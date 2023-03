Niedergösgen: Michel Flaig wird neuer Gemeindepräsident

Wahlresultat «Ich führe gerne einen offenen Dialog und lasse mich auch von neuen Argumenten umstimmen»: Michel Flaig wird neuer Gemeindepräsident von Niedergösgen Michel Flaig (FDP) wird im Sommer die Nachfolge von Roberto Aletti (Mitte) antreten. Der einzige Kandidat in der Ersatzwahl für das Gemeindepräsidium hat das absolute Mehr deutlich erreicht. Das sind in der restlichen Legislaturzeit seine Ziele. Interview: Noël Binetti Jetzt kommentieren Aktualisiert 12.03.2023, 15.55 Uhr

Die Schlosskirche im Hintergrund: Michel Flaig (FDP) wird Gemeindepräsident von Niedergösgen. Bild: Bruno Kissling

Für die Ersatzwahl ins Gemeindepräsidium von Niedergösgen war er der einzige Kandidat: Michel Flaig erreichte bei der Ersatzwahl vom Sonntag 481 gültige Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 322 Stimmen – bei total 698 gültigen Stimmen. Somit ist der Wahlniederämter deutlich gewählt. Die Stimmbeteiligung in der Gemeinde war niedrig; sie lag bei rund 27 Prozent.

Die Tatsache, dass gegen den Frischgewählten in der Vergangenheit an seinem ehemaligen Wohnort Langenthal Betreibungen vorlagen, hatte wohl kaum Einfluss auf die stimmberechtigte Bevölkerung. Insgesamt wurden 162 leere Stimmzettel abgegeben. Das sind ziemlich genau 25 Prozent. Demnach wollte ein Viertel der gültigen Stimmen Flaig nicht als Gemeindepräsidenten – oder sie hätten sich zumindest eine Auswahl an Kandidierenden gewünscht.

Flaig ist Präsident der FDP-Ortspartei und aktuell Ersatzmitglied im Gemeinderat. Er stammt ursprünglich aus Langenthal und zog 2019 mit seiner Familie nach Niedergösgen. Der 62-Jährige konnte bei seiner Kandidatur auf die Unterstützung der anderen Ortsparteien zählen, die keine Kandidierenden stellten.

Der amtierende Gemeindepräsident, Roberto Aletti (Die Mitte), wird am 30. Juni von seinem Amt zurücktreten. Seinen Rücktritt während der laufenden Legislatur begründete der Amtsinhaber an der Gemeindeversammlung im vergangenen Dezember mit gesundheitlichen Gründen. Diese Zeitung erreichte Michel Flaig kurz nach Bekanntwerden des Resultats. Am Telefon nahm er bei windigem Wetter Stellung zum Resultat.

Michel Flaig, wie nehmen Sie das heutige Resultat auf?

Michel Flaig: Grundsätzlich positiv. Wie erwartet war es eine tiefe Wahlbeteiligung. Mit dem Hintergrund der nicht vorhandenen Konkurrenz bei dieser Wahl bin ich mit dem Resultat zufrieden. Einige Widerstände bei den Einheimischen habe ich aber im Vorfeld gespürt.

Sprechen Sie die Tatsache an, dass Sie als Zugezogener kandidiert haben?

Ja, ich denke das hat für einige Leute mitgespielt. Es ist halt so, dass mich darum viele nicht kennen. Für eine gewisse Anzahl der eingeworfenen Leerstimmen ist dieser Umstand sicherlich mitverantwortlich. Aber ich bin froh damit, wie die Wahl ausgegangen ist.

Auf was kann sich die Bevölkerung bei Ihnen als Gemeindepräsident von Niedergösgen verlassen?

Was ich immer gesagt habe: Mir sind gesunde Gemeindefinanzen wichtig, die Bildung und die öffentliche Sicherheit. Dazu kommt das Tagesgeschäft. Ich möchte zum Legislaturwechsel 2025 ein neues Ressortsystem einführen im Gemeinderat. Das wird einiges an Arbeit geben. Die Amtsübernahme findet am 1. Juli statt. Mir bleibt damit noch etwas Zeit, mich bis dahin genauer einzuarbeiten. Diese Zeit will ich nutzen.

Die Ortsparteien haben Sie in Ihrer Kandidatur unterstützt. Wie werden Sie die politische Zusammenarbeit gestalten?

Wir werden weiterhin den runden Tisch am Leben erhalten, dieser hat sich bewährt. Die Beteiligung der Ortsparteien ist mir ein Anliegen. Ich bin kein Einzelkämpfer, Austausch ist mir wichtig. Ich darf zudem sagen: Im Dorf sind Köpfe wichtiger als die Parteizugehörigkeit. Das ist wertvoll und bringt die Geschäfte im Sinne des Konsenses weiter. Es gibt hier keine Lagerpolitik, wie das auf kantonaler oder sicher auf nationaler Ebene der Fall ist.

Als Gemeindepräsident: Was sind Ihre wichtigsten Anliegen für die Gemeinde mit rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern?

Niedergösgen ist inklusive der Städte die neunzehnt grösste Gemeinde im Kanton Solothurn. Das ist nicht nichts. Für mich ist die Zusammenarbeit zentral. Es gehört zur Aufgabe eines Gemeindepräsidenten, für Austausch zu sorgen. Klar, man kann es nicht immer allen recht machen. Trotzdem sind mir alle Einwohnenden wichtig. Die Entwicklung der Gemeinde und das Voranbringen laufender Prozesse genauso. In Niedergösgen gibt es zudem ein aktives Vereinswesen, das gepflegt werden muss.

Was wollen Sie im Amt anders machen als ihr Vorgänger Roberto Aletti?

Das ist eine gute Frage. Was ich vielleicht anders angehe: Ich unterscheide mich von ihm in der Art, wie ich auf Leute zugehe. Meine Kommunikation wird daher anders ausfallen. Ich führe gerne faire Diskussionen. Ich kann auch meine Meinung ändern, wenn mich neue Argumente überzeugen. Ich bin sehr aufgeschlossen und freue mich auf einen offenen Dialog mit der Bevölkerung.

Sie übernehmen das Amt mitten in der Legislatur. Worauf arbeiten Sie in den restlichen zwei Jahren hin?

Ich hoffe, dass bis in zwei Jahren mehr Leute da sind, die sich engagieren wollen, und dass es bei der nächsten Wahl mehrere Kandidierende geben wird. Zwei Jahre sind politisch betrachtet keine Zeit. Man weiss nie, was passiert im Leben, aber aus heutiger Sicht würde ich dann gerne eine reguläre Amtszeit anhängen. Danach kommt dann mein Alter zum Tragen. Landauf, landab ist es so, dass nur wenige Begeisterung für ein solches Amt aufbringen, das ist schade. Wir werden sehen, wie die Konstellation dann sein wird.

Im Vorfeld der Wahl wurde bekannt, dass früher an Ihrem einstigen Wohnort Langenthal Betreibungen gegen Sie vorlagen. Welche Rolle spielte dieser Umstand bei der Wahl?

Ich denke, das war nicht der wichtigste Grund für die leer abgegebenen Stimmen. Diesbezüglich erhielt ich auch kaum Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Wie gesagt: Eher die Tatsache, dass mich viele nicht kennen, war dafür verantwortlich. Mit ein Grund kann die Parteizugehörigkeit sein. Leere Stimmen wird es immer geben, das ist nun mal so. Zudem habe ich mich als Ersatzmitglied im Gemeinderat auch schon zu Themen positioniert, die manche möglicherweise anders auffassen.

Wie verbringen Sie den Rest dieses Wahlsonntags?

Heute nehme ich es gemütlich und verbringe den Nachmittag mit der Familie und einigen Kollegen zu Hause. Ich war eben mit dem Hund draussen unterwegs. Nun werden wir auf die Wahl anstossen.

