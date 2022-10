Walterswil: Die Gemeindepräsidentin im Gespräch

Walterswil «Es gibt viele Möglichkeiten – auch im kleinen Dorf»: Die Gemeindepräsidentin spricht über Verkehrsprobleme und Babyboom Marie-Louise Wilhelm sagt, was es ausmacht, in einem Dorf mit 740 Einwohnern zu leben – warum die Mauern zum Aargau manchmal sehr hoch sind und sie erklärt, wieso es in Walterswil einen Babyboom gibt. Interview: Lilly-Anne Brugger Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Gemeindepräsidentin Marie-Louise Wilhelm vor dem Schulhaus Walterswil. Die Schule führt Walterswil gemeinsam mit Safenwil. Lilly-Anne Brugger

Walterswil kennen viele vom Durchfahren, als Schleichweg oder noch schlimmer: als Raserstrecke. Letztes Jahr hat die Gemeinde eine Kampagne gestartet gegen die Raser. Wo steht die Kampagne aktuell?

Marie-Louise Wilhelm: Die Raser gibt es immer noch. Dank einem Speedy, den die Gemeinde angeschafft hat, sehen wir, wie schnell die Autofahrer innerhalb des Dorfes unterwegs sind: Mit 50, 60, 80, 100 Kilometer pro Stunde. Und das sind nicht nur einzelne. Die Plakat-Kampagne mit den Bildern ist geteilt aufgenommen worden: Sehr positiv bei den einen, andere fanden hingegen, dass wir Geld verlochen.

Die Kampagne ist aber noch aktuell? Ich habe gerade vorhin beim Durchfahren ein Plakat gesehen.

Ja, sie ist noch aktuell. Wir versetzen die Plakate regelmässig. Bei der Schule haben wir nun auch die gelben Schulplakate mit dem blauen L, die man in jeder Gemeinde sieht. Und wir wollen, wenn möglich, einen Lotsendienst einführen beim Fussgängerstreifen in der Nähe vom Gemeindehaus.

In der Ortsplanung, die aktuell in Revision ist, soll Tempo 30 im Ortskern umgesetzt werden. Wie definitiv ist das schon?

Ich würde sagen, das ist recht definitiv. Wir hatten die erste Vorprüfung durch den Kanton Solothurn im Januar. Tempo 30 wurde dabei nicht beanstandet. Im Rahmen der Ortsplanung ist die Strasse genau analysiert worden. Im November wird uns der Kanton Solothurn aufzeigen, welche Massnahmen in welchem Zeitraum realisiert werden sollen.

Der Verkehr ist ein regionales Problem, nicht nur in Walterswil. Wie geht die Region gemeinsam die Verkehrsproblematik an?

Im Projekt Raum und Mobilität Niederamt sind wir regional vernetzt. Aus dem Aargau sind auch die Gemeinden Kölliken, Aarau und Oftringen vertreten. Man hat also auch mal über die Kantonsgrenzen hinausgeschaut. Darüber bin ich extrem froh. Mit dem Kollegen aus Kölliken, aber auch mit Daniel Zünd aus Safenwil, tauschen wir uns regelmässig aus. Es soll ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander sein. Das ist zentral.

Walterswil hat 740 Einwohner. Da ist eine Vernetzung nicht nur in Verkehrsfragen wichtig.

Wir haben mit Safenwil, Oftringen und Schönenwerd eine Zusammenarbeit bei der Feuerwehr. Die Kreisschule zusammen mit Safenwil ist ein Vorzeigeprojekt. Auch das Alters- und Pflegezentrum Rondo führen wir gemeinsam mit Safenwil. Tatsächlich sind wir mehr in Richtung Aargau ausgerichtet als in Richtung Solothurn. Vor ewigen Zeiten war eine Fusion mit Safenwil ein Thema. Die Solothurner Regierung hat da aber gebremst.

Die Kantonsgrenze ist also trotz allem eine hohe Mauer?

Ja, eine sehr hohe. Wir sind eine Enklave in den Aargau, zum Kanton Basel hin gibt es ähnliche Situationen. Wenn Walterswil über die Kantonsgrenze hinweg fusionieren würde, wäre dies ein Beispiel für andere ähnliche Gemeinden.

Wäre eine Fusion innerhalb des Kantons Solothurn eine Option?

Eine Fusion mit Däniken war mal in Abklärung, wurde aber nie spruchreif. Das wäre das Naheliegendste. Zu Dulliken liegt der Engelberg dazwischen. Ich glaube aber, dass nicht Fusionen wichtig sind. Wichtig ist die regionale Zusammenarbeit. Wir wollen aber nicht einfach auslagern, sondern unsere Kapazitäten optimal nutzen. Es soll ein Geben und Nehmen sein.

Kann sich Walterswil die Eigenständigkeit leisten? Nicht nur finanziell, auch personell?

Grosse Fusionen sind meiner Meinung nach teuer und träge. Die direkte Kommunikation mit den Einwohnern fehlt, wenn man für alles nach Däniken, Dulliken oder Safenwil gehen müsste. Wenn jetzt etwas nicht läuft, kommen die Einwohner direkt auf die Gemeinde. Nach einer Fusion interessieren diese Probleme doch keinen mehr. Die Personalressourcen sind jedoch ein schwierigeres Thema. Wir haben vier 40-Prozent-Stellen und eine 30-Prozent-Stelle in der Verwaltung. So bleibt vieles an mir hängen.

Das ist wohl das Los einer Gemeindepräsidentin in einem kleinen Dorf: Vieles muss sie in der Freizeit erledigen. Ist es darum auch schwierig, eine Nachfolge zu finden?

Schon meine Vorgängerin hat viel Freizeit investiert. Das ist halt so. Man muss die Arbeit gerne machen und man muss auch die Leute gerne haben. Wir haben hier in Walterswil nun seit einem Jahr einen Gemeinderat mit vier neuen Gemeinderäten. Sie haben sich gut eingearbeitet, alle ziehen am Karren, auch wenn sie realisieren, wie viel Arbeit das Amt mit sich bringt. Ausserdem braucht es einen flexiblen Arbeitgeber, um dieses Amt wahrnehmen zu können. Das ist nicht mehr gang und gäbe.

Was machen Sie für den politischen Nachwuchs?

Wir schauen, dass wir in den Kommissionen jüngere Personen haben. Wir versuchen, sie in persönlichen Gesprächen zu motivieren. Das ist immer noch das Beste: Die Leute sensibilisieren, was es bedeutet, im Dorf zu leben. Es gibt immer wieder Leute, die sich im Dorf engagieren wollen – und diese wachsen dann in die Gremien rein. Wir haben auch an den Gemeindeversammlungen engagierte junge Leute. Viel für die Integration in unsere Dorfgemeinschaft macht auch unsere Feuerwehr. Einwohner, die hier einfach ein Häuschen haben und sich nicht gross engagieren, gibt es natürlich auch. Aber das ist in anderen Gemeinden nicht anders.

Ein Problem auf dem Land ist oft, dass die Jungen abwandern und Einwohner nachkommen, die nur zum Übernachten zu Hause sind. Spüren Sie eine Entwicklung, dass nur noch die Älteren übrig bleiben?

Ich glaube, dass sich diese Entwicklung gekehrt hat. Die Pandemie hat bei den Jungen eine ganz andere Lebenseinstellung geweckt. Hier in Walterswil konnten wir beispielsweise während der Pandemie immer rausgehen. Es hat ein Umdenken stattgefunden, Junge ziehen wieder vermehrt aufs Land, das sie attraktiver finden als die anonyme Stadt.

Zeigt sich das auch in Zahlen?

Wir haben keinen Bauboom, weil nur noch wenige Bauparzellen übrig sind. Seit ich im Amt bin, sind aber viele Familien zugezogen, sei es in neue Häuser oder in ältere Häuser, die nun umgebaut werden. Viele ältere Einwohner haben ihre Häuser verkauft. Älter werden in Walterswil ist eben auch nicht so einfach. Gut zeigt sich diese Entwicklung bei den Geburten im Dorf. Dieses Jahr sind bis jetzt sechs Kinder zur Welt gekommen. Sonst hatten wir ein bis zwei Geburten pro Jahr.

Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen hätten Sie gerne Ihr Amt abgegeben. Wegen der vielen Rücktritte haben Sie entschieden, nochmal zu kandidieren. Beenden Sie die Amtsperiode?

Ich fand es schwierig, zurückzutreten mit vier neuen Gemeinderäten und vielen neuen Mitgliedern in den Kommissionen. Ich habe während meiner Amtszeit zu viel in Bewegung gesetzt, das ich gerne zu Ende bringen möchte. Ich werde mich mit meinen Gemeinderäten Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr besprechen, wann ich genau aufhören werde. Es gibt Projekte, die ich gerne noch abschliessen würde.

Also die Ortsplanung?

Die Ortsplanung, die Strasse, aber auch die Umwandlung der Turngrube in einen Begegnungsplatz und die Modernisierung der Verwaltung. Wir müssen mehr der Verwaltung abgeben können, dann werden auch die Gemeinderatsposten wieder spannender.

Wann wird der Begegnungsplatz in der Turngrube fertiggestellt sein?

Die Grobplanung ist gemacht. Die Realisierung wird dann in Etappen erfolgen, vielleicht in Fronarbeit. Der Platz soll ein Begegnungsplatz werden. Und vielleicht kommt jemand auf die Idee, dort ein Openair-Kino oder etwas Ähnliches zu machen. Walterswil hat immer gelebt. Wichtig ist, den Neuzuzügern das Dorfleben schmackhaft zu machen. Dann gibt es ganz viele Möglichkeiten – auch in einem kleinen Dorf.

