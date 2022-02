Verein in Schönenwerd Ein Brocki für den guten Zweck: Mit ihrer Arbeit machen diese Frauen anderen eine Freude Der Brockenstube-Verein Schönenwerd beschenkt ältere Menschen an ihrem Geburtstag. Und auch die eigene Stiftung aus florierender Zeit hat zum Zweck, Gutes zu tun. Noël Binetti Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Dient zuweilen auch als Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheims Haus im Park: Im ehemaligen Gärtnerhaus der Villa Clara ist die Brockenstube untergebracht. Bruno Kissling

Das Geburtstagsgeschenk für die rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner vom Schönenwerder Alters- und Pflegeheim Haus im Park ist längst zur Tradition geworden: «Für die Frauen gibt es Blumen, für die Männer einen Traubensaft oder eine Flasche Wein. Beide erhalten zudem einen Gutschein für einen Besuch beim Coiffeur.»

Überbringer dieser Aufmerksamkeiten ist der Brockenstube-Verein Schönenwerd. Das alles erklärt auf Anfrage Edith Siegrist aus Däniken. Sie ist Kassierin beim Brockenstube-Verein und Interims-Präsidentin der Stiftung Brockenstube der Region Schönenwerd.

Die kleine Brockenstube, domiziliert im Gärtnerhaus der ehemaligen Villa Clara, wurde im Herbst 1974 von einigen Frauen gegründet. «Damit wollte man Gegenständen und Kleidern zu einem zweiten Leben verhelfen», erzählt Siegrist am Telefon.

Edith Siegrist, Präsidentin ad interim der Stiftung Brockenstube Schönenwerd. Bruno Kissling

Zu dieser Zeit hätten die Möbel eine bessere Qualität aufgewiesen als heute und gebrauchte Sachen waren noch mehr gefragt. «Heute stellt man Objekte, wenn sie noch in Ordnung sind, mit einem Bild ins Internet. Interessierte holen sie dann ab und bezahlen erst noch ein paar Franken.» Das sei die Entwicklung der letzten Jahre. Und sie ergänzt:

«Bei uns muss man die Sachen bringen und erhält kein Geld; dafür ein herzliches Dankeschön.»

Das gemeinnützige Engagement steht im Vordergrund

Für ein Brockenhaus bedeuten solche Umstände weniger Nachfrage und somit kleinere Erlöse aus den Verkäufen. Dennoch lässt sich die Brocki-Equipe die Freude an der Arbeit nicht nehmen. Und auch der gemeinnützige Gedanke hinter ihrem Tun bleibt bestehen.

Stöbern erlaubt: Alles mögliche lässt sich hier finden. Bruno Kissling

Der Betrieb in der Brockenstube gibt immer zu tun. Fast täglich würden einige Mitglieder den Verkauf vom Samstag vorbereiten, die Ausstellung ändern, Dinge sortieren und Preise anschreiben. «Die Waren werden bei uns abgegeben und stammen oft aus Hausräumungen.»

Gefragt seien auch Kleider und Schuhe, die im ersten Stock untergebracht sind. «Junge Leute interessieren sich heute nicht mehr für ein Serviceset mit Goldrändern, welches nicht einmal spülmaschinenfest ist», anerkennt Siegrist den Wandel der Zeit. «Dafür haben wir viele andere schöne Dinge, die auf ein neues Plätzli warten.»

Blick in den ersten Stock des ehemaligen Gärtnereihäuschens: Hier sind Kleider und Schuhe untergebracht. Bruno Kissling

Eine Gruppe von 25 bis 30 Frauen gehören dem Verein heute an. «Ja, alles Frauen», bestätigt Siegrist. «Es wäre schön, wenn sich auch Männer einbringen würden, wie in anderen Verkaufsläden», meint Siegrist. Denn zum Stöbern kämen sie auch regelmässig vorbei, sagt sie mit einem Schmunzeln. Viele Aktive des Vereins seien bereits im Pensionsalter. Und wie gelingt es, jüngere Mitglieder zu finden? «Das ist nicht einfach, wir bemühen uns aber immer wieder darum. Im Moment geht es», sagt Siegrist.

Die Statuten des Vereins sehen vor, mit dem Erlös aus dem Geschäft Gutes zu tun. Wenn sich die Frauen einmal jährlich zur Generalversammlung treffen, legt der Vorstand eine Liste mit gemeinnützigen Institutionen vor, an die gespendet werden soll.

«Das sind neben den Geburtstagsgeschenken an die Bewohnenden vom Haus im Park etwa der Mahlzeitendienst Schönenwerd, Kinderlager von Schönenwerd und Gretzenbach, der Sporttag für Menschen mit Behinderung, die Berghilfe oder die Kinderspitex und andere.» Nach diversen Abzügen und Auslagen bleibt ein Betrag von rund 13'000 Franken für diese Spenden übrig.

Hier lassen sich noch Dinge finden, von denen man gar nicht wusste, dass man sie braucht. Bruno Kissling

Auch die eigene Stiftung stammt aus den Anfängen

Die Gründerinnen des Vereins hielten das karitative Wirken in den Statuten fest. Und so wird es bis heute gemacht. Von damals stammt auch die Stiftung, welche mit dem Erlös aus der florierenden Zeit gegründet wurde. Der Stiftungsrat besteht aus vier Frauen, die auch im Verein mitarbeiten, sowie einem Treuhänder.

Der Ertrag des Stiftungskapitals, so sieht es der Zweck vor, soll den Bewohnenden des Altersheims zugutekommen. «Das kann neues Mobiliar sein oder neue Vorhänge», erklärt Siegrist, «oder zwei Pavillons und neue Gartenmöbel, wie wir sie im letzten Sommer finanzieren durften». Das Geld soll aber nicht in die reguläre Infrastruktur fliessen. Ohnehin seien die Erlöse, die aus dem vom Treuhandbüro verwalteten Vermögen stammen, in den letzten Jahren weniger geworden, wie vielerorts.

Die Brockenstube an der Kreuzackerstrasse 22 in Schönenwerd ist jeweils samstags, von 9 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet.

