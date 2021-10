SAC Alpinwanderleiter stellt Faszination Bergwelt vor

Vortrag in Trimbach «Silberdistel»: Ein Alpinist stellt die Welt der Berge vor Jörg Bitterli hält am Montag einen Vortrag in der reformierten Kirche Trimbach. Er spricht über den Schweizer Alpenclub SAC sowie seine Erlebnisse beim Wandern und Klettern. 27 Viertausender hat der Fulenbacher bereits bestiegen. Felix Ott Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

27 Viertausender hat der 65-Jährige Jörg Bitterli bereits bestiegen. Patrick Luethy

Die Silberdistel, eine nahezu stängellose Blume, die in den Schweizer Alpen vorkommt. Sie ist Titelgebend für den am Montag in Trimbach stattfindenden Vortrag des Hochalpinisten sowie SAC Wanderleiter Jörg Bitterli. In der Präsentation im Johannessaal der reformierten Kirche stellt er den Schweizer Alpenclub vor. Ausserdem erzählt er von den schönsten Momenten seiner Bergtouren.