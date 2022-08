Walterswil: Eqbal Sadats Bilder erzählen den Weg in die Schweiz

Walterswil Seine Bilder erzählen vom langen Weg aus Afghanistan bis in die Schweiz Der 17-jährige Eqbal Sadat aus Walterswil flüchtete vor drei Jahren aus seiner Heimat in Afghanistan. Heute hat er einen Platz bei einer Familie im Niederamt gefunden. Jetzt kann er seine Kunst in der Region ausstellen. Flurina Sirenio Jetzt kommentieren 29.08.2022, 11.45 Uhr

Eqbal Sadat in Walterswil. Der 17-Jährige hat eine lange Flucht hinter sich, die er mitunter beim Malen von Bildern verarbeitet. Diese werden jetzt ausgestellt. Flurina Sirenio

Da lodert ein Feuer in einem Einfamilienhaus über Walterswil. Die hohen Flammen erleuchten die Abenddämmerung, um sie herum fliegt glühende Asche. Das Bild in Acryl auf Leinwand ist das jüngste Werk von Eqbal Sadat, der hier eines der Jugendzimmer bewohnt. Das Feuer war eines von vielen, die den 17-Jährigen und andere, die mit ihm unterwegs waren, nachts warm hielten. «Das war in der Türkei», sagt er, «wir waren in einer Gruppe unterwegs nach Griechenland».

Mit 14 war Eqbal in seinem Dorf in der Nähe von Kabul nach Europa aufgebrochen. Im Rucksack einen Traum: Bauingenieur werden. Diesen hatte er schon als Kind, auch wenn er da noch nicht wusste, wie der Beruf hiess. Er zeichnete, sobald er Stift und Papier in die Finger bekam:

«Als ich zehn war, zeichnete ich in der Schule eine ganze Woche lang eine Stadt auf einen riesigen Papierbogen: Da das Spital, dort das Schulhaus.»

Mehr als einmal guckte ihm die Lehrerin über die Schulter und fragte: «Eqbal, bist du immer noch an deiner Stadt?» Aber in seiner Heimat herrschte Chaos und Gewalt. Eqbal sah weder eine Zukunft in seinem Beruf noch sonst eine. «Du musst fort», habe ihm seine Mutter gesagt.

Feuer wärmten Eqbal Sadat und andere, die mit ihm auf der Flucht waren. Flurina Sirenio

Er verliess seine Familie, zwei jüngere Brüder und zwei ältere Schwestern, ging in den Iran, danach in die Türkei. Dass es ihm nicht leicht fiel, davon zeugt ein in der Schweiz gemaltes Bild. «Mein Lieblingsbild», wie das Jungtalent sagt. Es zeigt einen mächtigen, verschneiten Berggipfel, der hinter ebenso mächtigen Tannen emporragt. Ein Berg seiner Heimat.

Über die Reise sprechen die Bilder

Die Schweiz war nicht das Ziel seiner Reise. «Meine Idee war, nach England zu gehen, da ich bereits die Sprache kannte.» Eqbal spricht kaum über Details der Reise oder der Situation in Afghanistan, von der er geflohen ist, als er im Walterswiler Wohnzimmer seine Geschichte erzählt.

Stattdessen sprechen seine Bilder, die er aufgrund von Erinnerungen angefertigt hat. Wie jenes des Lagerfeuers, das die Gruppe nachts warm hielt. Oder jenes von den Baumkronen, die in den Nachthimmel ragen, so, wie der junge Maler sie sah, als er von einem seiner Nachtlager gen Himmel schaute. Von den Schlafstellen auf dem Waldboden muss es viele gegeben haben. Wird Eqbal auf die Beschwerden der Reise angesprochen, antwortet er meist mit geschlossenem Mund: Ein Nicken, eine hochgezogene Augenbraue, ein verzogenes Gesicht.

In der Türkei war Eqbals Reise erst einmal zu Ende. Vorläufig. «Ich fand Arbeit und konnte mich über Wasser halten. Ein Jahr lang blieb ich dort.» Der Teenager lernte Türkisch, verdiente Geld – doch die Möglichkeit einer Ausbildung bekam er nicht. «Nach Griechenland kam ich übers Meer», sagt er in einem Deutsch, das nach nur einem Jahr in der Schweiz erstaunlich fliessend ist.

Dort blieb er fünf Monate. Italien war die letzte Station vor der Schweiz. In seinem Zimmer in Walterswil malt er später aus dem Gedächtnis einen Gondoliere, der unter einer prunkvollen venezianischen Brücke durchrudert. «In Italien hast du das Gefühl, alle empfangen dich mit offenen Armen», sagt Eqbal. «Alle sprechen dich an und erklären dir den Weg.»

In der Schweiz machen Ausländer eher gegenteilige Erfahrungen. Doch Eqbal kennt bereits den Code, mit dem sich die Schale von Schweizern öffnen lässt: «Man muss hier einfach auf die Leute zugehen», sagt er. «Sie sprechen mit dir, wenn du freundlich bist.» Dass er das kann, hat er schon bewiesen: Etwa, als er in der Berufswahlschule die Aufgabe bekam, auf der Strasse Leute anzusprechen und mit ihnen Gegenstände zu tauschen.

Eqbal Sadats Bilder entstehen aus der Fantasie – oder er malt sie nach Fotografien. Flurina Sirenio

«Ich habe mir Fragen aufgeschrieben, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wie sie heissen, was sie so mögen. Und das hat geklappt. Eine Blumenverkäuferin schenkte mir eine Blume, ich gab ihr dafür meinen Stift.» Dieser Erfolg motivierte ihn. «Als die Lehrerin fragte, wer den Versuch in einem Jahr wiederholen möchte, habe ich gleich aufgestreckt.»

Kein Bahnhof-Deutsch, bitteschön

In die Schweiz reiste der junge Afghane immer noch mit dem Endziel England im Kopf. Er kommt nach Basel in ein Asylzentrum. Als ihm ein Betreuer sagt, dass er hier zur Schule gehen darf, beginnen die Schrauben zu drehen. Danach hatte er gesucht. Und noch etwas bekam er hier nach den ersten Stationen des Asylprozesses: eine Familie.

«Mami Ruth» nennt Eqbal seine Gastmutter Ruth Suter. Sie, ihr Mann und ihre Kinder, die knapp älter sind Eqbal, gaben ihm in Walterswil nach zwei Jahren, in denen er sich alleine durchschlug, eine geregelte Struktur. Sie habe schnell gelernt, dass sie dem neuen Familienmitglied anders begegnen müsse als ihren Kindern, als diese 17 waren, sagt Ruth Suter:

«Er musste auf seiner Reise so selbstständig werden, dass er auf einem völlig anderen Niveau ist.»

Auch merkte die Familie, welchen Ehrgeiz Eqbal mit nach Europa brachte. «Kein Bahnhof-Deutsch», sagte er stets, als sie zu Beginn im Gespräch mit ihm in eine simplifizierte Sprache mit falscher Grammatik kippten. «Da hatte er natürlich vollkommen Recht», sagt Mami Ruth heute. «Wie kann er richtig Deutsch lernen, wenn wir ihm ein schlechtes Vorbild sind?»

Denn um dereinst eine Lehrstelle als Hochbauzeichner zu bekommen, wie Eqbal es sich vorgenommen hat, muss sein Deutsch auf gutem Niveau sein. Das nächste Ziel ist, eine Schnupperlehre zu machen.

Der Maler will sich weiterentwickeln

Immer öfter geraten Eqbal Sadats Bilder nach Sujets, die aus der Schweiz stammen. Flurina Sirenio

Künstlerisch gesellen sich immer mehr Schweizer Motive zu Eqbals gesammelten Bildern. Sein Talent wurde hier bereits erkannt: Die Werke kann er bald in Oftringen ausstellen. Die Unterlagen gehen ihm zum Glück nicht aus. «Freunde und Bekannte schenken uns alte Fotos oder Bilder auf Leinwand, die er dann mit seinen Bildern übermalen kann», sagt Gastmutter Ruth Suter.

Auf einem ist bereits ein typischer Schweizer Stall zu sehen. Setzt sich der junge Künstler hin und skizziert, wenn ihn ein Sujet auf einem Spaziergang inspiriert? «Ich fotografiere die Sachen lieber und male sie dann ab Foto», ist die Antwort.

Noch ist der Künstler etwas zu schüchtern, um seine Staffelei auf der Wiese in Walterswil aufzustellen. Vielleicht wird sich das ändern. Eqbal hofft, Kurse nehmen zu können, um nicht nur Hochbauzeichner, sondern auch ein guter Maler zu werden. Sieht man dereinst in der Region Walterswil einen jungen Mann, wie er mit Pinsel und Papier am Wegrand sitzt (ansprechen willkommen), weiss man: die selbstsichere künstlerische Phase hat begonnen.

Die Vernissage zur Ausstellung «Unterwegs» im Obristhof Oftringen findet am Samstag, 3. September um 14 Uhr statt. Betrachtet werden können die Bilder bis zum 30. September.

