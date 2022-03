Verein Parasolka hilft beeinträchtigten Menschen in der Ukraine

Verein Parasolka Aus dem Niederamt in die Ukraine: So hilft ein Lostorfer Menschen mit Beeinträchtigung vor Ort Andreas Schmid aus Lostorf ist Präsident des Vereins Parasolka, der seit 15 Jahren beeinträchtigte Menschen in der Ukraine unterstützt. In der Situation mit dem Krieg leistet Parasolka auch Nothilfe für geflüchtete Menschen mit Beeinträchtigung und nimmt sie im Westen des Landes auf. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 28.03.2022, 14.00 Uhr

Das Wohnheim Parasolka in Tjachiv in der Westukraine im vergangenen Herbst: Hier leben 25 junge, beeinträchtigte Erwachsene. zvg

Seit 15 Jahren trägt der Verein Parasolka zur Verbesserung der Lebensbedingungen von kognitiv und körperlich beeinträchtigten Menschen in Transkarpatien bei, einer Region im Westen der Ukraine. Der Lostorfer Andreas Schmid ist Präsident des Vereins. Und er ist auch Mitglied der Geschäftsleitung des Niederämter Buechehofs.

Neben der Unterstützung von zwei Wohnprojekten bietet der Verein an Tagungen vor Ort sowie an der Universität Uzhhorod Hilfestellungen zum Thema zeitgemässer Umgang und Unterstützung für beeinträchtigte Personen an. Dazu reisen jeweils Fachleute aus der Schweiz in die Ukraine.

Doch seit Kriegsbeginn können die Ausbildungen an der Universität nicht mehr durchgeführt werden: Die UNO wie auch Unicef hätten ihre Büros aus Kiew in die Räumlichkeiten der Universität verlegt, erklärt Schmid.

Projekt muss derzeit pausiert werden

Im Wohnheim Parasolka, das den Namen des Vereins trägt, wohnen 25 junge Erwachsene mit einer körperlicher oder kognitiver Beeinträchtigung. Schmid erklärt, dass besagtes Wohnheim sich in der Weiterentwicklung befinde. Man sei an der Planung und Umsetzung eines zusätzlichen Tagesangebots für beeinträchtige Leute, die dann am Abend wieder zu ihren Familien nach Hause gehen könnten. Denn:

Andreas Schmid, Vereinspräsident Parasolka und Mitglied der Geschäftsleitung des Buechehofs, Lostorf. Astrid Bossert Meier

«Ziel muss sein, soviel Eigen- und Selbstständigkeit wie möglich zu entwickeln und zu erhalten – dazu gehört auch der Erhalt des privaten sozialen Umfelds.»

Doch dieses Projekt sei aufgrund des Einmarsches der russischen Truppen auf Eis gelegt worden.

Auf die Frage, wie der Alltag vor Ort nun organisiert werde, erklärt Schmid, dass an beiden Standorten für die Bewohnerinnen und Bewohner immer noch eine Tagesstruktur bestehe. Es gebe neben dem Wohnaspekt viele Arbeitsangebote, etwa landwirtschaftliche Tätigkeiten. Denn nicht in Vergessenheit geraten dürfe, dass es ihr zu Hause sei, so der Vereinspräsident.

Im Wohnheim Parasolka in Tjachiv sollen künftig Geflüchtete aufgenommen werden. zvg

Der Verein Parasolka 2007 wurde der gemeinnützige Verein Parasolka aus dem Mutterverein Netzwerk Schweiz-Transkarpatien-Ukraine gegründet. Mit sozialpädagogischem Fachwissen und in Zusammenarbeit mit der Organisation Komitee der medizinischen Hilfe in Transkarpatien soll verbesserte Lebensqualität für Menschen mit einer Behinderung in der Ukraine geschaffen werden. Der Verein zählt mittlerweile um die 300 Mitglieder. 2009 wurde für 25 junge beeinträchtigte Ukrainerinnen und Ukrainer das Wohnheim Parasolka in Tjachiv eröffnet. Dieses entstand aus dem Kinder- und Waisenheim Vilshany. Auch dort leben rund 175 beeinträchtige Kinder, Jugendliche und mittlerweile auch Erwachsene.

In Vilshany, wo 175 Begleitete leben, wurden bereits 40 Geflüchtete eines Heimes aus der Ostukraine aufgenommen. Am täglichen Ablauf der Bewohnenden habe sich wenig geändert. «Ausser, dass sie noch mehr Leute haben und es dadurch noch enger ist. Zumindest ist ihre Tagesstruktur gewährleistet», bekräftigt Schmid.

Im Kinder- und Waisenheim Vilshany sind bereits 40 Geflüchtete aus einem anderem Heim in der Ostukraine aufgenommen worden. zvg

Auch im Wohnheim Parasolka wird derzeit Platz für Geflüchtete mit Behinderung geschaffen, um sie aufnehmen zu können. Weil für diese Leute die Sprache in einem fremden Land eine zusätzliche Barriere bedeuten würde, versuche man vor Ort zu helfen. Schmid sagt: «Eine Inlandslösung anzubieten, ist das Beste.»

Über den Vereinszweck hinaus nun auch Nothilfe

Was hat sich seit dem Kriegsbeginn für den Verein verändert? «Unser Wirkungsfeld», sagt Schmid. Der pädagogische Aspekt sei in den Hintergrund geraten. «Über den Vereinszweck hinaus leisten wir nun vor allem Nothilfe.» Der Verein Parasolka ruft zu Geldspenden für Geflüchtete in der Westukraine auf. Denn die Stadt Uzhhorod, die gut 117’000 Einwohnende zählt, hat bisher etwa 80’000 Geflüchtete aufgenommen. Sie müssen verpflegt werden und notdürftige Unterkunft erhalten.

Vor Ort schaue das Komitee der Partnerorganisation medizinische Hilfe in Transkarpatien, was es aktuell für Hilfsgüter braucht. «Es gibt einen absolut vertrauenswürdigen Umgang», meint Schmid in Bezug auf die Zusammenarbeit. Die Organisation schicke dem Verein jeweils die entsprechenden Rechnungen.

Dadurch ergebe sich zwar mehr Arbeit. Aber: Dies sei für die Vereinsmitglieder und den Vorstand keineswegs ein Grund, keine Hilfe zu leisten, sondern ein Ansporn, noch mehr zu tun. Seitens des Vereins werde man die Bewohnenden beider Heime bei Bedarf auch zusätzlich finanziell unterstützen, wenn etwa Nahrung fehlen würde, sagt der Präsident.

Das Komitee der medizinischen Hilfe in Transkarpatien organisiert Hilfsgüter für geflüchtete Personen. zvg

Für die Bewohnenden gibt es einen Notfallplan

Zurzeit seien die Bewohnerinnen und Bewohner beider Heime in Sicherheit. Sie mussten aber schon mehrfach in den Luftschutzkeller gehen. Für sie besteht aber einen Notfallplan: Gemäss Schmid können sie, falls notwendig, in die Slowakei flüchten, wo ein befreundetes Heim Asyl angeboten habe, und sich da in Sicherheit bringen.

Durch die Kriegssituation habe sich auch die Partnerschaft zum Komitee der medizinischen Hilfe in Transkarpatien verstärkt. Schmid sagt:

«Die Zusammenarbeit ist super. Das war vorher nicht anders. Jetzt ist es einfach noch intensiver.»

Man mache sich aber auch Sorgen um die befreundeten Ukrainerinnen und Ukrainer. Denn sie seien nach den gemeinsamen beruflichen Jahren zu Freunden geworden, meint Schmid.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Verein Parasolka.

