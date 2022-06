Walterswil Christian Hunn ist noch lange nicht müde: Mit 60 Jahren will er den 300'000sten Kilometer auf dem Velo fahren Der Walterswiler setzt sich immer zu runden Geburtstagen ein besonderes Radtourenziel. Auch dieses Jahr dürfte er es mühelos schaffen. Flurina Sirenio, ZT Jetzt kommentieren 01.06.2022, 11.00 Uhr

Christian Hunn aus Walterswil will 2022 die Kilometerzahl von 300'000 brechen, die er auf dem Rennvelo zurückgelegt hat. Flurina Sirenio

Am 9. Juni wird Christian Hunn 60. Für andere wäre das ein Grund, einen Gang zurückzuschalten. Doch für den leidenschaftlichen Velofahrer käme das nicht in Frage. «Ich bin noch nicht müde», sagt er und zeigt sein neuestes Velo mit Scheibenbremse. Der runde Geburtstag ist für ihn der Ansporn, um seinen eigenen Rekord zu brechen: Bis Ende Jahr will er den 300'000sten Kilometer auf dem Rad zurückgelegt haben.