Unglück jährt sich

Theodor Real (geboren am 20. Februar 1881 in Schwyz; gestorben am 17. August 1971 in Fonsorbes, Frankreich), war ein Schweizer Flugpionier und Generalstabsoffizier. Real erlang am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich das Diplom zum Maschineningenieur. Er war von 1906 bis 1914 als Instruktionsoffizier bei der Kavallerie tätig. Real besuchte die Flugschule von August Euler in Darmstadt und erhielt im Jahre 1911 das Schweizer Flugbrevet. Den ersten registrierten Flug vom Ausland in die Schweiz führte er von Darmstadt nach Basel durch. Er wurde 1912 Mitglied der Aviatik-Kommission und er war beim Aufbau der Schweizer Fliegertruppe von 1914 bis 1916 massgeblich beteiligt. Theodor Real war von 1915 bis 1922 Generalstabsoffizier und wurde im Jahre 1923 zum Oberstleutnant befördert. Zu Ehren von Real tragen die Kasernen in Dübendorf seinen Namen. Er war dann auch deren erster Kommandant, trat aber später aufgrund von Kreditverweigerungen durch den Bundesrat zurück. Von 1916 bis 1922 arbeitete Real als Personalchef bei der Firma Bally AG in Schönenwerd und war ab dem Jahre 1923 Gutsbesitzer in Südfrankreich. (ura)