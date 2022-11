Trimbach: Das Solothurner Veteranenspiel meldet sich zurück

Veteranenspiel «Lüpfig und Ghüpfig»: Das grösste Blasorchester des Kantons meldet sich zurück und sorgt in Trimbach für «fröhliche Stimmung» Von zwei Konzerten gibt es nur noch für eines freie Plätze: Nach vielen Monaten ohne Auftritt warten die Musikantinnen und Musikanten des Solothurner Veteranenspiels mit einem «umfangreichen Konzertprogramm» auf. 13.11.2022, 10.05 Uhr

Die Equipe des Solothurner Veteranenspiels. (Archivbild) zvg

«Nach zwei schwierigen Jahren ist unser Vereinsleben zum Glück wieder in normale Bahnen geraten». Mit diesen Worten melden sich die Verantwortlichen des Veteranenspiels Kanton Solothurn, des nach wie vor grössten Blasorchesters des Kantons, wieder zurück. Die Zeit ohne Konzerte habe der Qualität des Orchesters aber keinen Abbruch getan, heisst es in einer Mitteilung.

Am Dienstag, 15. November 2022, um 19.30 Uhr (noch freie Plätze) und am Mittwoch, 16. November, um 15 Uhr (bereits alle Plätze vergeben) hebt sich der Vorhang auf der Bühne des Mühlemattsaals in Trimbach. Das Motto lautet: «Lüpfig und Ghüpfig». Damit werde ein «fröhliches, stimmungsvolles und umfangreiches Konzertprogramm» geboten, das die Besucherinnen und Besucher «mit Bestimmtheit zu begeistern vermag».

Grossformation wird durch Solisten ergänzt

«Es ist nicht nur die Infrastruktur des Mühlemattsaals, die alle Voraussetzungen für den Auftritt einer Grossformation bietet, sondern auch die Begeisterungsfähigkeit sämtlicher Interpretinnen und Interpreten, welche Gewähr für ein ausserordentliches Erlebnis garantiert», heisst es in der Mitteilung.

Robert Grob, der Dirigent des Veteranenspieles, habe es einmal mehr verstanden, sein Orchester optimal vorzubereiten: «Die geschickte Programmgestaltung durch den musikalischen Leiter hat wesentlich dazu beigetragen, dass ohne Zusatzaufwand die Einstudierung gelang.»

Auch diesmal würden bekannte Solisten das Programm bereichern und ergänzen: «Die Geschwister Biberstein fanden bei ihrem Erstauftritt grossen Anklang, was mit ein Grund war, sie erneut für eine Teilnahme zu verpflichten.» Ihre Gesangseinlagen würden nicht nur beim Stammpublikum nostalgische Erinnerungen wachrufen, «sondern auf der ganzen Linie zu begeistern vermögen». Erneut wird zudem Mc Sven Nobs mit seinem Dudelsack für «eine echte Bereicherung des Programms» beitragen. (otr)

Der Eintritt ist frei. Allerdings wird eine Platzreservierung vorausgesetzt. Diese kann hier erfolgen und soll ausgedruckt werden.