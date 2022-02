Unmut im Netz Plötzlich fehlen die Tannen: Mieterinnen und Mieter in Niedergösgen bedauern ihre neue Aussicht Vor wenigen Tagen wurden an der Belchenstrasse 19 in Niedergösgen drei Bäume gefällt. Im Netz tun einige Betroffene ihren Unmut über die Aktion kund. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Weitsicht statt Grün: die gefällten Bäume am Aareufer. Facebook

Anwohnende der Belchenstrasse 19 müssen im Sommer ihren Schatten woanders suchen: Vor wenigen Tagen wurden drei grosse Bäume gefällt, welche auf besagtem Grundstück standen. Ein Facebook-User machte am 3. Februar mit einem Post auf seinen Unmut aufmerksam. In der Gruppe «Du besch vo Niedergösge wenn…» schrieb er: «Der Baum ist im Weg, weil er Schatten spendet (…)», weiter meinte er, dass die Bäume am Folgetag gefällt würden. Der Post löste eine rege Diskussion aus, welche sich in 24 Kommentaren äusserte.