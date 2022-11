Tempo-30: Lostorfs Bevölkerung hat an der Urne die Wahl

Verkehrsberuhigung Tempo 30: In Lostorf bringen sich vor der Abstimmung beide Lager in Position – die wichtigsten Fragen und Antworten Ende Monat steht nach einem langen Prozess fest, ob in den Siedlungsgebieten Lostorfs künftig weitgehend Tempo 30 gilt. «Unnötig und zu teuer» heisst es auf der einen Seite, «eine Steigerung von Sicherheit und Lebensqualität» auf der anderen. Die Übersicht. Noël Binetti Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Am Ende könnten nur wenige Stimmen den Ausschlag geben, ob in Lostorf Tempo 30 eingeführt wird – oder eben nicht. Auch in Dulliken wurde ein ähnlicher Entscheid vor einigen Jahren an die Urne verlegt. Damals machten 16 Stimmen den Unterschied; die Vorlage wurde angenommen.

Ob der Entscheid auch in Lostorf so hauchdünn ausfällt, zeigt sich am 27. November: Dann stimmt die Gemeinde darüber ab, ob die Siedlungsgebiete des Dorfes und des Weilers Mahren künftig weitgehend nur mit Tempo 30 befahren werden dürfen.

Der Blick über Lostorf. (Archivbild) Bruno Kissling

Während die Abstimmung näher rückt, nehmen die Kommentare auf Onlineplattformen und Leserbriefe in dieser Zeitung zu – sowohl für als auch gegen das Vorhaben. Bei einigen scheint das Thema rund um beruhigte Quartierstrassen den Puls in die Höhe zu treiben. Bei einer Nachfrage auf beiden Seiten macht es aber den Eindruck, als seien die Meinungen gemacht.

Seit 2008 ist die Gemeinde im Besitz eines Konzepts zur Einführung von Tempo 30, das durch eine externe Firma erstellt wurde. Der Gemeinderat verzichtete damals aber auf eine Umsetzung.

Nachdem später je eine Petition zur Einführung von Tempo 30 in Mahren und auch in den Quartieren von Lostorf eingereicht wurde, beauftragte der Gemeinderat eine Oltner Firma mit der Ausarbeitung einer Grobanalyse mit Kostenschätzung. Herausgekommen ist ein Bericht, «der einem amtlichen Gutachten entspricht», wie der Gemeinderat in einer offiziellen Mitteilung zur bevorstehenden Urnenabstimmung festhält. Der erwähnte Bericht kommt zum Schluss, dass Tempo 30 in den Siedlungsgebieten Lostorfs möglich ist.

An einer Infoveranstaltung Ende April 2022 hatte die Bevölkerung Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anmerkungen vorzubringen. «Von den teilnehmenden Personen wurden hauptsächlich die hohen Kosten für die Umsetzung bemängelt, und es wurde vorgeschlagen, das Konzept zu überarbeiten, zu optimieren und eine Staffelung der Ausführung zu prüfen», hält der Rat in seiner Botschaft fest.

Diese Forderungen wurden umgesetzt: Das überarbeitete Konzept, bei dem die Zonengrenzen optimiert und die vorgesehenen Massnahmen in zwei Pakete unterteilt wurden – von denen das zweite nur dort umgesetzt werden soll, wo die Ziele nicht erreicht werden –, fiel günstiger aus. Es wurde vom Gemeinderat im Frühsommer 2022 an die Gemeindeversammlung überwiesen.

Der Souverän – 166 Stimmberechtigte waren anwesend – hatte an der Gemeindeversammlung vom Juni 2022 mit 78 Ja-Stimmen einem Antrag entsprochen, den Entscheid per Schlussabstimmung an der Urne herbeizuführen.

Mit der Einführung einer Tempo-30-Zone soll durch angepasste Geschwindigkeit die Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Betroffenen, insbesondere für Schulkinder und Lenkende von Zweirädern, erzielt werden. Die Bedürfnisse der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden sollen besser aufeinander abgestimmt werden. Der Strassenraum soll attraktiver, die Qualität des Verkehrs in den Quartieren verbessert werden. Die Rücksicht der Verkehrsteilnehmenden aufeinander soll dadurch zunehmen.

Kinder auf einer Quartierstrasse in Lostorf: Tempo 30 soll den Alltag für sie sicherer machen. Bruno Kissling

Ziel der Massnahme ist ein Niveau, bei dem 85 Prozent der passierenden Fahrzeuge die geltende Geschwindigkeit einhalten. Der Gemeinderat hält fest:

«Insgesamt wird durch Tempo 30 eine Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität in den Quartieren angestrebt.»

Er empfiehlt die Vorlage denn auch zur Annahme.

Die geplante Zone in Lostorf. KFB Pfister AG

Die beiden Perimeter, in denen Tempo 30 vorgesehen ist, umfassen die Quartiere von Lostorf, die in die drei Bereiche Nord, Süd und Ost unterteilt wurden, sowie den Weiler Mahren.

Im Massnahmenpaket A, das bei einer Annahme der Vorlage 2023 umgesetzt werden soll, sind Signalisationen an den Eingängen in die Zone vorgesehen. An gewissen Stellen sollen zur Verdeutlichung für Einfahrende sogenannte Torsituationen geschaffen werden. Hier können die Unterlagen im Detail betrachtet werden.

Die geplante Zone in Mahren. KFB Pfister AG

Einfache Zonensignale sind an untergeordneten Zufahrten vorgesehen. Wiederkehrende Bodenmarkierungen sollen die optische Gestaltung des Strassenraums ergänzen; zudem sind auf mehreren Strecken Verkehrsberuhigungsmassnahmen vorgesehen: «Bei überdimensionierten oder linearen Strassenzügen ist durch die Anordnung von horizontalen Versätzen (wechselseitige Sperrflächen, Grünkörper, eventuell Parkplätze) eine räumliche Strukturierung zu erreichen», schreibt der Rat.

Aber: «Im Massnahmenpaket A sollen nur einzelne dieser Massnahmen umgesetzt werden.» Kostenpunkt des ersten Pakets: 200'000 Franken.

Für Massnahmenpaket B, das nach der Umsetzung von Paket A und nur dann zur Anwendung kommen soll, wenn ein Jahr später gemäss einer Erfolgskontrolle zu wenig erreicht wurde, sind weitere 131'000 Franken veranschlagt.

Darin sind entsprechende Reserven enthalten. Diese weiterführenden Massnahmen sollen nur dann realisiert werden, wenn sich ein definierter Anteil der Fahrzeuglenkenden nicht an die geltende Geschwindigkeit von Tempo 30 hält. Oder mit anderen Worten: Je mehr Leute sich im Falle einer Annahme an die neue Geschwindigkeit halten, desto weniger Geld muss die Gemeinde ausgeben.

Zur Messung hat die Gemeinde bereits Anfang Jahr ein Gerät beschafft. Dessen Resultate können auf der Website der Gemeinde laufend eingesehen werden.

Die Vorlage, die den Stimmberechtigten am 27. November vorliegt, vereint die beiden Pakete. Zuzüglich Mehrwertsteuer (28'500 Franken) werden insgesamt 360'000 Franken für das Vorhaben Tempo 30 veranschlagt.

Myriam Ritter ist mit ihrer Familie vor einigen Jahren aus Olten nach Lostorf gezogen. Sie befürwortet die vorliegende Vorlage; ihr Mann Michel Grimm ist zudem einer der erwähnten Initianten, der das Thema 2019 erneut aufs Tapet brachte. Vor Wochenfrist organisierte Ritter zusammen mit Gleichgesinnten Kaffee und Kuchen vor dem Gemeindehaus.

Quartierstrassen mit Tempo 30 statt 50? Myriam Ritter ist für diese Vorlage. Bruno Kissling

Auf Anfrage sagt sie: «Uns ging es darum, den Leuten die kommende Abstimmung in Erinnerung zu rufen, schliesslich kommen auf nationaler oder kantonaler Ebene an diesem Abstimmungssonntag keine Vorlagen zur Abstimmung.» Ritter hat selbst schulpflichtige Kinder und ist oft zu Fuss unterwegs. Ihr geht es denn auch in erster Linie um die Sicherheit:

«Ich erlebe immer wieder Situationen, in denen die Verhältnisse auf den Quartierstrassen unübersichtlich sind. Viele der Strassen in Lostorf und Mahren verfügen über kein Trottoir, für Kinder ist das gefährlich.»

Laut Ritter kommt es immer wieder zu brenzligen Momenten. «Obwohl man lernt, dass man das Tempo den Gegebenheiten anpassen muss, wird die Signalisation von Tempo 50 von manchen als Sollgeschwindigkeit interpretiert.» Tempo 50 empfinden Ritter und ihre Mitstreitenden für Quartierstrassen als nicht angemessen.

Myriam Ritter schätzt die Lebensqualität in Lostorf. Aus ihrer Perspektive kann diese mit einer Annahme der Vorlage aber noch deutlich gesteigert werden: «Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass ich mir als Lenkerin bei Tempo 30 meiner Geschwindigkeit mehr bewusst bin.» Zu den von den Gegnern monierten «überrissenen Kosten» sagt sie:

«Wenn man nach einem Jahr sieht, dass die Limite mehrheitlich eingehalten wird, kommt das zweite Paket nicht zum Tragen.»

Zudem erachtet sie die Investition in die Sicherheit als sinnvoll. Und Ritter bringt einen anderen Aspekt damit in Verbindung: «Gewisse Leute von der Gegenseite sind nicht damit einverstanden, dass beispielsweise die Hauptstrasse Nord, die gegenwärtig saniert wird, nicht von der vorgesehenen Zone ausgeschlossen wird. Ich kann diesen Einwand nachvollziehen. Doch damit gelingt es, die Kosten tief zu halten; weil man nicht bei jeder einmündenden Strasse aufwendige und teure Massnahmen umsetzen muss.»

Der Zeitverlust pro Strecke halte sich zudem in Grenzen. Und:

«Neben den Menschen werden Lostorfs Strassen bei einer Annahme auch für Haus- und Wildtiere sicherer.»

Als willkommenen Pluspunkt der Vorlage betrachtet die Befürworterseite den Umweltgedanken und die Reduzierung von Lärm.

«Tempo 30 in Lostorf mag angenehm tönen. Es ist aber der grösste Unsinn, weil auch eine 30er-Zone einen geborenen Raser nicht abhält.» Mit diesen Worten äusserte sich unlängst Gerhard Graber in einem Leserbrief an diese Zeitung. Auf Anfrage macht der Lostorfer am Telefon deutlich, was er von der Vorlage hält: «Gewisse Punkte machen mich wütend.» Graber stört sich vor allem an den veranschlagten Kosten. Er sagt:

«Mir ist schleierhaft, wie eine so einfache Massnahme so viel kosten kann.»

Zur geplanten Staffelung der Ausgaben und dass Paket B nicht zwingend zur Anwendung kommt, sagt Graber: «Ich bin überzeugt davon, dass bei einer Annahme auch das zweite Paket ausgelöst wird.» Die Befürworterseite werde nicht Ruhe geben, bevor alle Massnahmen umgesetzt seien.

Gerhard Graber findet die Vorlage unnötig und viel zu teuer. Bruno Kissling

Hilfe auf der Gegnerseite bekommt Graber von der Ortspartei der FDP. Diese versandte an ihre Mitglieder ein Rundschreiben mit der Empfehlung zur Ablehnung. Und auch auf ihrer Website schreibt sie: «In Lostorf stehen mit dem neuen Kindergarten und dem Neubau des Feuerwehrgebäudes zwei grosse und kostspielige Bauvorhaben von gesamthaft sechs bis sieben Millionen Franken an.» Nicht zu vergessen sei der Ausbau der Mahrenstrasse:

«Lostorf steht in den nächsten Jahren vor grossen finanziellen Herausforderungen.»

Weiter habe sich in der Vergangenheit in Lostorf kein nennenswerter Unfall mit Personenschaden ereignet. «Vor kurzem wurde in unserer Gemeinde der Rechtsvortritt eingeführt. Mit dieser Massnahme konnte eine vernünftige und rücksichtsvollere Fahrweise erreicht werden.»

Gerhard Graber glaubt zudem nicht, dass in Lostorf häufig schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer gefahren wird: «Die Strassen sind häufig verwinkelt und erlauben das in vielen Fällen gar nicht.» Sinnvoller fände er, wenn an einigen Stellen Fussgängerstreifen eingerichtet würden: «Etwa an der Hauptstrasse; da sehe ich immer wieder Schulkinder über die Strasse laufen.»

Noch ein Punkt stösst ihm auf: «Auf der Verbindungsstrasse Richtung Mahren wäre Tempo 30 dann wieder nicht vorgesehen, obwohl es genau da wegen dem Buechehof Sinn machen würde.» Für Graber ist darum die Vorlage vor allem eines: Geldverschwendung.

Und was sagt er zur möglichen Steigerung der Sicherheit? «Auf Kinder muss man auf der Strasse immer aufpassen. Meine Kinder sind schon lange gross und ich habe Enkelkinder. Meine Erfahrung ist, dass man ihnen das korrekte Verhalten auf der Strasse beibringen muss.»

Und zur Lebensqualität: «Die ist in Lostorf bereits traumhaft. Sonst würden nicht jedes Jahr neue Leute hierhinziehen.» Er wohne seit 46 Jahren im Quartier. Ab und zu höre er mal ein Auto: «Aber ich fahre selbst ja auch damit, so pingelig kann man also nicht sein.» In einem Dorf mit Durchgangsverkehr könnte er das Ansinnen von Tempo 30 verstehen, «aber das ist Lostorf nicht».

In Lostorf, wo Ende des letzten Jahres 4049 Menschen lebten, sind aktuell 2546 Personenwagen eingelöst. Darüber hinaus sind – Stand Mitte November – 150 Lieferwagen, zwei Lastwagen, ein Sattelschlepper und 481 Motorräder beim Kanton als fahrberechtigte Fahrzeuge registriert.

Sollte die Vorlage angenommen und beide Pakete umgesetzt werden, liegen die Pro-Kopf-Kosten bei knapp 90 Franken – wenn das veranschlagte Budget eingehalten wird.

Zum Vergleich: Für die kürzlich abgeschlossene Sanierung des Schulhauses 1912 bewilligten die Lostorferinnen und Lostorfer einen Kredit in der Höhe von knapp 5,8 Millionen Franken. Mit derselben Bevölkerungszahl gerechnet, kommt man auf Ausgaben pro Person in der Höhe von über 1400 Franken.

