt war das Produkt für den chinesischen Markt. Dort wird von Deuterium befreitem, sogenanntem ultraleichtem Wasser, ein positiver Effekt auf den Körper nachgesagt. Der Rohstoff für das Geschäftsmodell von DDW Swiss AG: Schweizer Hahnenwasser. Vertrieben werden sollte dieses in China unter der Marke «Belaviva». Denn lokales Wasser habe dort einen zweifelhaften Ruf. Ein Hinweis auf die Schweiz wirke «Wunder», damit sich das Wasser besser verkauft, so Wirtschaftsförderin Sarah Koch damals. Eben: «Swiss made.»

Dazumal, 2016, lobte in diesem Zusammenhang eine chinesische Vertreterin der Firma DDW den Standort Schweiz. Bis heute wird sie auf der Website des Kantons unter «Erfolgsstorys im Kanton Solothurn» zitiert: «Die Schweiz ist weltweit führend im Bereich Life Science sowie in der biomedizinischen Technologie und Forschung. Schweizer Produkte geniessen weltweit einen ausgezeichneten Ruf.»

Die Website des Kantons Solothurn führt das Beispiel gelungener Wirtschaftsförderung zu einer chinesischen Firma in Schönenwerd weiterhin auf, obwohl die Firma liquidiert wird und ihre Produktion gar nie gestartet ist. Screenshot: so.ch,

18. Januar 2023

Und auch die Dienste des Kantons werden von chinesischer Seite gewürdigt: «Die Wirtschaftsförderung unterstützt uns mit ihren professionellen Dienstleistungen. Sie hilft uns beispielsweise auch im Umgang mit dem notwendigen Papierkram.»

Saubere Arbeit der kantonalen Fachstelle, könnte man meinen. Ein Blick ins Handelsregister aber zeigt: Die Firma befindet sich seit kurzem in Auflösung. Oder, um im ökonomischen Jargon zu bleiben: Sie wird liquidiert. Was hat zu diesem Ende des «geförderten» Unternehmens geführt?

Wenn Rechnungen nicht beglichen werden

Fakt ist: Die DDW Swiss AG ist in China abgetaucht. Die Produktion in Schönenwerd wurde gar nie aufgebaut. Kein Liter Leichtwasser hat die Schweiz je nach China verlassen. Kein einziger Arbeitsplatz wurde generiert; es blieb beim «Papierkram». Und dieser haftet an Reto Gribi.

Gribi arbeitet für die renommierte Oltner Treuhandgesellschaft Solidis und wird bei der DDW Swiss AG als Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator im Handelsregister geführt. Sein Name fiel bereits zu Beginn der «Erfolgsstory»: Die Wirtschaftsförderung stellte zwischen ihm und den Eigentümerinnen von DDW in China den Kontakt her, damit Solidis hier die nötigen Schritte für die Gründung der DDW Swiss AG in die Wege leiten konnte.

Der Kontakt nach China bricht rasch ab

Auf Anfrage bringt Gribi Licht ins Dunkel. Er sagt: «Über unser internationales Netzwerk haben wir immer wieder Kontakt zu ausländischen Firmen. So kam es, dass die kantonale Wirtschaftsförderung mich damals ersuchte, bei der Ansiedlung der DDW Swiss AG behilflich zu sein. Ich sagte für das Mandat zu und bereitete die Ansiedlung der Niederlassung in der Schweiz vor.» Für den bürokratischen Teil der Gründung seien die beiden Eigentümerinnen aus China angereist: «Innert Stunden war das Formale erledigt.»

Und dann? Gribi erklärt es so: «Ich suchte nach einer geeigneten Liegenschaft. Eine solche fanden wir an der Bahnstrasse in Schönenwerd. Einige bauliche Änderungen konnten vorgenommen werden. Etwa das Baugesuch für eine Rampe wurde bewilligt.» Die DDW Swiss habe dann 15 Monate den Mietzins bezahlt. Danach ging nichts mehr: «Der Firma ging das Geld aus.»

Reto Gribi war bemüht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. «So wie ich mitbekommen habe, geriet die Firma in China aber in Schwierigkeiten. Glücklicherweise bot der Vermieter in Schönenwerd Hand, dass wir frühzeitig aus dem Mietvertrag aussteigen konnten.» Dieser war für fünf Jahre unterzeichnet. Gribi erinnert sich, dass es den chinesischen Eigentümerinnen nochmals gelang, 10'000 Franken aufzutreiben, um die aufgelaufenen Schulden zu begleichen.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen, eine Verbindung zu den Personen in China herzustellen, übermittelte Gribi im Sommer 2022 schliesslich per E-Mail eine letzte Chance und erklärte, dass er die Firma sonst auflösen werde. Die Antwort blieb aus. «Als Verwaltungsrat kam für mich ein Rücktritt nicht in Frage; die Probleme der DDW Swiss AG wären damit nur grösser geworden.» Also hat er im Dezember die Liquidierung beantragt: «Das erzeugt zwar nicht abwälzbare Kosten, dafür wird alles sauber erledigt.»

Ein Schiff transportiert einen Container mit der Aufschrift «China-Schweiz» und verlässt den Rheinhafen in Basel. (Archivbild) Steffen Schmidt/Keystone

Der Standortförderung des Kantons attestiert Gribi aber einen guten Job: «Man weiss halt nie im Voraus, ob eine Idee klappt. Das gilt allgemein für die Wirtschaft.» Seit bald zwei Jahren herrscht Funkstille zur DDW Swiss AG. «Auch unsere chinesischen Kontakte konnten keine Verbindung herstellen.» Gribi führt abschliessend aus: «Bei einem Land wie China kommen auch Fragen auf, ob die Personen verschwunden und überhaupt noch am Leben sind. Doch darüber kann ich nur spekulieren.»

Je grösser die Distanz, umso schwieriger Es ist nicht Gribis erster Fall, der mit China so verläuft. Er sagt: «Am Anfang darf man alles machen und muss für die Unternehmen rennen. Am Ende ist man froh, wenn alle Kosten gedeckt sind.» Sind Sie das bei der Swiss DDW AG? «Nein, nicht vollständig.» Dass hiesige Treuhandfirmen Mandate ausländischer Firmen, die hier Fuss fassen wollen, übernehmen, ist gang und gäbe. Reto Gribi: «Gerade zu Beginn fehlt ihnen oft das nötige Know-how. Also suchen sie sich Repräsentanten, die hier mit allem vertraut sind.» In einem zweiten Schritt gehe es dann darum, Arbeitsplätze zu schaffen und präsent zu sein. Gribi hat auch Beispiele chinesischer Firmen, bei denen es funktioniert: «Im Moment betreuen wir in Zusammenhang mit der Standortförderung eine Handvoll Dossiers, bei der Hälfte davon läuft es gut.» Einfach sei das aber nie: «Je grösser die Distanz, desto zahlreicher die Hindernisse. Schon wenn man im Tessin wirtschaftliche Tätigkeit von hier aus aufbauen will, kann es schwierig werden.» Sitzt der Mutterkonzern in China, sind die Barrieren noch grösser. Nicht nur die sprachlichen.

Wie der Kanton versucht, Anreize zu schaffen

Karl Brander, der bei der kantonalen Fachstelle des Kantons für Ansiedlungen zuständig ist und im Fall der chinesischen Leichtwasserfirma daran mitwirkte, gibt auf Anfrage einen Einblick in die Bemühungen Solothurns, Firmen vom Kanton zu überzeugen.

Standortförderer Karl Brander. Bild: Hansjörg Sahli

Wie lange und in welcher Form wurde die DDW Swiss AG also durch den Kanton wirtschaftlich gefördert? Der Kanton hält fest: «Die Standortförderung kann über den Sachverhalt von Förderungen keine Auskunft geben.» Dies müssten die Unternehmen selbst tun. Im Fall von DDW Swiss AG dürfte das selbsterklärend schwierig werden.

Brander hält aber fest: «Unsere Dienstleistungen beinhalteten das Bereitstellen von sachdienlichen Informationen, das Eruieren von Partnern für verschiedenste Abklärungen, die Hilfe bei der Immobiliensuche und das Wahrnehmen von Besichtigungsterminen vor Ort.»

Die Resilienz der Solothurner Wirtschaft

Auf die Frage, wie die Erfolge einer Firmenansiedlung gemessen werden, erklärt Karl Brander: «Die Anzahl Arbeitsplätze wird gerne als Mass herbeigezogen. Heute sind im Ansiedlungsgeschäft jedoch weitere Messgrössen von Interesse.» Er nennt die technologische Diversifikation, die «die Resilienz der Solothurner Wirtschaft» weiter erhöhe. Damit soll die direkte als auch indirekte Wertschöpfung verbessert werden. Die Frage nach zusätzlichen Steuereinnahmen falle hingegen in die Kompetenz des Steueramtes.

Mit der DDW Swiss AG sei aber eine Technologie angesiedelt worden, die in der Schweiz bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden gewesen sei. «Vielleicht auch nicht einmal in Europa.»

Offenbar begleitete der Kanton die Wasserfirma aus China aber nur kurze Zeit. Denn gefragt, welche Lehren die Standortförderung aus dem Beispiel DDW Swiss AG zieht, antwortet Brander: «Einmal mehr, dass der Kanton Solothurn in der Lage ist, hochtechnologische Unternehmen von überall auf der Welt anzusiedeln.» Und dass mit Hartnäckigkeit in der Kommunikation und Dienstleistung der Standortkanton auch international wahrgenommen werde.

Müsste der Kanton sich eigentlich nicht nach einiger Zeit bei angesiedelten Firmen erkundigen, wie das Geschäft läuft? Aus Höflichkeit – und um den Erfolg der mit Steuergeldern finanzierten «Förderung» zu prüfen? Denn die Tatsache, dass DDW Swiss AG neben 15 Monatsmieten nichts ausser Schulden hinterliess, ist dem Amt offensichtlich nicht bekannt. Brander bestätigt, dass man bezüglich der Liquidation nicht mehr mit der Firma in Kontakt stand.

Die Story: Mehr Scheitern als Erfolg

Die Nachfrage aus China sei zuletzt wegen der Massnahmen gegen Corona zwar eingebrochen. Standortförderer Brander geht aber dennoch auf die Hürden solcher Wirtschaftsmanöver ein: «Die grösste Herausforderung ist speziell zu Beginn, dass der Standort Kanton Solothurn als Option wahrgenommen wird und danach in die engere Auswahl kommt.»

Neben der Suche und dem Zusammenstellen «von harten Fakten» gehe es vor allem darum, zu erklären, was «Doing Business in Switzerland/Solothurn» konkret bedeute. Je weiter von der Schweiz entfernt, desto wichtiger sei das. Zudem bedürften Ansiedlungsprojekte aus Fernost und China «einer hohen Dosis interkulturellem Verständnis».

Gefragt, wann eine Firmenansiedlung vom Kanton als gescheitert betrachtet wird, sagt Brander: «Die DDW war angetan vom Standort Kanton Solothurn und der Unterstützung. Sie hat dies in ihrem internationalen Business-Netzwerk entsprechend platziert.»

Solche Projekte und Ansiedlungen würden dazu beitragen, den Kanton Solothurn durch Mundpropaganda und Empfehlungen international zu positionieren. Damit werde der Weg für neue Projekte geebnet. «Zudem wird auch das Zeichen ausgesandt, dass mit dem Standort Kanton Solothurn in der Schweiz als Mitbewerb gerechnet werden darf», so Brander. Und schliesslich kämen Liquidationen auch bei Schweizer Firmen vor.

Das ist richtig. Immerhin sind im Fall von DDW Swiss AG keine hier lebenden Menschen und deren Arbeitsplätze betroffen. Doch die Frage bleibt unbeantwortet, wann eine Geschichte zur «Erfolgsstory» wird – und wann eben nicht. Zudem darf man sich fragen, welche Technologien die Solothurner Wirtschaft tatsächlich stärken. «Belaviva»-Wasser gehört offensichtlich nicht dazu.

