Corona-Auwirkungen trifft auch die Kita Obergösgen

Der Kita in Obergösgen fehlen die Kinder: Schuld seien Auswirkungen der Pandemie Der Gemeinderat von Obergösgen beschliesst wegen finanziellem Risiko das Ende des Pilotprojekts, das vom Elternverein Niedergösgen betrieben wird. Für die Kinder und Mitarbeitenden soll es Alternativen geben. 22.12.2021

Aus Angst vor Ansteckungen oder weil sich Eltern in der Pandemie neu organisieren: Der Kita Obergösgen fehlen die Kinder. Bruno Kissling

Der Gemeinderat von Obergösgen hat beschlossen, den Pilotbetrieb der vom Elternverein Niedergösgen betriebenen Kita nicht weiter zu verlängern. «Das finanzielle Risiko ist für die Gemeinde zu hoch geworden», sagte der zuständige Gemeinderat Martin Richiger kürzlich an der Gemeindeversammlung. Anfangs war der Gemeinderat von einer vom Elternverein betriebenen Kita in Obergösgen überzeugt. Gemeindepräsident Peter Frei teilt auf Anfrage mit:

«Wie bei vielen Projekten leiteten wir vorerst eine Pilotphase ein.»

Die Pilotphase für die Kita war vom Sommer 2019 bis zum Sommer 2022 vorgesehen. Sie dient zur Prüfung, in welcher Form das Angebot in der Gemeinde weitergeführt werden könnte. Doch die Folgen Pandemie machten dem Vorhaben nun einen Strich durch die Rechnung. Die kurze Zwangsschliessung und die Versetzung der Mitarbeitenden in Kurzarbeit im ersten Lockdown vergrösserten den finanziellen Druck. Im Herbst wurde der Gemeinderat durch den Vorstand des Elternvereins auf die finanzielle Situation aufmerksam gemacht.

An einer Sitzung erläuterte der Elternverein aus der Nachbargemeinde, dass in den nächsten Wochen und Monaten mit finanziellen Risiken zu rechnen sei. Kitas gelten, anders als Kindergärten und Schulen, nicht als staatlich anerkannt und werden durch Elternbeiträge finanziert. Die Gemeinde trägt die Kosten der Infrastruktur, wie das gemäss Frei auch in diversen anderen Gemeinden der Fall sei. Eine Anfrage beim Kanton nach finanzieller Unterstützung sei laut Frei nicht erfolgreich gewesen. Dazu sagt er:

«Der Gemeinderat befindet sich in einem Zwiespalt.»

Gemeindepräsident von Obergösgen, Peter Frei. Bruno Kissling

Da die Gemeinde für die Kita im reformierten Pfarrhaus während der Pilotphase die Mietkosten übernimmt, habe der Gemeinderat eine Risikoabwägung der Situation machen müssen. Gleichzeitig habe man aber am Standort festhalten wollen, denn bei der Bevölkerung sei die Kita «gut angekommen», so Frei. Auf welches Datum hin der Pilotbetrieb nun genau beendet wird, kann Frei noch nicht sagen. Der Elternverein werde Mitte Januar eine Sitzung mit den betroffenen Eltern abhalten und über die nächsten Schritte informieren.

Bis dahin sollen auch Alternativlösungen bestehen. Bis Ende Juli 2022 miete die Gemeinde das reformierte Pfarrhaus weiterhin. Für die Zeit danach will der Gemeinderat mit einer alternativen Variante die Kinderbetreuung in der Gemeinde fördern. Auf Kantonsebene laufen Bestrebungen für subventionierte Betreuungsgutscheine. Im Weiteren erhalten die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in den Kinderhort in Niedergösgen zu bringen.

Kita auf Unterstützung angewiesen

Die Aussagen des Gemeindepräsidenten decken sich mit jenen der Präsidentin des Elternvereins Niedergösgen, Sonia Porcelli. Sie erklärt, dass der Elternverein 2018 im Rahmen eines Pilotprojektes mit der Gemeinde Obergösgen zusammengekommen sei. Im Mai 2019 wurde der zweite Kita-Standort in Obergösgen eröffnet. «Dies geschah im Sinne einer langfristigen Verbesserung der Betreuungsmöglichkeiten, da in Niedergösgen die Kita bereits voll war», so Porcelli.

Seit Beginn der Pandemie sei der Umsatz aber eingebrochen. Das habe Einfluss auf beide Standorte. Porcelli sagt dazu:

«In Obergösgen führte die Pandemie zu einer Verlängerung der von uns geplanten Anlaufzeit.»

Die Eltern bringen ihre Kinder nicht mehr so oft in die Kita, aus Angst vor einer Ansteckung oder weil sie sich mit der Homeoffice Pflicht anders organisiert hätten. Andere Eltern verloren ihren Job oder mussten ihre Pensen reduzieren, was einen direkten Einfluss auf die Kita habe. Gesamthaft verzeichne die Kita immer noch zu wenig Neueintritte.

Die Gemeinde mietet des reformierte Pfarrhaus noch bis in den Juli 2022. Bruno Kissling

Betrieb will keine Mitarbeitenden entlassen

«Bis vor kurzem hielten wir an der Hoffnung fest, dass die Eltern bei einer Besserung der Lage ihre Kinder wieder anmelden würden, oder dass die beiden Gemeinden eine höhere finanzielle Unterstützung bieten würden», so Porcelli. Sie betont, dass die Kitas auf eine grössere Unterstützung seitens Gemeinde und Kanton angewiesen seien. Der Entscheid, den Pilotbetrieb aufzugeben, sei aus Sicht des Elternvereins eine schmerzhafte aber einzige Lösung, um die finanzielle Stabilität wieder sicherzustellen. Auch was den langjährigen Standort in Niedergösgen betreffe.

Die Kinder, welche bisher in die Kita Obergösgen gingen, sollen nicht einfach «im Stich gelassen werden», wie Porcelli sagt. Es sei angedacht, dass diese in den Kitabetrieb des Standortes in Niedergösgen integriert werden. Zudem versichert Sonia Porcelli:

«Wir wollen keine Mitarbeitenden entlassen, zumal bei uns auch viele Lernende angestellt sind und wir ihnen weiterhin einen sicheren Ausbildungsplatz bieten möchten.»

Die insgesamt 23 Mitarbeitenden sollen am Standort in Niedergösgen zusammengelegt werden, während die Arbeit mit Kürzungen des Pensums neu eingeteilt werden soll.

