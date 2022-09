«Voyage, Voyage» Drei Dörfer mit gleichem Namen treffen sich im Elsass – ein Tri(e)mbacher Ausflug, der zur Tradition wurde Rund zwei Stunden dauerte die Fahrt mit dem Car: Am Wochenende trafen sich Amtstragende und Einwohnende dreier Dörfer, die alle denselben Namen tragen. Diese Geste der Verbundenheit gibt es schon eine ganze Weile – und sie soll weiter Bestand haben. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 06.09.2022, 15.00 Uhr

Leute aus Trimbach im Kanton Solothurn besuchen die Schwestergemeinde Triembach-Au-Val im Elsass. Hans Peter Schläfli

Wer hätte das gedacht: In Kestenholz gibt es wunderbare Weinberge. Das und noch viel mehr lernten die rund 40 Personen aus Trimbach auf ihrem Ausflug am vergangenen Sonntag. Zunächst ging es mit dem Car über Basel, dann dem Rhein entlang durch die Ebene, vorbei an den unzähligen Schlössern, die die östlichsten Ausläufer der Vogesen krönen, und dann in ein kleines, schattiges Tal.

So sah die Reise ins Elsass nach Triembach-au-Val aus, wo das Knowlifest, Tartes flambées und eine Besichtigung der historischen Kirche von Châtenois, auch Kestenholz genannt, auf dem Programm standen.

Erster Besuch 1976 mit Sepp Reichmuth Die Idee gegenseitiger Besuche sei 1975 entstanden, als eine Gruppe Trimbacher per Zufall auf einem Ausflug durchs Elsass in Triembach gelandet waren, weiss Martin Bühler. Ein Jahr später sei dann mit dem damaligen Gemeindepräsidenten Sepp Reichmuth das erste Treffen «Drei Trimbach» organisiert worden. «Am 3. September 2023 sind wieder wir Solothurner an der Reihe», blickt Bühler voraus. «Wir wollen versuchen, ein Treffen zu gestalten, das auch für die junge Generation attraktiv ist, damit die schöne Tradition noch möglichst lange weitergeführt wird.»

Zum Empfang in Triembach wurde frischgepresster Apfelsaft serviert. Hans Peter Schläfli

Das Wetter hätte nicht schöner sein können und als der Car in Triembach angekommen war, wurden die Trimbacher mit frisch gepresstem Apfelsaft begrüsst. Das Solothurner Trimbach hat nämlich zwei Schwestern im Elsass: Triembach-au-Val am Fuss der Vogesen und Trimbach prés Wissembourg, ganz im Norden an der deutschen Grenze.

In Triembach-au-Val wurde das Erntedankfest gefeiert. Es gab frisch gepflückt Mirabellen, Trauben und allerlei lokale Produkte zu geniessen. Grund genug für ein freundschaftliches Treffen mit den Schwesterdörfern, den drei Trimbach. In den Worten des Gemeindepräsidenten Martin Bühler:

«Solche Treffen sind wichtig für das Verständnis der Menschen über Regionen und Landesgrenzen hinaus, so lernt man sich kennen und schätzen.»

Der lokale Fussballklub zapfte Bier und servierte ein feines Mittagessen, die Gespräche über Gott und die Welt führten dazu, dass die Freundschaft der drei Trimbach genannten Dörfer vertieft wurde. Und dann ging es eben weiter nach Kestenholz – oder «Keschtaholz», wie das historische Nachbarstädtchen Châtenois auf Allemannisch genannt wird.

Die Besucher aus Trimbach lauschten in der Kirche von Châtenois dem Erzählungen des Pfarrers Dominique Moog. Hans Peter Schläfli

Schon die Römer hätten hier gesiedelt, erzählte Pfarrer Dominique Moog von der Geschichte der einst wehrhaften Kirche Sankt Georg. Der gotische Turm ist bis heute erhalten und einige der darin ausgestellten Statuen sind 700 Jahre alt. Die Kirche selber wurde 1759 neu gebaut.

Der gotische Turm der Kirche von Châtenois, eine Gemeinde in der Nähe von Triembach-au-Val., Hans Peter Schläfli

Rund um die Kirche herum gibt es noch zwei Schutzmauern und vor allem die äussere zeugt mit ihren Schiessscharten von den vielen Konflikten, die das fruchtbare Elsass über sich ergehen lassen musste.

«Dank der Sicht auf die Ebene konnte man zwar die Feinde von Weitem sehen, aber von den Weinbergen herab waren wir immer verletzlich», erzählte der mit einer Hellebarde «bewaffnete» Jean Marie mit Leidenschaft aus der Kestenholzer Geschichte.

Zwischen den mittelalterlichen Wehrmauern erzählte der mit einer Hellebarde ausgerüstete Führer Jean Marie mit Inbrunst aus der reichen Geschichte der Region. Hans Peter Schläfli

Der Name sei entstanden, als oberhalb der Kirche Kastanienbäume gepflanzt wurden. So ist heute auf dem Wappen – genau wie beim Solothurner Kestenholz – ein Kastanienbaum abgebildet.

Als die Kanonen den Krieg zu dominieren begannen, sei die kleine Festung Châtenois nicht mehr zu verteidigen gewesen, wusste Jean Marie zu erzählen. Dann habe die Pest fast die ganze Bevölkerung dahingerafft und im Dreissigjährigen Krieg (1618 bis 1648) sei das Elsass immer wieder geplündert und total zerstört worden. Und das Leiden der Elsässer ging bis in die Neuzeit weiter, weil sich die Deutschen und die Franzosen immer wieder in blutigen Kriegen um die an sich so idyllische Region stritten.

Nach diesem lehrreichen Abstecher ging es zurück ans Knowlifest, wo alle Tarte flambée genossen, die typisch elsässischen Flammkuchen.

Drei Bürgermeister schauen sich die herbstlichen Produkte an (v.l.) : Jean-Paul Haennel (Trimbach bei Wissembourg), Gerard Debauchez (Triembach-au-Val) und Martin Bühler (Trimbach). Hans Peter Schläfli

Der schattige Bach

Während sich die Entstehung des Dorfnamens im Solothurnischen Trimbach, im Mittelalter Trinbach und später Trümbach, nicht genau hergeleitet werden kann, hat man im elsässischen Triembach eine gute Erklärung gefunden. Der Name stammt aus dem Alemannischen, das hier immer noch viele Leute sprechen. Der Bach im Schatten – das Dorf wurde ursprünglich Trübenbach genannt, wobei trübe im Mittelalter schattig bedeutete.

Triembach-Au-Val im Elsass. Visit Alsace

Tatsächlich fliesst der Dorfbach bis heute durch ein hübsches Wäldchen. Mit den Lautverschiebungen wurde aus Trübenbach mit den Jahrhunderten Triembach. Die Ergänzung Triembach-au-Val wurde erst in modernen Zeiten angefügt, um Verwechslungen zu vermeiden, weil die Post oft in bei der anderen Schwester, Trimbach bei Wissembourg, ganz im Norden des Elsasses landete.

Spannend ist auch, dass die Triembacher in der Region manchmal die Schweizer genannt werden, weil am Ende des 19. Jahrhunderts viele Schweizer ins kleine Dorf eingewandert sind. Dass das elsässische Alemannisch mit dem Schweizerdeutsch eng verwandt ist, beweist auch das Knowlifest, wo es Knowlistrissle – also Knoblauchsträusschen – zu kaufen gab.

«Eigentlich lassen Boden und Klima in der Region gar kein Knoblauch wachsen. Die eingewanderten Schweizer haben geknobelt, das ist ein Spiel mit Knebeln», glänzte der ehemalige Gemeindepräsident Jean-George Hirschfell mit seinem historischen Wissen.

