Niedergösgen: Anonyme Bedenken zu Michel Flaig aufgetaucht

Vor der Wahl Einträge im Betreibungsregister: Besorgte Stimmbürger äussern Bedenken zum Kandidaten für das Gemeindepräsidium Niedergösgen Am 12. März wird in Niedergösgen ein neuer Gemeindepräsident gewählt. Einziger Kandidat: Michel Flaig. Nun werden Details bekannt, wonach der Zugezogene an seinem alten Wohnort Schulden hat: «Alles erledigt», sagt dieser und nimmt offen Stellung. Noël Binetti Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Michel Flaig ist einziger Kandidat (FDP) für das Gemeindepräsidium in Niedergösgen. Regelmässig ist der ursprüngliche Langenthaler mit Hündin Chili im Dorf unterwegs. Bild: Bruno Kissling

Am Sonntag wählt Niedergösgen: Es geht um die Nachfolge des zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Roberto Aletti (Mitte). Michel Flaig (FDP) ist einziger Kandidat bei dieser Ersatzwahl. Nun wurde dieser Zeitung rund zwei Wochen vor der Wahl ein anonymes Schreiben zugespielt, in dem «besorgte Niedergösger Stimmbürger» Bedenken zur Personalie Michel Flaig äussern.

Von einem «Schuldenberg» ist darin die Rede, den Flaig an seinem früheren Wohnort Langenthal hinterlassen habe, mehrere zahlungsrechtliche Verfahren werden darin angeführt. Tatsächlich zeigt eine Recherche dieser Zeitung, dass früher mehrere Betreibungen gegen Michel Flaig vorlagen.

Kandidat bestätigt frühere Verfahren

Mit den Vorbehalten konfrontiert, sagt Flaig: «Weder an meinem alten Wohnort noch hier in Niedergösgen liegen heute offene Forderungen gegen mich vor. Es stimmt aber, dass es in der Vergangenheit solche gab.» Flaig legt dieser Zeitung auf eigene Initiative entsprechende Papiere vor.

Die amtlichen Dokumente belegen: Sämtliche aufgeführten Forderungen wurden beglichen, die letzte Anfang 2019. Darunter befinden sich mehrere Forderungen im drei- und vierstelligen Bereich, mehrere von ihnen stammen von einer Krankenkasse.

Den Ortsparteien, die Flaigs Wahl – auch mangels eigener Alternativen – unterstützen, wird im absenderlosen Brief eine unzureichende Prüfung des Kandidaten vorgeworfen. Die Bevölkerung müsse davon ausgehen können, dass ein potenzieller Gemeindepräsident über einen einwandfreien Leumund verfüge, so die zentrale Forderung im erwähnten Schreiben.

Regeln für Kandidierende Das kantonale Recht sieht keinerlei Leumundsprüfung oder Einsicht in Betreibungsauszüge Kandidierender auf Gemeindeebene vor: Einzig die Stimmberechtigung in der entsprechenden Gemeinde muss gegeben sein. Im Gemeindegesetz steht: «Das Gesetz über die politischen Rechte bestimmt, wer in der Gemeinde stimmberechtigt und wählbar ist.» Dort wiederum wird festgehalten: «Mit Ausnahme der Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen ist wählbar, wer stimmberechtigt ist.» Entsprechende Einträge können von zur Wahl stehenden Personen gegenüber den Behörden freiwillig offengelegt werden.

Behörden und Parteien in Kenntnis gesetzt

Michel Flaig sagt: «Das Problem solcher Schreiben ist, wenn diese anonym vorgebracht werden. Auch, weil es in diesem Fall die Parteien betrifft, die mich unterstützen. Ich persönlich bevorzuge das offene Gespräch und bin bereit, Auskunft zu geben. Der Inhalt des Schreibens ist zudem so nicht korrekt und wie gesagt, es gibt keine offenen Forderungen mehr gegen mich.»

Er habe zudem die Behörden anlässlich der Nomination über die Altlasten in Kenntnis gesetzt: «Ich habe das mit dem Gemeindepräsidenten und mit dem Finanzverwalter besprochen. Und auch die Verantwortlichen der Parteien wurden durch mich informiert.» Dieser Zeitung gegenüber zeigt sich Flaig ebenso offen, er gewährt ihr Einblick in seinen Strafregisterauszug: Dieser weist keine Einträge auf.

«Gute Gespräche» nach Vorstellungsrunde

«Ich habe im Vorfeld der Nomination und vor Ablauf der Frist bei der Mittepartei persönlich vorsprechen können, das ist gut gelaufen», erklärt Michel Flaig. Die 25 anwesenden Mitglieder hätten sich bei einer Abstimmung nach der Fragerunde dafür entschieden, dem ehemaligen Langenthaler ihre Empfehlung für die Ersatzwahl vom Sonntag auszusprechen, bei zwei Enthaltungen.

Michel Flaig findet es schade, dass es keinen richtigen Wahlkampf gibt. Bruno Kissling

Bei einem weiteren Anlass, zu dem alle Ortsparteien, aber auch die Öffentlichkeit eingeladen waren, stellte sich Flaig, der als Einziger eine Kandidatur angemeldet hatte, einem breiteren Publikum vor. «Es kamen rund 30 Personen. Die Fragen waren, wie immer an solchen Veranstaltungen, etwas verhalten. Doch im Anschluss ergaben sich gute Gespräche», sagt der Wahlniederämter.

Bei der Wahl keiner Konkurrenz ausgesetzt

Mit welchen Gefühlen geht er nun in die Wahl vom Sonntag? «Ehrlich gesagt ist es nicht so lustig, einzige Option zu sein. Ein richtiger Wahlkampf findet damit nicht statt. Das ist schade. Zudem erwarte ich keine hohe Wahlbeteiligung: Die anderen beiden kantonalen Geschäfte locken wohl nur wenige hinter dem Ofen hervor, eidgenössische Vorlagen gibt es gar keine.» Er rechne mit weniger als 30 Prozent Beteiligung.

Doch man müsse die Auszählung der Stimmen abwarten: «Nicht zuletzt die Geschehnisse um Kurt Henzmann sind für eine Gesetzesänderung im Kanton Solothurn verantwortlich, wonach bei Nichterreichen des absoluten Mehrs bei einem zweiten Wahlgang neue Kandidierende zugelassen sind.» Es würden am Sonntag bestimmt auch leere Stimmzettel eingeworfen «und solche mit anderen Namen. Die sind dann halt leider ungültig». Trotzdem: «Ich glaube, dass es für das absolute Mehr und damit für meine Wahl reichen wird», zeigt sich Flaig optimistisch.

Michel Flaig ist in Begleitung der sieben Monate alten Hündin "Chili". Bruno Kissling

Politisch engagiert sich der 62-Jährige schon lange: Von 2002 bis 2005 war er Präsident der FDP-Ortspartei Langenthal. 2019 ist Flaig nach Niedergösgen gezogen. Aktuell ist er als Ersatzmitglied in den Gemeinderat gewählt, wo er als Delegierter in verschiedene Themen eingearbeitet ist. Weiter ist er bei der Regionalen Bevölkerungsschutzkommission Niederamt engagiert, als Vorstandsmitglied bei der Sozialregion Unteres Niederamt involviert und in der Regionalen Jugendkommission tätig.

Flaig arbeitete lange Zeit in leitenden Positionen im Verkauf. Als Regionenleiter verantwortete er mitunter Personalentscheide von rund 120 Filialen eines grossen Schweizer Detailhandelsunternehmens. Heute ist er in diesem Gebiet noch beratend tätig, in einem 50-Prozent-Pensum.

