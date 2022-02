Wegen Sachbeschädigung und Müll Videoüberwachung ist aktiv: Obergösgen geht mit Kameras gegen Vandalismus vor Was in einigen Gemeinden bereits zum Alltag gehört, gilt seit Anfangs Dezember auch in Obergösgen. Nur der Gemeindepräsident hat auf das Bildmaterial Zugriff - weilt er in den Ferien übernimmt sein Stellvertreter. Noël Binetti 09.02.2022, 05.00 Uhr

«Big Brother» an «neuralgischen» Standorten - jetzt auch in Obergösgen. Ralph Ribi (Archiv)

Die sechs Kameras an vier Standorten in Obergösgen zeichnen das Geschehen in deren Blickfeld auf. Diese Aufnahmen werden anschliessend für 96 Stunden gespeichert. «Danach werden sie automatisch gelöscht», sagt Gemeindepräsident Peter Frei auf Anfrage.

Weil sich Schäden und Abfall in den letzten Jahren häuften, beschloss der Gemeinderat im letzten Sommer die Installation einer solchen Überwachungsanlage. An seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat nun die Schlussrechnung der Installation über rund 22'000 Franken genehmigt und die eigens gebildete Arbeitsgruppe aufgelöst.

Gemeindepräsident Frei erklärt am Telefon: «Für den Betrieb der Anlage besteht ein Reglement», dieses sei vom Kanton begutachtet worden. Danach dürfe nur er in Funktion seines Amtes auf die aufgezeichneten Bilder zurückgreifen. Und er ergänzt: «Und bei Bedarf auch die Kantonspolizei Solothurn.» Was, wenn der Gemeindepräsident in den Ferien ist? «Wenn ich länger als die definierten 96 Stunden weg bin, erhält mein Stellvertreter die Logindaten für das System», so Frei.

Gefragt, wann die Bilder ausgewertet werden, antwortet Frei: «Nur, wenn es zu Schadenfällen oder Meldungen diesbezüglich kommt.» Erste Erfahrungen habe man bereits gemacht: «Anfangs Dezember machten Jugendliche im Bereich einer Kamera Party.» Zwar hätten sie damals auch Abfall hinterlassen, noch sei aber keine Anzeige erfolgt. Die Gemeinde wurde «nicht aktiv». Frei hofft,

Peter Frei, Gemeindepräsident von Obergösgen. Patrick Luethy (Archiv)

«dass wir die Anlage gar nicht brauchen. Sie soll auch eine gewisse abschreckende Wirkung zeigen.»

Wie es das Gesetz verlangt, wird an den vier Standorten mit Aufklebern auf die Überwachung aufmerksam gemacht. Und was war den Standortvertretenden der nun aufgelösten Arbeitsgruppe wichtig? Darauf erklärt Frei: «Natürlich sorgte die Standortwahl für Diskussionen.»

Ein solches Unterfangen wecke Begehrlichkeiten, «doch wir wollten uns auf die neuralgischen Standorte beschränken.» Es sind dies: das Schulhaus Hardmatt, die Mehrzweckhalle, die Munimatthüttli und der Werkhof. Die Standorte wurden offiziell im «Niederämter Anzeiger» publiziert.