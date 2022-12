Verkehrssicherheit «Sauordnung», «Frechheit» und «pervers»: Die Aufhebung des Fussgängerstreifens im Zentrum von Niedergösgen sorgt für viel Frust in der Bevölkerung An der stark befahrenen Hauptstrasse fehlt seit zwei Wochen ein Fussgängerstreifen. Ein betroffener Geschäftsführer verlangt die sofortige Wiederherstellung und will dafür «alle möglichen Hebel in Bewegung setzen». Er hat bereits über 150 Unterschriften gesammelt. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Markus von Felten und 150 Unterschreibende verlangen, dass der Fussgängerstreifen an der Hauptstrasse wiederhergestellt wird. Auf der anderen Strassenseite, im Hintergrund, befindet sich sein Bürofachgeschäft. Patrick Lüthy

«Ich nehme das Wort zwar nicht gerne in den Mund, aber das ist wirklich ein Skandal.» Und dieses Wort ist an diesem Nachmittag noch öfter zu hören. Vor allem von Markus von Felten. Er ist es, der sich bei dieser Zeitung gemeldet hat, um auf die «unhaltbare Situation» hinzuweisen. «Das kann doch nicht wahr sein. Hier muss sofort wieder die alte Situation hergestellt werden.»

Gemeint ist, dass an der Hauptstrasse in Niedergösgen, beim Börsenplatz, der fehlende Fussgängerstreifen wieder aufgemalt wird. Dieser verband bis vor etwa zwei Wochen noch die Raiffeisenbank mit dem Café Bank sowie mit dem Bürofachgeschäft von Markus von Felten. Jetzt wurden die gelben Streifen aber «über Nacht aufgehoben», wie von Felten sagt. Seither sei in seinem Geschäft Feuer unterm Dach.

«Meistfrequentierter Fussgängerstreifen im Niederamt»

«Sie können sich nicht vorstellen, was hier in den letzten Tagen los war», so von Felten. «Man hat weder die umliegenden Geschäfte noch die Gemeinde darüber informiert.» Er fügt an: «Kaum zu glauben, was man sich dabei gedacht hat. Dabei handelt es sich hier um den meistfrequentierten Fussgängerstreifen im Niederamt.»

Konkrete Zahlen dazu hat er zwar nicht. Da der Bürofachhändler aber seit über 50 Jahren für Lieferungen und Reparaturen im Niederamt unterwegs ist, sei er bei dieser Aussage ganz sicher. «Aber 100-prozentig.»

Von Felten hat die Situation vor seinem Geschäft eine Zeit lang beobachtet und entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. «Ich habe mich letzte Woche an den Fussgängerstreifen gestellt und die Leute angesprochen. In nur zwei Stunden hatte ich über 60 Unterschriften beisammen.» Ein paar Tage später präsentiert er seine Unterschriftensammlung: «Mittlerweile sind es etwa 150», so von Felten.

Ständig seien Leute in sein Geschäft gekommen, die sich bei ihm bedanken wollten für seinen Einsatz. «Sie kamen, nur um hier zu unterschreiben. Von manchen erhielt ich sogar Geschenke. Darunter mehrere Flaschen Wein und Couverts mit Bargeld.» Mehrere Leute hätten ihm dabei erzählt, dass es bei besagtem Fussgängerstreifen beinahe einen Unfall gegeben habe.

Der nicht vorhandene Fussgängerstreifen ist noch gut erkennbar und wird weiterhin rege benutzt. Patrick Lüthy

Nicht mehr vorhanden, trotzdem viel genutzt

Das Thema sorgt für viel Unmut in der Bevölkerung. Beim Augenschein an der Hauptstrasse fällt sofort auf: Die Leute überqueren die Strasse weiterhin genau so, als wäre der Fussgängerstreifen noch da. Sie halten an, schauen sich um, und überqueren die paar Meter zur anderen Seite. Darunter auch Kinder, Velofahrer und Menschen im Rollstuhl.

Während wir zusammen mit Markus von Felten die Situation beobachten, werden wir von zahlreichen Leuten angesprochen: «Eine Frechheit ist das», «total unnötig», «fast schon pervers», regen sich die Fussgängerinnen und Fussgänger auf.

«So eine Sauordnung. Jetzt geben sie Geld aus für die Aufhebung und dann heisst es später sicher, man wolle ihn aus Kostengründen nicht mehr wiederherstellen», äussert sich ein älterer Herr, der mit seinem Rollator unterwegs ist. Dann überquert er die Strasse. Markus von Felten fühlt sich bestätigt: «Sehen Sie, das meine ich. So geht es schon die ganze Zeit.»

Fussgängerstreifen nur Scheinsicherheit?

Aber weshalb hat der Kanton den Fussgängerstreifen überhaupt aufgehoben? «Die Verantwortlichen haben mir gesagt, es geht vor allem um die frühzeitige Sicht auf den Streifen für Fahrzeuglenker, die aus der Jurastrasse rechts in die Hauptstrasse einbiegen», so von Felten. «Ein weiterer Grund ist, dass es gefährlich sei, wenn Autos den haltenden Bus überholen und sich dahinter jemand auf dem Fussgängerstreifen befinden würde.»

Der Fussgängerstreifen schafft also statt zusätzliche Sicherheit im Gegenteil ein Sicherheitsrisiko? Tatsächlich wurde im Kanton Solothurn bei 20 Prozent aller Fussgängerstreifen Handlungsbedarf festgestellt.

Im Oktober dieses Jahres berichtete diese Zeitung über einen ähnlichen Fall in Stüsslingen. Auch dort wurde die frühzeitige Sicht für Fahrzeuglenkende als Grund für die Nichtwiederherstellung eines Streifens nach Strassenunterhaltsarbeiten angegeben. Es hiess, die Standorte von Fussgängerstreifen würden nach Kriterien bewertet, «die auf minutiöser Forschung basieren.»

In Stüsslingen wurde die Gemeinde übrigens nicht über die Aufhebung informiert, worauf sich der Gemeinderat brüskiert zeigte. Der Kanton äusserte darauf, man wolle die übrigen Aufhebungen dieses Jahr nun mit den Gemeinden besprechen.

Gemeinde wusste auch hier von nichts

Das geschah in Niedergösgen aber nicht. Gemeindepräsident Roberto Aletti sagt: «Nein, wir wurden vom Kanton nicht darüber informiert. Darum konnten wir auch vorgängig nichts dagegen unternehmen. Ich habe auch gestutzt, als ich dort über die Strasse wollte und der Streifen plötzlich nicht mehr da war.» Er sei dann aber trotzdem wie gehabt an besagter Stelle über die Strasse gegangen.

Roberto Aletti, Gemeindepräsident Niedergösgen. Bruno Kissling

«Mir gefällt die jetzige Situation auch nicht. Man muss hinstehen und fragen, was los ist. Ich werde mich bemühen, dass der Fussgängerstreifen wiederhergestellt wird», so Aletti. Und weiter: «Die Aufhebung ist unvernünftig. Der Streifen ist für unser Dorf dort genau am richtigen Ort. Den braucht’s.» Er fügt aber auch an, dass man die Argumente des Kantons beachten müsse. «Falls tatsächlich technische Gründe vorgehen, weiss der Kanton das besser.»

Auch für Markus von Felten ist die Sache nicht gegessen: «Ich werde alle möglichen Hebel in Bewegung setzen. Wissen Sie, ich war 50 Jahre Politiker und 25 Jahre Amtsrichter. Ich kenne ein paar Leute. Wenn nicht bald was geht, rufe ich direkt bei der zuständigen Regierungsrätin an.»

