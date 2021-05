Wahlduell Wer macht in Gretzenbach das Rennen ums Gemeindepräsidium? Fünf Fragen an die Kandidierenden Am 13. Juni entscheidet der Souverän über das Präsidium der Niederämter Gemeinde Gretzenbach. Wir haben die beiden Kandidierenden, Barbara Gerber und Walter Schärer, mit fünf Fragen konfrontiert. Sie verraten auch, was sie bei Regenwetter am liebsten tun. Es ist das einzige Wahlduell im Niederamt. Cyrill Pürro 22.05.2021, 05.00 Uhr

Kandidat Walter Schärer (FOG) und Kandidatin Barbara Gerber (SP) für das Gretzenbacher Gemeindepräsidium. Bild: Bruno Kissling

Am 13. Juni wird gewählt. Was reizt Sie am Amt des Gemeindepräsidiums?

Walter Schärer: Ich würde von mir behaupten, dass ich sehr lösungsorientiert politisiere. Das passt gut in die Gemeindepolitik. Mich interessiert weniger, was auf kantonaler oder Bundesebene entschieden wird, ausser es betrifft die Gemeinde. Noch weniger interessiert mich die Parteipolitik. Was für mich zählt sind vor Ort gefällte Entscheidungen. Ich will mich für die Gemeinde stark machen.

Barbara Gerber: Die Politik auf Gemeindeebene ist sehr nahe an uns Einwohnenden. Politische Entscheidungen sind direkt spürbar, da sie uns im Alltag betreffen. Beispielsweise wenn über einen Strassen- oder Häuserbau befunden wird. Deshalb ist es mein grösster Anreiz, etwas zu wagen, mich aktiv in das politische Geschehen von Gretzenbach einzumischen und am Ende auch Ergebnisse zu sehen.

Welche Erfahrungen bringen Sie mit und wie haben Sie sich bisher politisch engagiert?

Walter Schärer: In meiner Zeit als Gemeinderat und Vizegemeindepräsident von Gretzenbach konnte ich mich schon oft politisch einbringen. Mit 23 Jahren sass ich zum ersten Mal im Gemeinderat. In meiner politischen Zeit in Gretzenbach habe ich unter anderem bei der Einführung der Busverbindung nach Aarau mitgeholfen, das alte «Küpferhaus» zum Doppelkindergarten mit umgebaut und diverse Baugeschäfte abgeschlossen. Als amtierender Vizepräsident habe ich die Möglichkeit, bei internen Verwaltungssitzungen in sämtliche Geschäfte der Gemeinde Einsicht zu nehmen und meine Meinung schon vor der Behandlung im Gemeinderat einzubringen.



Barbara Gerber: Ich bin ehrlich gesagt noch eine «Nobody». Seit drei Jahren helfe ich als Mitglied des Wahlbüros bei Stimmauszählungen mit und weiss daher, was bewirkt werden kann, wenn mitgemacht wird. In meiner Zeit im Wahlbüro habe ich gelernt, Herausforderungen genauer anzusehen und dabei verschiedene Lösungswege zu berücksichtigen.



Zur Person Walter Schärer, der Kandidat von Fokus Gretzenbach (FOG) Der gelernte Drogist ist ehemaliger Besitzer und Geschäftsleiter der Pharmavertriebsfirma Medeo AG mit Spezialisierung auf radioaktive Krebsdiagnostika. Schärer ist verheiratet. Verregnete Tage verbringt er an seinem Billardtisch oder mit einem Krimi.

Zur Person Barbara Gerber, die Kandidatin von der SP Die bei der Bolliger AG in Oensingen tätige HR-Angestellte will «frischen Wind» in die Gemeinde bringen. Sie setzt sich vor allem für Integration und Zusammenhalt ein. Regentage verbringt sie mit ihrem Mann und den gemeinsamen vier Töchtern. Auch der Gemüsegarten und die Hühner wollen trotz Regen versorgt sein.

Was betrachten Sie als die grössten Herausforderungen, die dieses Amt mit sich bringt?

Walter Schärer: In Sachen Finanzen müssen wir über die Bücher. Die Ressourcen werden knapp. Das merken wir beispielsweise beim geplanten Umbau des Dorfkerns. Wir müssen mehr Steuereinnahmen generieren, um die geplanten Ausgaben zu decken. Die Schulraumplanung steht ebenfalls an, welche mit allfälligem Umbau der Schulhäuser aus dem Jahre 1896 und 1957 ebenfalls beträchtliche Kosten verursachen wird. Gemäss der neuen Ortsplanung wird mit einem mittel- und langfristigem Anstieg der Einwohnerzahl auf 3100 gerechnet, was gleichzeitig mehr Platz für Schülerinnen und Schüler bedingt. Mir ist es wichtig, zusammen mit Arbeitsgruppen und Kommissionen laufend in die Zukunft zu blicken und geeignete, umsetzbare Lösungen zu finden.



Barbara Gerber: Ich finde es wichtig, die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt hoch zu halten und kurze Gespräche unterwegs auf der Strasse zu pflegen. Deshalb sehe ich vor allem Handlungsbedarf in der Vernetzung unter den Einwohnenden und der Integration. Bei der Integration soll es vor allem darum gehen, dass sich die Menschen in der Gemeinde mehr sehen. In Gretzenbach gibt es noch keinen richtigen Dorfkern als Treffpunkt. Er ist nun aber im Zuge der Ortsplanungsrevision in Arbeit. Diesen Ort zu einem Treffpunkt für alle zu gestalten wird sicherlich Teil meiner politischen Agenda, wenn ich gewählt werde.

Welchen persönlichen Bezug haben Sie zu Gretzenbach?

Walter Schärer: Ich bin in Gretzenbach geboren und aufgewachsen. Gerade meine Generation liegt mir wahnsinnig am Herzen, also eher die älteren Semester von Gretzenbach. Wichtig sind mir aber auch sämtliche Vereine, welche unser Dorf beleben und attraktiv machen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Da meine Frau und ich keine Kinder haben, fehlen uns automatisch die natürlichen Kontakte zu den jüngeren Generationen, die sich mit der Einschulung oder Vereinsaktivitäten ergeben. Da wir jedoch viele gute Freunde und Bekannte mit Kindern im Dorf haben, sind uns die Anliegen der Jugend sehr wohlbekannt. Deshalb ist es mir auch wichtig, den Zusammenhalt zwischen Jung und Alt in der Gemeinde zu fördern.

Barbara Gerber: Meine Familie kommt aus der Region, mein Mann aus dem Aargauischen Kölliken und meine Mutter aus dem Nachbardorf Däniken. Einen Bezug zur Region Niederamt und der kantonsübergreifenden Umgebung hatte ich also schon immer. Nach sechs Jahren in Obergösgen haben wir uns hier eingelebt, kennen die Leute etwas und leben gerne hier. Weil ich mit meiner Familie einst selbst zugezogen bin, ist es mir ein grosses Anliegen, Gelegenheiten zu schaffen, bei denen man Kontakte knüpfen kann. Dies passiert oft über die eigenen Schulkinder. Das haben auch wir erlebt, als wir 2015 nach Gretzenbach gezogen sind.

Wo sehen Sie Gretzenbach in fünf Jahren?

Walter Schärer: Ich denke nicht, dass sich viel ändern wird. Die Gemeinde hat nicht mehr viel Bauland zur Verfügung und, wie in der Ortsplanung vorgesehen, wird die Einwohnerzahl maximal auf 3100 steigen. Zu hoffen ist, dass nach dem Neubau der Bürgergemeinde im Dorfzentrum wieder Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe der dicht bewohnten Quartieren angeboten werden.

Barbara Gerber: Ich sehe ein offenes und vielseitiges Dorf mit einem belebten Dorfkern, der den Einwohnenden von Gretzenbach die Möglichkeit bietet, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.

Barbara Gerber und Walter Schärer über ihre politischen Ziele. Bruno Kissling