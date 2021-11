Starrkirch-Wil: Kulturstiftung lädt zum Abschlussprojekt

Vier Kurzfilme Der elfte und letzte Akt: Kulturstiftung verabschiedet sich von Starrkirch-Wil Am Wochenende präsentiert die Kulturstiftung Starrkirch-Wil in der Kulturkirche mit vier Kurzfilmen ihr Abschluss-Projekt. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.01 Uhr

Nimmt mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied von seiner Funktion als Präsident der Kulturstiftung: Joe Birchmeie Andre Albrecht (Archiv)

Als das Stifterehepaar Gertrud und Fritz Rentsch am 8. September 2000 die Statuten der Kulturstiftung Starrkirch-Wil unterzeichnete, begann für das östlich von Olten gelegene Dorf eine 21-jährige kulturelle Reise. Mit 300'000 Franken Dotationskapital legten sie das Fundament für verschiedene kulturelle Projekte, welche in den folgenden zwei Jahrzehnten – auch dank der Unterstützung von Sponsoren sowie der Gemeinde Starrkirch-Wil – realisiert werden konnten.

Angefangen mit dem Skulpturenweg im 2001, liess sich der Stiftungsrat danach alle zwei Jahre etwas anderes einfallen. Die aus den Projekten der Kulturstiftung hervorgegangenen Skulpturen «Feuer und Flamme» von Fridolin Huber, «Babylon» von Anna Schmid sowie «Gefaltet» von Thomas Schaub, sind gar zu bleibenden Zeichen des Dorfes geworden.

Acoustic-Soul spielte an der Gründung des Vereins, Ende Oktober. zvg

Auch in Zukunft gibt es Kultur Für Kultur wird in Starrkirch-Wil auch weiterhin gesorgt sein. Der neu gegründete Verein «KulturKirche 4656» knüpft nämlich quasi an die Arbeit der Kulturstiftung Starrkirch-Wil an. Zu diesem Zweck wird die ehemalige christkatholische Kirche in Zukunft neu genutzt. Ab Sommer 2022 wird der Verein im dafür extra baulich angepassten traditionsreichen Gebäude ein vielfältiges Kulturprogramm für die Gemeinde wie für die Region anbieten. Möglich geworden ist das Unterfangen durch die Hilfe der Gemeinde Starrkirch-Wil, welche seit März 2021 im Besitz der Kirche ist und das Gebäude dem Verein zur Verfügung stellt (wir berichteten). Die Gründungsveranstaltung des jungen Vereins ging Ende Oktober 2021 über die Bühne. Dort trafen sich rund 50 Kulturinteressierte und legten damit den Grundstein für die künftige Nutzung der Kirche als Kulturstätte. (ddo)

Nun kommt die Zeit des Wirkens für die Kulturstiftung Starrkirch-Wil jedoch zu einem Ende. «In den vergangenen 21 Jahren konnten wir zehn Kulturprojekte mit Totalkosten von gegen 700'000 Franken auf die Beine stellen», erinnert sich Joe Birchmeier, Präsident des fünfköpfigen Stiftungsrats.

Niederschwelliges Kunstangebot

Dieses Jahr steht am 5. und 6. November nun der elfte und letzte Anlass auf dem Plan, da die Stiftungsgelder allmählich aufgebraucht sind. «Ich nehme mit einem weinenden und einem lachenden Auge Abschied von meiner Funktion als Präsident der Kulturstiftung», bemerkt der Starrkirch-Wiler.

Er werde etwas mehr Freizeit haben, da die teils arbeitsintensiven Phasen, die manchmal ganz schön anstrengend gewesen seien, wegfallen; vermissen werde er jedoch die fantastischen Projekte, die dank dem Einsatz des Stiftungsrats sowie vieler anderer Beteiligter zu Stande gekommen seien. Eines der zentralen Ziele der Stiftung sei dabei stets gewesen, ein niederschwelliges Kunstangebot zur Verfügung zu stellen, welches auch für Menschen gut zugänglich sei, die nicht viel Kontakt zur Welt der Künste haben.

Von angriffig bis und mit nostalgisch

Für den letzten Streich der Kulturstiftung stehen nun vier verschiedene Kurzfilme auf dem Programm. Hinter der Kamera standen die bekannten Filmemacher Hans Kaufmann, Christian Frei und Peter Bolliger sowie die beiden Jungfilmer Niklas Burn und Nicholas Beyeler, die mit einem etwas angriffigeren Thema auffahren.

«Die beiden jungen Künstler setzten sich in ihrem Kurzfilm mit der Situation rund um das kleine Freibad in Starrkirch auseinander, welches nur von Personen aus der Gemeinde besucht werden darf.»

In ihrem Szenario würde jemand eben diese Regel zu brechen versuchen – mehr werde dazu aber noch nicht verraten.

Die «KulturKirche 4656» von Starrkirch-Wil. Andre Albrecht (Archiv)

Aber auch die Nostalgie darf an diesen beiden Abenden, an welchen die Filme, in ein Rahmenprogramm verpackt, gezeigt werden, natürlich nicht fehlen. «Uns war es wichtig, dass sich der allerletzte Stiftungs-Event rund um das Thema Starrkirch-Wil dreht», weswegen ein Breakdancer auf der Leinwand quer durch die hügelige Gemeinde tanzt oder Dorfbewohner jeder Altersklasse zu Wort kommen.

Nebst vier Kurzfilmen bietet der Anlass noch anderes. So wird der Oltner Christoph Mauerhofer für musikalische Einlagen an der Orgel sorgen. Dazu bemerkt Birchmeier:

«Christoph Mauerhofer spielt die Orgel nicht einfach, er rockt sie.»

Für eine Kunstinstallation, welche mit dem kirchlichen Weihwasser in Beziehung tritt, sorgt derweil die Oltner Kunstschaffende Andrea Nottaris und um den roten Faden der Veranstaltung kümmert sich der weit herum bekannte Slam Poet Kilian Ziegler, welcher die Moderation übernehmen wird. Wer dieses Wochenende verhindert ist, hat im Anschluss an die Veranstaltung noch die Gelegenheit, sich die Filme anzuschauen. Diese werden – ebenfalls in der christkatholischen Kirche – für rund zwei Wochen in einer Dauerschleife gezeigt.



Hinweis: Heute und morgen Abend, jeweils ab 19.30 Uhr in der KulturKirche Starrkirch-Wil. Der Eintritt ist frei, es gilt Zertifikatspflicht. Mehr Infos unter: www.4656.ch