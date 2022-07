Schönenwerd: Pfahlbauten im Bally-Park in frischem Kleid

Regierungskrise Boris Johnson legt laut britischen Medien den Parteivorsitz nieder und will im Herbst als Premier zurücktreten

Bis zuletzt klammerte sich Johnson an die Macht fest. Doch nun ist der konservative Politiker offenbar am Ende seiner Karriere angelangt. Der britische Premierminister will von seinem Amt als Tory-Parteichef zurücktreten. Das berichtete die BBC am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Er wäre damit in Kürze auch sein Amt als Regierungschef los.