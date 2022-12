In Walterswil soll die Turngrube um- und neugestaltet werden

Walterswil Ein «Ort der Begegnung»: Die «Turngrube» soll schon bald zum Mittelpunkt der Gemeinde werden Heutzutage wird die «Turngrube» hinter der Mehrzweckhalle in Walterswil fast nur noch für feierliche und sportliche Anlässe genutzt. Dies soll sich nun ändern: Schritt für Schritt soll der Platz für Gross und Klein zum Treff- und Verweilpunkt des Dorfes werden. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Turngrube in Walterswil soll um- und neugestaltet werden und so zum «Ort der Begegnung» werden. Bruno Kissling

Sie ist Schauplatz für Veranstaltungen wie die 1.-August-Feier oder der «Schnellste Walterswiler»: die «Turngrube». Der Platz hinter der Mehrzweckhalle in Walterswil werde seit Jahren nicht optimal genutzt; aus finanziellen Gründen, heisst es im Mitteilungsblatt «Grüezi Walterswil». Dennoch werde die Grasfläche regelmässig gemäht und die Böschungen um den Platz zurückgeschnitten und gewartet. Nun soll der Platz um- und neugestaltet werden, damit ein «Ort der Begegnung» entstehen kann, heisst es weiter.

Marie-Louise Wilhelm, Gemeindepräsidentin Walterswil. zvg

«Der Ort hatte immer eine Bedeutung», sagt Marie-Louise Wilhelm, Gemeindepräsidentin von Walterswil, auf Anfrage. Ein Blick in die Dorfgeschichte zeigt: Die «Turngrube» geht bis ins Jahr 1839 zurück. Damals wurde die Kiesgrube, die heutige «Turngrube», eröffnet. Die besagte Grube habe Steine für den Bau der römisch-katholischen Kirche Sankt Joseph geliefert, die noch im selben Jahr für 11'154 Franken gebaut worden sei, heisst es auf der Website zur Dorfgeschichte von Walterswil.

Irgendwann habe man sich umorientiert und angefangen, die «Turngrube» als Turnplatz zu nutzen, etwa für den Turnverein oder für Trainingseinheiten des Unihockey-Vereins. Gerade die Wiese werde heutzutage als Festplatz genutzt, sagt Wilhelm. «Jetzt wollen wir dem Platz wieder die Bedeutung zukommen lassen, die ihm zusteht.»

Gesamtkonzept sei keine einfache Aufgabe

Geplant sei ein Naturspielplatz und ein Treffplatz für Gross und Klein. Auch die Bäume sollen gepflegt werden und wertvolle Pflanzenarten erhalten bleiben. Mit dem Ausholzen habe man bereits angefangen, erklärt die Gemeindepräsidentin. «Wir haben Visionen», führt sie weiter aus. Aber: «Es wird keine einfache Aufgabe sein, das alles in einem Gesamtkonzept zu verpacken.»

Auf dem Platz soll ein Naturspielplatz und ein Ort zum Treffen für Jung und Alt entstehen. Bruno Kissling

Aus diesem Grund habe die Gemeinde eine Architektin beauftragt, um die Ideen in die Realität umsetzen zu können. Dennoch: Die Bevölkerung soll mitreden. Daher werde das Projekt in naher Zeit an einer Informationsveranstaltung oder an einer Gemeindeversammlung vorgestellt.

Im Mitteilungsblatt «Grüezi Walterswil» heisst es weiter, der Platz könnte «für unser Dorf ein Mittelpunkt werden – in ferner Zukunft». Denn das Projekt sei nicht dringlich, führt Wilhelm aus. Vielmehr sei es schön, etwas angehen zu können, dass nichts mit Strassen, Bauen oder etwa Verkehr zu tun habe.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Blick auf die finanzielle Lage

Bis im kommenden Sommer soll das Projekt auf dem Tisch sein. Dann wird auch geschaut, wie die finanzielle Lage der Gemeinde aussieht. Wie Wilhelm verlauten lässt, soll das Projekt Stück für Stück umgesetzt werden, je nachdem wie die finanzielle Lage aussehe. Dafür brauche es im Vorhinein ein Gesamtkonzept – denn am Ende soll die «Turngrube» nicht zusammengewürfelt sein, sondern zu einem beliebten Treff- und Verweilplatz für die Bevölkerung werden.

Das Projekt Um- und Neugestaltung der «Turngrube» soll Schritt für Schritt umgesetzt werden. Bruno Kissling

In der Dorfgeschichte wird die «Turngrube» neben diversen 1.-August-Feiern wieder im Jahr 2015 erwähnt, genauer am 12. Januar, als das Material-Holzhäuschen in der Grube abgerissen wurde. An gleicher Stelle wurde anschliessend ein Fundament für einen Occasion-Container erstellt. Seither steht dieser auf dem Platz. Wie und ob er in das geplante Projekt integriert werde, könne in dieser Phase noch nicht gesagt werden, gibt Wilhelm Auskunft.

Derzeit wird er als Aussenlager gebraucht; einerseits für die Lagerung von Sonnenschirmen von der Gemeinde und andererseits für einen Verein, der Material dort drin verstaut. Dennoch soll ihm ein neuer Feinschliff verpasst werden: In einer Projektwoche soll er aussen von den Kindern umgestaltet werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen