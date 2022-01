So reagieren Niederämter Firmen auf immer neue Massnahmen

Verkürzte Quarantänefrist Massnahmen ohne Ende sorgen bei Niederämter Firmen für Frust – und Umsatz Drohende Engpässe, verzögerte Lieferungen und wechselnde Regeln: Unternehmen werden im Zuge der Pandemie ständig vor neue Fragen gestellt. Die einen leiden, andere profitieren. Noël Binetti Jetzt kommentieren 16.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Niederämter Firmen erleben die Auswirkungen der Massnahmen gegen die Pandemie unterschiedlich. Bei allen Schwierigkeiten die sich ihnen stellen, gibt es auch Bruno Kissling/zvg

Nicht alle Geschäfte werden vom aktuellen Zustand gleich tangiert – doch sie teilen das neue Verständnis der geschäftlichen Beweglichkeit. Wir haben mit ganz unterschiedlichen Betrieben in der Region gesprochen. Dabei zeigten sich überraschende Erfahrungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Der Blumenladen

Die beiden Floristinnen Katharina Meier (l.) und Lena Käch beim Vorbereiten von Bestellungen bei Blumen von Arx, Obergösgen. Bruno Kissling

Philipp von Arx hat sich irgendwo angesteckt. Der Meisterflorist und Geschäftsführer der Blumengeschäfte ‹von Arx Blumen & Garten› befindet sich aktuell in Isolation. Er kuriert sich aus und koordiniert administrative Dinge von zuhause. Derweil herrscht am Standort in Obergösgen Hochbetrieb. Gelegentlich von einem kurzen Husten unterbrochen erklärt er am Telefon: «Es hält sich in etwa die Waage. Immer wenn jemand im Geschäft genesen ist, wird jemand anderes krank.» Der Betrieb kann aufrechterhalten werden.

Das Blumengeschäft mit vier Verkaufsstellen zählt 33 Mitarbeitende. «Als um die Festtage zwei Mitarbeitende krank waren und zwei weitere zu Verdachtsfällen wurden, begann ich mir gewisse Szenarien vorzustellen», sagt der Geschäftsführer. Zum Glück habe sich die Vermutung dann nicht bestätigt. Von Arx erklärt: «Unser Beruf ist ein Handwerk, da muss man vor Ort sein.» Doch das Geschäft mit den Blumen läuft gut, scheint wie gemacht für die aktuelle Situation. «Im ersten Lockdown stieg die Zahl der Bestellungen frappant. Und auch danach hielten sie sich auf hohem Niveau», so der Florist. Die Leute würden sich gegenseitig Blumen in die Quarantäne, ins Spital oder zum Geburtstag schicken. Dass dabei der Übergabezeitpunkt gewünscht werden kann, «das schätzt unsere Kundschaft».

Mit steigenden Fallzahlen nähmen auch die Bestellungen zu. «Ohne Pandemie wären wir nicht da, wo wir heute sind», sagt von Arx. Als die Krise akut und die Geschäfte zu waren, hatte der Blumenladen fast täglich über 250 Bestellungen aus Olten, Aarau und Lenzburg. «Drei Personen waren nur mit telefonieren beschäftigt, das war wie im Callcenter», erinnert er sich. Jetzt sei es aber schon ruhiger. Und die Preise stiegen: «Einzelne Schnittblumen kosten im Vergleich zu vor der Pandemie beinahe doppelt so viel im Einkauf.» Ein Grund: Als niemand so recht wusste, wie es weitergeht, wurde in den Produktionen weniger angepflanzt.

Sonst komme es nicht zu Lieferengpässen. Ausser bei Büromaterialien und Verpackungen: «Weil wir auf Verpackungsmaterial, Druckpatronen und Bindebast für Blumensträusse nicht verzichten können und sich deren Auslieferung verzögert, haben wir alle Bestände in unseren Filialen erhöht.» Und noch etwas habe sich geändert: «Sogar Leute weit über 80 bezahlen heute anstandslos per Twint. Das war früher undenkbar.» Einerseits stehe so dem Betrieb das Geld sofort zur Verfügung, andererseits falle mit dem riesigen Stapel an nicht zu schreibender Rechnungen ein beträchtlicher Teil Arbeit weg.

Zudem: Die Lieferfrist grosser Gefässe für Terrasse und Balkon beträgt heute das fünffache als früher. «Man merkt, die Leute wollen es daheim gemütlich haben», folgert Philipp von Arx.

Das Atomkraftwerk

Blick ins Maschinenhaus des KKG mit den beiden Niederdruckturbinen (links) und dem Generator. zvg

Ein Atomkraftwerk zählt zur kritischen Infrastruktur. Als die Pandemie allmählich in Europa Fuss fasste, habe man im KKG Gösgen mehrere Gremien gebildet, um rasch reagieren zu können. Auf Fragen, wie die Anlage während einer Pandemie betrieben wird, antwortet die Leiterin Kommunikation, Barbara Kreyenbühl, schriftlich: «Zum Teil konnte bei Ausbruch der Pandemie auf bestehende Konzepte zurückgegriffen werden.» Das KKG habe Schutzmassnahmen laufend an die aktuelle Situation angepasst. Interne Ansteckungen sollten verhindert und Infektionsketten möglichst frühzeitig zu unterbrochen werden.

Leiterin Kommunikation im KKG Gösgen: Barbara Kreyenbühl. Bruno Kissling (Archiv)

«Betrieblich nicht notwendige Kontakte wurden vermieden, ein eigenes Testzentrum sowie internes Contact-Tracing wurden eingerichtet und im Betriebsrestaurant ein neues Raumkonzept umgesetzt.» Zudem wurde im Frühsommer eine bevorzugte Impfkampagne organisiert, im Januar besteht die Möglichkeit einer Booster-Impfung vor Ort. Auf die Frage, wie ein solches Unternehmen im Fall einer Pandemie vom Bund begleitet wird, schreibt Kreyenbühl: «Das KKG ist in ständigem Kontakt mit den relevanten Stellen bei Bund und Kanton; auch zu normalen Zeiten. In den letzten 2 Jahren hat sich höchstens der Takt etwas erhöht.» Bis heute sei es zu keinen Betriebseinschränkungen wegen der Coronapandemie gekommen.

Etwa ein Viertel der Belegschaft arbeitet von zu Hause. Arbeiten wie Überwachung, Kontrolle, Unterhalt und Instandhaltung könnten nur vor Ort stattfinden. Lieferanten könnten zusätzliches Personal stellen Nach den vom Bundesrat verkürzten Quarantänefristen gefragt, heisst es: «Um interne Ansteckungen weiterhin möglichst zu verhindern, wendet das KKG diese mit Bedacht an.» Eine Abschaltung der Anlage wegen Personalausfällen sei derweil kein Thema: «Das Risiko, dass es soweit kommen könnte, stuft das KKG angesichts des bisherigen Verlaufs als gering ein. Sollte es dennoch zu grösseren Ausfällen kommen, könnten sie durch Anpassungen in Einsatzplänen oder zusätzliches Personal kompensiert werden.» Und wo könnten extern zusätzliche Leute rekrutiert werden? «In Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten gibt es Möglichkeiten für zusätzliches Personal», heisst es dazu.

Die Entwicklung der Pandemie werde genau beobachtet, Schutzmassnahmen situativ angepasst. «So sind wir überzeugt, auch in den nächsten Monaten ohne betriebliche Einschränkungen unseren Teil zur sicheren Stromversorgung der Schweiz leisten zu können», schreibt Kreyenbühl.

Das spezialisierte Malergeschäft

Miriam Ragaz-Gassler ist Verwaltungsratspräsidentin des Malergeschäfts Gassler AG. Sie ist für ein Zurückfahren der Massnahmen. Bruno Kissling

Eine Handvoll Leute sind aktuell bei der Firma Gassler AG mit Sitz in Gretzenbach krankgeschrieben. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Behandlung von Oberflächen und unterschiedliche Malerarbeiten. Verwaltungsratspräsidentin und Mitglied der Geschäftsleitung, Miriam Ragaz-Gassler, erklärt auf Anfrage: «Die Anzahl von Infizierten unserer rund 80 Mitarbeitenden pendelt irgendwo zwischen fünf und sieben.»

Gut 60 Personen arbeiten operativ im Handwerk, 15 Leute sind im Büro tätig. «Für uns bedeuten die Quarantäne-Regeln einen beträchtlichen Mehraufwand», sagt Ragaz-Gassler, «auch finanziell». Administrative Aufgaben nehmen zu; während Leute auf den Baustellen ausfallen. «Bei grösseren Projekten ist es üblich, dass Firmen ihre Angestellten mit Zugangs-Badges ausrüsten und sie im Voraus registrieren», so Ragaz-Gassler. «Weil wir diese Daten wegen Personalausfällen ständig annullieren und anpassen mussten, sind wir mittlerweile dazu übergegangen, unser gesamtes Personal für jede Baustelle präventiv zu registrieren.» Muss ein Zugang nämlich neu ausgestellt werden, kostet das Geld. «Das wollen wir vermeiden.»

Die nun vom Bundesrat verkürzten Fristen für Quarantäne und Isolation bezeichnet die Verwaltungsratspräsidentin als «Schritt in die richtige Richtung». Sie persönlich würde die Quarantäne spätestens jetzt abschaffen: «Mittlerweile haben sich alle entschieden, wie und ob sie sich schützen wollen.» Es sei jetzt Zeit dafür, zur Normalität zurückzukehren, meint sie. Natürlich halte sich das Unternehmen an die Vorgaben. «Meiner Meinung nach sollte man aber zum Testen übergehen. Wer keine Symptome hat und negativ getestet ist, sollte zur Arbeit erscheinen dürfen.» Wenn sich gesunde Angestellte zuhause befänden, bringe dies den Betrieb unnötig in Bedrängnis.

Eine Zeit lang habe man das Team in Schichten arbeiten lassen, damit sich bei einem möglichen Ausbruch nicht alle angesteckt hätten, das sei jetzt vorbei. Als Positives nähme sie aus der Pandemiezeit die Erkenntnis mit, wie Flexibel ein Betrieb und mit ihm die Mitarbeitenden handeln könnten: «Es zeigte sich, dass Angestellte aus dem Bereich Korrosionsschutz auch auf im Werk in Gretzenbach oder in der Baumalerei eingesetzt werden können», sagt Ragaz-Gassler, «wir haben dazugelernt».