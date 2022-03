Unteres Niederamt Für die Jugendlichen ist der Jugendtreff der OJuN nicht mehr wegzudenken – doch die Politik tut sich schwer mit der Finanzierung des Angebots Die offene Jugendarbeit im unteren Niederamt bietet Jugendlichen aus der Region ein zweites Zuhause in ihrer Freizeit. Bei einem Besuch erklären die Teenager, was ihnen dieser Ort bedeutet. Derweil ringen die Gemeinden um einen Grundsatzentscheid. Franziska Roth Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Jugendtreff bietet verschiedene Freizeitaktivitäten. fro

Schon vor der Eingangstüre ist Musik und Gelächter zu hören. Drinnen schwemmt einem eine Welle guter Laune entgegen. Laute Musik, Discobeleuchtung und Jugendliche am Tanzen. In einer anderen Ecke des Raumes sind ein paar Jungs mit Billard beschäftigt. Am Tisch daneben sitzen noch ein paar, trinken etwas und unterhalten sich.

Rund 20 Jugendliche halten sich am Mittwochnachmittag in den Räumlichkeiten der Jugendarbeit des unteren Niederamts OJuN auf. Die Stimmung ist lebensfroh und es wirkt harmonisch.

Ava bestätigt den ersten Eindruck: «Das OJuN ist immer fröhlich. Wir haben es mit allen lustig.» Die 15- Jährige besucht den Jugendtreff in Schönenwerd regelmässig mit ihren beiden Freundinnen, der zwölfjährigen Emilija und der 14-jährigen Aaliyah.

Alle drei Mädchen kommen aus Niedergösgen. Sie verbringen jeden Mittwochnachmittag und Freitagabend im OJuN. «Sonst weiss ich nicht was machen», sagt Aaliyah mit einem Lächeln im Gesicht. Eines der Mädchen sagt, sie fühle sich hier wohler als in ihrem Zimmer. «Ja, Zuhause bin ich nur am Handy», pflichtet ihr ein anderes bei.

«Ich fühle mich da richtig wohl, ich kann da frei sein», erzählt Aaliyah, und Ava fügt an: «Alles was hier passiert, bleibt hier. Es erfährt niemand an der Schule.» Und auch Emilja fühlt sich gut aufgenommen im OJuN:

«Es muss einem hier nichts peinlich sein, auch nicht vor den Jungs. Ich muss mich hier nicht verstellen.»

Jugendliche toben sich beim Tanzen aus. fro

Austausch, Aktivitäten und Vertrauen

Die Stimmung und der Zusammenhalt unter den Jugendlichen ist gut, das spürt man. Ava untermauert diesen Eindruck: «Auch wenn man sich nicht so mag, kann man normal miteinander umgehen.»

Das erlebt auch der anwesende Jugendarbeiter Stefan Zaugg so. Er sagt:

«Die Jugendlichen hier respektieren einander. Es herrscht eine schöne Dynamik, trotz den vielen verschiedenen Grüppchen, die sich hier aufhalten».

Die Treffen im OJuN werden von Jugendarbeitern begleitet. Die Jugendlichen pflegen eine lockere und vertraute Beziehung zu ihnen. Es gebe viel Redebedarf, bestätigt Stefan Zaugg. Er ist seit Anfang Jahr dabei und wird von den Jugendlichen bereits sehr geschätzt. Sie vertrauen ihm regelmässig ihre Sorgen und Ängste an.

«Es gibt mir Sicherheit, weil ich weiss, dass beim Stefan bleibt, was ich ihm erzähle», sagt Aaliyah. Die Jugendarbeitenden sind während den Öffnungszeiten des OJuN ausschliesslich für die Jugendlichen da. Sie betreuen sie, nehmen ihre Bedürfnisse wahr und leisten Präventionsarbeit.

Das liegt Stefan Zaugg besonders am Herzen, denn die Jugendlichen seien in einem Alter, in dem sie erstmals mit Rauschmitteln wie Alkohol oder Tabak in Kontakt kommen. Dabei sei es ihm wichtig, dass sie ihn nicht als Ordnungshüter wahrnehmen, sondern als eine Vertrauensperson:

«Sie wissen, dass sie im Vertrauen auf mich zukommen können, das ist Präventionsarbeit. Aber dafür braucht es eine Beziehung.»

Dass sie sich im OJuN verstanden und geborgen fühlen, bestätigen die drei Mädchen. Sie schwärmen, dass sie hier viele Freiheiten geniessen und auch selbstständig Anlässe organisieren dürfen, wie kürzlich einen Casino-Abend. Davon sei noch Pizza übrig. Kurze Zeit später riecht es im ganzen Raum nach ebendieser Pizza. Die Mädchen erzählen, dass sie oft zusammen kochen. Sie würden eigentlich jedes mal hier zu Abend essen.

Streit um Finanzierung des Angebots

Die offene Jugendarbeit des unteren Niederamtes ist politisch umstritten. Es beteiligen sich nicht alle betroffenen Gemeinden finanziell an dem Projekt. Die Gemeinden Schönenwerd, Eppenberg-Wöschnau und Gretzenbach finanzieren das Jugendzentrum. Allerdings haben im OJuN auch zahlreiche Jugendliche aus den Gemeinden Niedergösgen und Däniken ein zweites Zuhause gefunden, welches sie regelmässig besuchen.

Das sorgt seit längerer Zeit für politischen Zündstoff: Offiziell sind die Sozialarbeitenden angehalten, Jugendliche aus den Gemeinden Däniken und Niedergösgen aus dem Programm auszuschliessen. Allerdings besuchen die Kinder von allen fünf Gemeinden die gleiche Oberstufenschule.

Darum sollten sie auch ihre Freizeit gemeinsam verbringen können, sagt Beat Tännler. Er ist der Präsident der regionalen Jugendkommission und Mitglied im Gemeinderat von Gretzenbach. Und er ergänzt:

«Ich will nicht auf dem Rücken der Jugendlichen Politik ausüben.»

Man wolle die Jugendlichen nicht aus dem «sinnvollen» Programm ausschliessen, bestätigt er. Rund ein Drittel aller Jugendlichen, die den Jugendtreff in Schönenwerd aufsuchen, kommen aus den Gemeinden Niedergösgen und Däniken.

Beat Tännler sieht die Jugendarbeit OJuN gefährdet, wenn sich die zwei Gemeinden Niedergösgen und Däniken nicht dazu entschliessen, sich finanziell zu beteiligen. Er sei im Gespräch mit den beiden Gemeinden und guter Hoffnung, eine gemeinsame Lösung zu finden, die für alle Beteiligten stimmt.

Ausschluss wird nicht umgesetzt

Die betroffenen Jugendlichen versichern beim Besuch, dass sie mit den politischen Erwachsenenproblemen bezüglich OJuN nicht konfrontiert werden. Sie wüssten von der Diskussion der Gemeinden, würden aber nicht anders behandelt als die Jugendlichen der Trägergemeinden.

Und doch reagieren sie sehr betroffen auf das Thema:

«Kann ich mir nicht vorstellen wie es ist, wenn das weg ist. Mein ganzer Freundeskreis trifft sich immer hier. Es ist ein Teil von mir»,

sagt etwa Emilija, mit einem nachdenklichen Ausdruck im Gesicht. Das Mädchen stammt aus Niedergösgen wie auch ihre beiden Freundinnen. Sie wollen von einer Schliessung oder einem Ausschluss nichts wissen: «Ich weiss dann gar nicht mehr, wohin», sagt Ava. Und auch für Aaliyah wäre es ein grosser Verlust: «Wenn es weg ist, gibt es am Mittwoch und am Freitag keine Lebensfreude mehr.»

Der Vorstand der regionalen Jugendkommission trifft sich diese Woche zum Gespräch. Sie wollen besprechen, ob man eine regionale Umfrage zum Jugendtreff durchführen soll, um dessen Wichtigkeit für die Jugendlichen aufzuzeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen