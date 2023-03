Niedergösgen: Mutmassliche Diebe im Wohngebiet gefilmt

Immer mehr Gelegenheitsdiebstähle Unbekannte schleichen auf dem Grundstück einer Niedergösger Gemeinderätin herum – Aufnahmen landen im Netz Auf Facebook veröffentlichten mehrere Personen aus Niedergösgen Überwachungsaufnahmen von Herumschleichenden, die in das Innere von parkierten Autos schauen. Die Polizei setzt auf Hilfe aus der Bevölkerung – doch rechtlich gelten für private Videokameras strenge Regeln. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 22.03.2023, 12.00 Uhr

Die Polizei empfiehlt, Fahrzeuge und Liegenschaften immer abzuschliessen. Bild: Djedzura/iStockphoto

Die Überwachungskamera der Niedergösger Gemeinderätin Anita Mitra erwischt am 11. März zwei Unbekannte, die in ihrer offenen Garage herumschleichen. Sie schauen kurz in die Fahrzeuge und gehen dann gelassen weiter. Die Gemeinderätin postet die Videosequenz in der Facebook-Gruppe «Du besch vo Niedergösgen, wenn ...», woraufhin sich mehrere Personen mit ähnlichen Erfahrungen melden.

Gemeinderätin: Zwei Vorfälle in einem Jahr

Bereits vor einem Jahr schlichen Unbekannte über das Grundstück der Gemeinderätin. Damals schauten sie ebenfalls in die Autos und ebenso in eine Bauchtasche Mitras. «Zum Glück hatte ich nur ein paar Pferdesnacks darin», so Anita Mitra auf Anfrage.

Überwachungsaufnahme der offenen Garage von Anita Mitra, kurz nachdem die Unbekannten das Grundstück verliessen. Bild: zvg

Diesen Vorfall meldete sie der Polizei, was jedoch ohne Folgen blieb, da die Unbekannten auf den Aufnahmen nicht gut erkennbar waren. Weil damals der Erfolg ausblieb und weil diesmal niemand zu Schaden kam, weiss die Gemeinderätin noch nicht, ob sie den aktuellen Vorfall bei der Polizei melden wird. «Ich denke, es handelt sich um Gelegenheitsdiebe», so Mitra. Dies sei jedoch nur eine Vermutung.

Für sie seien solche Vorfälle immer wieder stressig. Sie müsse jeweils alles kontrollieren und abschliessen. «Der Hund gibt uns ein Sicherheitsgefühl», sagt Mitra. Ausserdem liess die Gemeinderätin bei den Sicherheitsvorkehrungen auf ihrem Grundstück nach dem ersten Zwischenfall vor rund einem Jahr aufrüsten. «Wir fühlen uns damit sicher», sagt sie.

Ähnliche Fälle in der Gemeinde

Unter dem Facebook-Beitrag der Gemeinderätin melden sich in den sozialen Medien zwei Personen, die ebenfalls Erfahrungen mit Herumschleichenden auf ihren Grundstücken gemacht haben. Ein User postete ein Bild, das eine Person zeigt, die mutmasslich versucht, eine Autotüre zu öffnen. Laut einem Kommentar des Users, der das Bild postete, geschah dies einen Tag vor dem Vorfall auf dem Grundstück der Gemeinderätin.

«Herumschleichende» versuchen in Niedergösgen, Autos zu öffnen. Symbolbild: Laurent Gillieron

Eine weitere Userin berichtet von einem Vorfall im Januar, bei dem Unbekannte weiter gingen, als sich umzuschauen. Auch sie veröffentlicht im Netz Video- und Fotoaufnahmen von den mutmasslichen Tätern. Diese sollen am helllichten Tag eine Handtasche und Bargeld aus einem Auto entwendet haben.

Die Tat ist auf dem Überwachungsvideo nicht festgehalten, jedoch sind zwei Personen zu sehen, die sich entspannt um einen Garten bewegen. «Unser Grundstück ist mittlerweile rundum bewacht», schreibt die Userin unter dem Post der Gemeinderätin.

Starker Anstieg von Gelegenheitsdiebstählen

Andreas Mock, Mediensprecher der Kapo Solothurn. Bild: Bruno Kissling

Laut Andreas Mock, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, gingen aus Niedergösgen Anfang März mehrere Meldungen über Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen bei der Polizei ein. Eine tatverdächtige Person sei daraufhin festgenommen worden. Dies ereignete sich jedoch noch vor dem Vorfall auf dem Grundstück der Gemeinderätin. Wichtig sei, dass Beobachtungen umgehend bei der Polizei gemeldet werden: «Dies führt immer wieder zur Anhaltung von Tatverdächtigen», so Mock.

In den vergangenen Monaten verzeichnete die Kapo Solothurn insgesamt einen starken Anstieg an Meldungen von Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen oder Liegenschaften. Diese Entwicklung sei auch schweizweit festzustellen.

Die Kapo Solothurn leistet laut Mock eine erhöhte Polizeipräsenz im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die Auslastung sei im Moment sehr hoch. Ausserdem appelliert sie an die Bevölkerung, «verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden und Fahrzeuge sowie Liegenschaften immer abzuschliessen», wie Mock sagt.

Veröffentlichtes Videomaterial problematisch

Laut einem Merkblatt des eidgenössischen Datenschützers zum Thema Videoüberwachung durch private Personen ist die Veröffentlichung von privaten Überwachungsaufnahmen im Internet rechtswidrig. Das Recht am eigenen Bild ist im Zivilrecht geregelt. Somit könnten sich Personen, deren Aufnahmen ohne Zustimmung im Netz veröffentlicht werden, rechtlich dagegen wehren.

Für die Videoüberwachung durch Privatpersonen gelten in der Schweiz diverse Vorschriften. Symbolbild: Christian Beutler

Laut Anita Mitra ist der Grund, warum sie die Aufnahmen veröffentlichte, dass die Unbekannten ihr Grundstück betraten. Die Videoüberwachung sei signalisiert und in der Garage befinde sich ein Flutlicht mit Bewegungsmelder. «Doch davor wurde nicht haltgemacht», so Mitra.

Was gilt beim Betrieb einer privaten Videoüberwachung? Gemäss einem Merkblatt des eidgenössischen Datenschützers zur Videoüberwachung durch Private gelten für den Betrieb einer Videoüberwachungsanlage folgende Regeln: · Die Daten dürfen nur zum Schutz von Personen und Sachen benutzt werden (Zweckbindungsprinzip). · Die Videoaufnahmen müssen angemessen vor unbefugtem Bearbeiten geschützt werden (Datensicherheit). · Die Anzahl Personen mit Zugriff auf die Aufnahmen muss möglichst gering gehalten werden (Datensicherheit und Verhältnismässigkeit). · Die aufgenommenen Personendaten dürfen nicht bekannt gegeben werden. Eine Ausnahme bildet die Weitergabe an Strafverfolgungsbehörden zur Anzeigeerstattung. · Die Videoaufnahmen müssen nach kurzer Zeit wieder gelöscht werden. · Falls eine Person das Aufnahmefeld betritt, müssen die Verantwortlichen für die Videoüberwachung auf Anfrage Auskunft über Videobilder geben, die diese Person zeigen. Zudem gilt bei der Installation privater Videokameras generell, dass nur die zum Zweck notwendigen Bilder erfasst werden dürfen. Falls das Nachbargrundstück auch auf den Aufnahmen zu sehen ist, muss dies mit der betroffenen Partei abgesprochen werden. Wird öffentlicher Grund gefilmt, muss dies mit der zuständigen Behörde abgesprochen werden. Wenn öffentlicher Grund bei der Aufnahme auf dem Privatgrundstück geringfügig miterfasst wird und der Zweck nicht anders erreicht werden kann, wird dies in der Regel akzeptiert. (jso)

