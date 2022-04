Viel Büez dahinter 120-jähriger Kienberger-Webstuhl in der Ballyana-Ausstellung in Schönenwerd: «Damit lässt sich die Urform der Informatik zeigen» Ein Team der Ballyana in Schönenwerd hat während fünf Jahren einen rund 120-jährigen Bandwebstuhl aus Kienberg wieder in Betrieb gesetzt. Ein Mitglied über die Arbeiten, die alte Technik und welche Farben die eingespannten Bändeli aktuell haben. Lorenz Degen Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Heidi Käch, Gregor Opetnik und Beat Känzig (v.l.) von der Ballyana in Schönenwerd: Sie haben geholfen, den Kienberger-Webstuhl zu sanieren. Patrick Lüthy

Gut fünf Jahre dauerte die Renovation in der Ballyana-Werkstatt. Am vergangenen Samstag wurde der historische Bandwebstuhl nun in sein zweites Leben überführt: Als Museumsobjekt wird er Teil der Weberei-Ausstellung. Beat Känzig aus Schönenwerd, der die Renovation von Anfang an begleitete, ist erleichtert: «Wir haben es endlich geschafft!»

Ursprünglich stammt der Zeuge der Posamenterei-Epoche aus Kienberg, wo er etwa 40 Jahre lang im Keller des Gemeindehauses in einem Dornröschenschlaf ruhte. Als aber vor einigen Jahres das Gemeindehaus umgebaut wurde, musste eine neue Behausung für das zwei Tonnen schwere und sperrige Möbel gefunden werden.

«Unser Ballyana-Stiftungsratspräsident Philipp Abegg wurde angefragt, ob wir Interesse hätten», berichtet Beat Känzig. Und da sich die Ballyana bereits mit solchen Webstühlen auskannte, lag es nahe, auch jenen von Kienberg nach Schönenwerd zu bringen. «Er passt perfekt in unsere Weberei-Abteilung.»

Während fünf Jahren restauriert: Jetzt funktioniert der alte Webstuhl wieder. Patrick Lüthy

Einst wurden Bänder für Beerdigungskränze gewoben

Känzig wurde durch die vor einigen Jahren gezeigte Ballyana-Ausstellung über das Weben auf dieses Thema aufmerksam. «Ich sah diese Bandwebstühle, da nahm es mir den Ärmel rein», begründet er seine Motivation. Ein Team um Beat Känzig arbeitete nun die letzten fünf Jahre an der Renovation, wobei er sich nicht als Projektleiter sah: «Ich war vor allem der Organisator», meint der 62-Jährige lachend.

Zweimal im Monat, jeweils am Dienstagabend, trafen sich drei bis fünf Helferinnen und Helfer in Schönenwerd. «Dadurch erreichten wir eine gewisse Regelmässigkeit.» Einen Strich durch den Zeitplan machte jedoch Corona: «Wir haben etwa ein Jahr verloren, weil wir nicht mehr zusammenkommen durften.»

Der Webstuhl wurde teilweise demontiert, gereinigt und an manchen Stellen geflickt. «Manche Teile waren zerbrochen, andere noch ganz intakt.» Besonders stolz ist Känzig, von Beruf Informatiker, auf die Lochkarten, die das Webmuster festlegen:

«Hier kann ich die Urform der Informatik zeigen.»

Heute sorgt ein Elektromotor dafür, dass das «Schiffli», wie das hin und her sausende, schiffähnliche Holzteil heisst, zwischen den rund 300 Fäden hindurch schiesst.

«Man könnte den Webstuhl aber auch mit Wasser antreiben, es müssen einfach die Transmissionsriemen in Schwung gehalten werden», weiss Känzig. Zehn Seidenbänder könnten parallel eingespannt werden, aber aktuell genügt eines. «Die fertigen Bänder wollen wir dann in unserem Shop verkaufen. Gegenwärtig und als Zeichen der Solidarität zur Ukraine werden Bändeli in den Farben blau und gelb gewebt.»

Die Bänder mit den Farben der Ukraine dienen für Spenden. Patrick Lüthy

Auf etwa 120 Jahre schätzt Känzig den Kienberger Bandwebstuhl. Ein respektables Alter für eine Maschine aus der Zeit der Heim-Posamenterei, aber nicht ganz der Methusalem in der Ballyana: «Jener Bandwebstuhl aus dem Ruedertal, der auch in unserer Ausstellung steht, ist noch ein bisschen älter, da kennen wir die genaue Jahreszahl, die im Holz eingekerbt ist.»

Zuletzt wurden auf dem Kienberger Bandwebstuhl noch Bänder für Beerdigungskränze gewoben. «Es waren sogar noch schwarze Fäden eingespannt», erinnert sich Känzig an den Anfang der Renovationsarbeit.

Das Wissen weitergeben

Einen historischen Bandwebstuhl funktionstüchtig zu halten ist kompliziert und wird heute nur noch von wenigen Spezialistinnen und Spezialisten betrieben. Känzig dazu:

«Das Wissen, wie man diese Maschine richtig bedient, muss unbedingt weitergegeben werden.»

Die Liestaler Gruppe «Webstuhlrattern» kümmert sich um diesen Knowhow-Transfer, gibt es doch beispielsweise noch zahlreiche solcher Bandwebstühle in Baselbieter Heimatmuseen oder im Landesmuseum in Prangins VD. Auch die Ballyana ist dieser Gruppe angeschlossen. «Wir wollen uns stetig weiterbilden», sagt Känzig.

Das Ergebnis: Einst wurden mit dem Webstuhl Bänder für Beerdigungskränze hergestellt. Patrick Lüthy

Der Bandwebstuhl bleibt nun als Dauerleihgabe in der Ballyana-Ausstellung. «Ziel ist es, dass er immer zu den Öffnungszeiten regelmässig läuft. So weit sind wir aber gegenwärtig noch nicht.» Ab Mai soll dann der «Kienberger» wieder rattern wie anno dazumal, als er noch in einer Kienberger Webstube stand.

