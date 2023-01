Winznau: Jetzt wird über Tempo 30 diskutiert

Verkehrsberuhigung Nun wird die Debatte um Tempo 30 auch in Winznau geführt – mit einem Jahr Verspätung Schwierigkeiten beim Submissionsverfahren und andere Umstände führten in Winznau zu Verzögerungen bei der Einführung von Tempo 30. Voraussichtlich im Juni kommt's nun aber zur Abstimmung. Neu spielt dabei ein Bundesratsentscheid aus dem letzten Jahr eine Rolle. Noël Binetti Jetzt kommentieren 05.01.2023, 12.00 Uhr

Tempo 30 in Winznaus Quartieren? Blick vom Schulhaus in Richtung Bühlstrasse. (Archivbild) Bruno Kissling

Er sprach das Thema ganz am Ende der letzten Budget-Gemeindeversammlung Winznaus an: Tempo 30. Obwohl gar nichts dergleichen traktandiert war für diesen Abend. Gemeindepräsident Daniel Gubler wollte einfach den Stand der Dinge mitteilen: Bald im neuen Jahr folgten weitere Informationen, ein externes Planungsbüro sei mittlerweile beauftragt worden, noch in der ersten Jahreshälfte 2023 folge eine Mitwirkung.

Doch war man an diesem Punkt nicht schon einmal? Die Einführung von Tempo 30 war doch demnächst, also bereits für 2023, vorgesehen.

Im Herbst 2021 hatte der Gemeinderat seinen Abschlussbericht vorgelegt. Damals wurde ein Fahrplan wie eben beschrieben angekündigt. Nun kann man sich fragen: Warum hat sich im letzten Jahr wenig bis nichts getan? Einen entsprechenden Entscheid stellte der Gemeinderat nämlich im Anschluss an eine Infoveranstaltung im letzten Jahr, also 2022, in Aussicht – doch zu dieser Infoveranstaltung kam es gar nicht erst.

Planungskommission ist mit Geschäft beauftragt

Daniel Gubler, Gemeindepräsident von Winznau. Bruno Kissling

Auf Anfrage bestätigt Gemeindepräsident Gubler : «Ja, wir haben tatsächlich ein Jahr Verspätung. Mir sind die Gründe dafür ohne vorherige Einsicht in das Dossier jedoch nicht präsent.» Das Geschäft befinde sich nach wie vor bei der Planungskommission.

Eine Anfrage bei deren Präsident bringt Licht ins Dunkel. Andreas Brun erklärt: «Wir hatten den Auftrag des Gemeinderats erhalten, die Arbeit der zuvor eingesetzten Spezialkommission weiterzuführen. Daraufhin haben wir gemäss Submissionsgesetz nach einem geeigneten Planungsbüro gesucht. Die offerierten Preise lagen weit auseinander und schliesslich hat sich ein Anbieter zurückgezogen.»

Submission erforderte eine Extrarunde

In der Folge habe sich die Planungskommission zu einer zweiten Runde für die Ausschreibung entschlossen. «Das brauchte seine Zeit. Kurz vor den Sommerferien gelang es aber, ein Büro zu beauftragen. Dieses hat im letzten August mit der Planung angefangen», so Brun.

Dorfansicht von Winznau aus der Luft. (Archivbild) Bruno Kissling

Erste Ergebnisse lagen demnach im letzten Herbst vor. Um aber noch genügend Zeit für eine öffentliche Mitwirkung zu haben, wurde das Geschäft ins neue Jahr verschoben. Brun ergänzt: «Wir werden mit einem entsprechenden Kredit vor die Gemeindeversammlung gehen, wie ursprünglich vorgesehen, aber mit einem Jahr Verspätung.»

Bundesratsentscheid schafft neue Bedingungen

Das Vertrackte an Tempo 30: Die Sicherheit auf Quartierstrassen obliegt dem Gemeinderat. Dieser kann, wenn es die Sicherheit erfordert, die Anwendung von Tempo 30 also auch im Alleingang entscheiden. Wenn dies aber grossflächig geschehen soll, entstehen Kosten, die nicht mehr in der Kompetenz des Gemeinderates liegen. Er müsste dann eine Umsetzung in Häppchen realisieren, um einem negativen Votum der Bevölkerung zu entgehen.

Erst kürzlich sprach sich die Bevölkerung der Nachbargemeinde Lostorf deutlich gegen Tempo 30 aus, nachdem dort an einer Gemeindeversammlung der Antrag auf eine Urnenabstimmung angenommen wurde.

Zusätzlich kommt neu ein Bundesratsentscheid aus dem letzten August ins Spiel: Dieser räumt den Behörden mehr Ermessensspielraum bei der Einführung von Tempo-30-Zonen ein. Seit dem 1. Januar 2023 können solche auch «zur Erhöhung der Lebensqualität» eingeführt werden. Und auf «nicht verkehrsorientierten Strassen» kann dies neu auch ohne Gutachten geschehen.

Gemeindepräsident hatte andere Prioritäten

Gemeindepräsident Daniel Gubler macht nun aber deutlich, dass der Prozess in Winznau nichts mit den Vorgängen in Lostorf zu tun habe: «Wir machen unser Vorgehen nicht von den Entscheiden anderer Gemeinden abhängig. Das Beispiel zeigt aber, dass dieses Thema kontrovers diskutiert werden kann.»

Vorerst gilt in Winznau Tempo 50: auf der Kantons- und auch auf Nebenstrassen. Bruno Kissling

Gubler stellt in Aussicht, dass die Winznauer Bevölkerung nun an der kommenden Rechnungs-GV im Juni über den entsprechenden Kredit befinden kann: «Das ist Stand jetzt das Ziel. Vorher gibt es aber eine Infoveranstaltung, wo alle Beteiligten das Projekt vorstellen werden. Dann hat auch die Bevölkerung die Möglichkeit, sich einzubringen.»

Danach werde beurteilt, ob neue interessante Vorschläge eingebracht wurden oder ob diese in der Planung bereits bedacht und allenfalls verworfen wurden. Und: «Auch der Gemeinderat hat seinen definitiven Entscheid in dieser Sache noch nicht gefasst.»

Abschliessend hält Gubler fest, dass für ihn persönlich im letzten Jahr der Abschluss der Rechnung für das Jahr 2021 im Fokus stand: «Möglicherweise rückte die Sache um Tempo 30 auch darum etwas in den Hintergrund.» Die Winznauer Bevölkerung werde aber nicht eines Tages aufwachen und ein Tempo-30-Regime vorfinden. «Wir werden wie immer zuvor informieren und die Meinungen dazu abholen.»

