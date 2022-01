Guetzlifabrik kehrt Trimbach endgültig den Rücken

Von Trimbach nach Malters Bald keine Guetzli mehr aus Trimbach: Der Umzug der Wernli AG soll bis Ende März abgeschlossen sein Die Biskuitproduktion verlässt Solothurn und zieht ins Luzernische. Das bisherige Firmengebäude wird abgesehen von den Büroräumen komplett abgerissen. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Bald werden Wernli-Guetzli nur noch in Malters produziert. Die alte Produktionsstätte in Trimbach wird bis auf das neue Bürogebäude mit Verkaufsladen abgerissen. Bruno Kissling

Die Wernli-Biskuits kommen bald nicht mehr aus Trimbach, sondern gänzlich aus Malters: Seit letztem Jahr zügelt die Hug AG ihre Produktionsstätte aus dem Solothurnischen an ihren Hauptstandort im Kanton Luzern. An einer Medienkonferenz informiert das Unternehmen unter anderem über den «erfolgreichen Transfer nach Malters». Letztes Jahr wurden bereits vier Produktionslinien dorthin verlegt, wie es in der Medienmitteilung zur Konferenz heisst.

In der zweiten Märzhälfte sollen die letzten Maschinen zur Produktion von «Schoggi-Plättchen» aus dem Fabrikgebäude verschwinden. Die Abgabe des neueren Bürogebäudes folgt Ende März und der Rest Ende April, wie Marianne Wüthrich auf Anfrage erklärt. Wüthrich ist Leiterin des «Backhaus-Projekts», wie der Umzug ins Luzernische firmenintern auch genannt wird. Sie übernimmt per 1. Juni zusammen mit Anna Hug die operative Führung der Familienunternehmung als Co-Geschäftsleiterin. In dieser Stellung wird sie vor allem für alle technischen Belange des Unternehmens zuständig sein, wie sie sagt.

Bald werden Wernli-Guetzli nur noch am Hauptstandort in Malters produziert Pius Amrein

Auch der Wernli-Laden an der Baslerstrasse 139 in Trimbach wird Ende Februar aufgelöst. Wüthrich kommentiert:

«Ein Fabrikladen ohne produzierenden Standort macht keinen Sinn.»

Ausserdem gäbe es am Standort in Malters bereits einen Laden, in dem Wernli-Biskuits gekauft werden können. Denn die Marke «Wernli» bleibt, trotz Übernahme der Hug AG.

Am 1. April soll es eine interne Verabschiedung geben, die den Standort in Trimbach und die Leistungen der Mitarbeitenden noch einmal «würdigen soll», teilt Wüthrich mit. Dort soll die ganze Belegschaft der Hug AG teilnehmen können. Wüthrich führt aus:

«Trimbach war über 100 Jahre lang Hauptstandort der Wernli AG, bevor die Hug AG den Betrieb übernahm. Wir wollen den Ort würdevoll loslassen.»

Marianne Wüthrich, Leiterin «Backhaus-Projekt». Pius Amrein

«Zügelprämien» für die Mitarbeitenden

Der grösste Teil der Produktionsanlagen bleibt erhalten und ist schon nach Malters umgezogen worden. Einzig die Fördertechnik sowie die alten Leitungen und in die Jahre gekommene Maschinen würden ersetzt.

Der Umzug und der Bau des neuen Gebäudes in Malters kostet die Hug AG rund 60 Millionen Franken. Dazu sagt Wüthrich:

«Wir sind im Zeitplan und werden bei den Kosten nicht überborden, auch wenn das ursprüngliche Budget leicht überschritten werden dürfte. Das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen und auch noch nicht abgerechnet.»

Wenn ein so grosses Unternehmen umzieht, betrifft das auch die Mitarbeitenden. Viele von ihnen haben ihren Arbeitsplatz bereits nach Malters verlegt, wie Wüthrich sagt. Um Anreize fürs Mitkommen zu bieten, gäbe es «Zügelprämien» und Wegentschädigungen für die Mitarbeitenden, die mit dem Standortwechsel einen weiteren Weg haben.

Zusätzlich gebe es bereits als Übergang das Angebot eines Shuttlebusses nach Malters, der morgens und abends fährt. «Den Shuttlebus können wir aber nicht auf Ewigkeit sicherstellen», kommentiert sie. Wüthrich weiss von ein paar Fällen, die wegen des Umzugs nicht mehr bereit waren, im Unternehmen tätig zu sein. Das könne sie nachvollziehen, denn «jeder Mensch steht an einem anderen Punkt im Leben».

Anna Hug, Co-Geschäftsleiterin Märkte (links) und Marianne Wüthrich präsentieren Guetzli von der Hug AG. Thomi Studhalter / KEYSTONE

Standort in Trimbach für einen Ausbau «ungünstig»

Hauptgrund für den Umzug ins Luzernische waren die baulichen Umstände in Trimbach. «Das Fabrikgebäude ist von Wohnzonen eingeschlossen. Auf der einen Seite befindet sich Wald. Beide Faktoren sind für einen Ausbau der Fabrik ungünstig», erklärt Wüthrich. Also habe man sich für den Standort in Malters entschieden, wo neben der Fabrik noch zusätzlich Platz für eine allfällige Erweiterung bestehe.

Nicht nur der Umzug war für das Unternehmen im Jahr 2021 prägend. Die Pandemie habe für schwierigere Produktionsbedingungen gesorgt, wie in der Medienmitteilung steht. Trotzdem konnte der Gesamtumsatz um 2,4 Prozent auf 113,5 Millionen Franken gesteigert werden.

Nach dem Abriss des Fabrikgebäudes entsteht auf dem sogenannten «Breiti-Areal» eine Überbauung mit 153 Miet- und Eigentumswohnungen.

