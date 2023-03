Niedergösgen: Michel Flaig wird neuer Gemeindepräsident

Wahlresultat Niedergösgen hat gewählt: Michel Flaig (FDP) wird Gemeindepräsident Michel Flaig wird im Sommer die Nachfolge von Roberto Aletti (Mitte) antreten. Der einzige Kandidat in der Ersatzwahl für das Gemeindepräsidium in Niedergösgen hat das absolute Mehr deutlich erreicht. Noël Binetti Jetzt kommentieren 12.03.2023, 13.30 Uhr

Die Schlosskirche im Hintergrund: Michel Flaig (FDP) wird Gemeindepräsident von Niedergösgen. Bruno Kissling

Michel Flaig erreichte bei der Ersatzwahl vom Sonntag 481 gültige Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 322 Stimmen – bei total 698 gültigen Stimmen. Somit ist der Wahlniederämter deutlich gewählt. Die Stimmbeteiligung in der Gemeinde war niedrig; sie lag bei rund 27 Prozent.

Die Tatsache, dass gegen den Frischgewählten in der Vergangenheit an seinem ehemaligen Wohnort Langenthal Betreibungen vorlagen, hatte zumindest bei einem Teil der stimmberechtigten Bevölkerung einen Einfluss: Insgesamt wurden 162 leere Stimmzettel abgegeben. Das sind ziemlich genau 25 Prozent. Demnach wollte ein Viertel der Stimmberechtigten Flaig nicht als Gemeindepräsidenten oder hätte sich eine Auswahl an Kandidierenden gewünscht.

Für die Ersatzwahl ins Gemeindepräsidium von Niedergösgen war er der einzige Kandidat. Flaig ist Präsident der FDP-Ortspartei und aktuell Ersatzmitglied im Gemeinderat. Er stammt ursprünglich aus Langenthal und zog 2019 mit seiner Familie nach Niedergösgen. Der 62-Jährige ist bei der Regionalen Bevölkerungsschutzkommission Niederamt engagiert, als Vorstandsmitglied bei der Sozialregion Unteres Niederamt involviert und in der Regionalen Jugendkommission tätig.

Bei der Wahl konnte er auf die Unterstützung der anderen Ortsparteien zählen, die – auch mangels eigener Kandidierenden – seine Kandidatur unterstützten. Der amtierende Gemeindepräsident, Roberto Aletti (Mitte), wird am 30. Juni von seinem Amt zurücktreten. Seinen Rücktritt während der laufenden Legislatur begründete der Amtsinhaber an der Gemeindeversammlung im vergangenen Dezember mit gesundheitlichen Gründen.

