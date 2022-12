Budget-GV: Walterswil rüstet sich gegen Stromausfall

Walterswil Mit Notstromaggregat «Blackout» überbrücken: Kleine Gemeinde bereitet sich vor und stimmt einer Anschaffung zu Neben diverser Anschaffungen heissen die Stimmberechtigten von Walterswil auch das Budget 2023 gut – mit kleinem Minus. Zudem macht Walterswil mit bei einem Pilotprojekt des Kantons in Sachen Steuern. Beat Wyttenbach 02.12.2022, 11.00 Uhr

Die Gemeinde Walterswil will mit Hilfe eines Notstromaggregats die Wasserversorgung sicherstellen. Bild: Frrok Boqaj

Walterswil rüstet sich gegen einen möglichen «Blackout»: Wie Gemeinderat Daniel Müller den 40 anwesenden Stimmberechtigten am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle erläuterte, «kann bei einem möglichen Stromausfall die Wasserversorgung in der Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden, da das Frischwasser vom Pumpwerk Chrisental sowie vom Stufenpumpwerk Münchisberg ins Reservoir Gulachen befördert werden muss».