Verkehrsüberlastung Olten erteilt Dulliken eine Absage – die Stadt will von einem entlastenden Korridor für den Verkehr nichts wissen Der Dulliker Gemeinderat hat sich bessere Nachrichten aus Olten gewünscht. Nun müsse man halt vorerst mit dem vielen Verkehr leben. Ein Blick ins Archiv zeigt: Der Konflikt besteht schon mehrere Jahrzehnte. Noël Binetti 15.05.2021, 05.00 Uhr

Die Verbindung zwischen Olten und dem Niederamt ist regelmässig überlastet. Nun hat die Stadt eine Anfrage des Dulliker Gemeinderats abschlägig beantwortet. Bruno Kissling

Abgeklebte Verkehrsschilder hier, eine signalisierte Umleitung da. Monatelange Baustellen, temporäre Totalsperrungen, ein immenses Verkehrsaufkommen, auch zu Randzeiten: Die Verkehrssituation zwischen Olten und Dulliken ist prekär und fordert von den Beteiligten viel Geduld.

Auf der Strecke werden mehrere Baustellen zeitgleich durchgeführt. Olten erhebt derweil im Säliquartier Daten, wie sich beruhigende Massnahmen auf den Verkehr auswirken, bereits werden neue Schleichwege erprobt. Weil sich die Autokolonne regelmässig bis nach Dulliken staut, ist der Dulliker Gemeinderat mit der Bitte an die Oltner Stadtregierung gelangt, angesichts der «unhaltbaren» Situation die kürzlich umgesetzte Verkehrsberuhigung im Säliquartier, temporär und bis zum Herbst, aufzuheben.

Kein Durchkommen: Verkehrsteilnehmer in der Region brauchen viel Geduld. Mehrere Baustellen dauern bis zum Herbst. nob

Dann sollen die meisten Bauarbeiten zwischen den beiden Gemeinden abgeschlossen sein. Zudem ersuchte Dulliken die Stadt – zumindest während den Hauptverkehrszeiten – einen Ausweichkorridor vom Meisenhard bis in die Aarburgerstrasse zu öffnen, um so für Entlastung auf der Tangente zu sorgen. Man hoffte im Rat auf eine «wohlwollende Prüfung der Eingabe.»

Die Stadt geht auf die Vorschläge nicht ein Nachdem die Stadtregierung das Ersuchen behandelte, hält sie in einem Schreiben an den Dulliker Gemeinderat fest:

«Für die Planung von Baustellen auf den Kantonsstrassen und die entsprechende Verkehrssteuerung ist der Kanton zuständig.»

Mit diesem seien auch die Verkehrsmassnahmen im Oltner Säliquartier vorgängig besprochen worden. «Dort besteht seit vielen Jahren ein Fahrverbot für Nichtberechtigte. Leider wurde dieses in hohem Masse missachtet», so die Antwort der Stadt. Polizeikontrollen seien angesichts der bisher vielfältigen Durchfahrtsmöglichkeiten und begrenzter personellen Ressourcen der Polizei nicht im gewünschten Masse möglich.

Im Säliquartier erprobt die Stadt Olten verkehrsberuhigende Massnahmen. Dieses Monitoring will sie nicht aufheben, auch nicht vorübergehend. Patrick Lüthy

Die Baustelle auf der Kantonsstrasse am Bahnhofquai in Olten und jener, die ab 2022 zwischen Sälikreisel und Postplatz bevorstehe, würden den Druck auf das Quartier noch erhöhen. «Darum und wegen der Aufträge des Parlaments war und ist auch der auf maximal ein Jahr befristete Versuchsbetrieb im Säliquartier dringlich», so der Stadtrat. Mit Blick auf die Dauer der Sperrung der Dorfstrasse in Dulliken bis Ende 2022 sei eine Verschiebung der Pilotphase im Säliquartier für den Oltner Stadtrat keine Alternative.

Die vom Gemeinderat Dulliken ebenfalls vorgeschlagene Öffnung eines Ausweichkorridors widerspreche diametral den Anliegen aus dem Quartier wie auch den Zielen des Stadtrates, «da sie das bestehende Fahrverbot aufheben und damit die Situation für das Quartier gegenüber den letzten Jahren sogar noch verschlechtern würde.»

Dulliken nimmt Antwort zur Kenntnis

Die Angelegenheit betrifft nicht nur Dulliken, sondern alle Niederämter Gemeinden, welche auf eine Durchfahrt durch Olten angewiesen sind. Die Antwort Oltens soll an der nächsten Sitzung im Gemeinderat behandelt werden. Der Dulliker Gemeindepräsident, Walter Rhiner, sagt auf Anfrage:

Walter Rhiner,

Gemeindepräsident Dulliken Patrick Lüthy

«Im Moment muss Dulliken den Verkehr halt erdulden. Uns bleibt nichts anderes übrig.»

Und Konrad Schenker von der Baukommission gibt am Telefon wie folgt Auskunft: «Mit unserer Anfrage haben wir es wenigstens probiert.» Aus der Sicht des Gemeinderates wäre eine temporäre Aufhebung des Monitorings im Säliquartier möglich gewesen. Man nehme die Position Oltens aber zur Kenntnis. «Wir können Olten nicht vorschreiben, was sie auf ihren Strassen machen», so Schenker.



Dulliken war einst gegen die «Expressstrasse»

Oltner Tagblatt, 15. März 1984: Planer und Politiker beschäftigte die Idee einer direkten Verbindung Gäu-Niederamt damals bereits während 40 Jahren. zVg

Am 15. März 1984 erschien in dieser Zeitung ein Artikel mit dem Titel «Dulliken lehnt Expressstrasse Gäu-Niederamt ab.» Damals behandelte der Dulliker Gemeinderat den Vorschlag des Planungsverbandes für die Südumfahrung von Olten. Es wurde «als stossend empfunden, dass die Aussengemeinden die Verkehrsprobleme der Stadt lösen sollen». Der Gemeinderat wehrte sich vehement gegen die «Expressstrasse».

Planer und Politiker habe die These einer Südumfahrung Oltens bereits zu dieser Zeit 40 Jahren beschäftigt. Heute ist die Idee also über 75 Jahre alt. Eine direkte Verbindung zwischen Gäu und Niederamt gibt es nach wie vor keine, schon gar nicht eine Expressvariante. Als der Artikel erschien, wurden verschiedenen Möglichkeiten diskutiert. Empfohlen wurde damals die Verbindung Meisenhard Ost mit langer Tunnelstrecke Wilerhof-Durchgangsstrasse Dulliken.

Einst eine unbewohnbare Zone befürchtet

«Im Gemeinderat machte sich Opposition breit», heisst es im erwähnten Bericht. Es wurde befürchtet, dass Schönenwerd den entstehenden Verkehr nicht bewältigen könne und dass das Dulliker Schäfer-Gebiet zu einer unbewohnbaren Zone verkomme. Weiter steht geschrieben: «Einverstanden ist der Rat mit der Nahziellösung zur Entflechtung des Stadtverkehrs mit zweitem Aareübergang und teilweiser Untertunnelung nördlich und südlich der Aare. Bei der Expressstrasse Gäu-Niederamt fehlt ein Anschluss an die Aarburgerstrasse, was dem Rat unverständlich ist. Dulliken würde sich bei einer Durchsetzung des vorliegenden Konzeptes zur Wehr setzen.»

Im aktuellen Fall setzt sich die Stadt zur Wehr und erfüllt die Wünsche von Dulliken nicht.