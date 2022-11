Gretzenbach und Dulliken: Unfallhotspots bei zwei Tankstellen

Unfallhotspots Erstaunlich viele Unfälle ereignen sich bei zwei Niederämter Tankstellen: Warum ist das so und was wird dagegen unternommen? Die Tankstelle Fredy's in Gretzenbach und jene von Coop beim Kreisel in Dulliken nehmen beide Spitzenplätze unter den Unfallhotspots in der Region Olten-Niederamt ein. Wir haben die Situation vor Ort beobachtet – und beim Kanton nachgefragt. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 07.11.2022, 16.00 Uhr

Verkehrsregeln werden regelmässig missachtet: Bei der Fredy's Tankstelle in Gretzenbach überfährt ein Auto die ausgezogene Linie. Bruno Kissling

Auf der Oltnerstrasse in Gretzenbach herrscht bei Fredy's Tankstelle Tempo 60. Doch viele Automobilistinnen und Automobilisten missachten geltende Markierungen. Das zeigt zumindest ein Augenschein vor Ort: Wer von Dulliken aus in die Tankstelle und zum Beck Maier abbiegt, überfährt eine ausgezogene Sicherheitslinie. Und auch wer die Tankstelle in Richtung Schönenwerd verlässt und dafür vor dem Fussgängerstreifen wendet, riskiert eine Busse.

Im Bereich dieser Tankstelle ist es zwischen 2011 und 2021 zu 17 Unfällen gekommen . Bruno Kissling

Auffällig dabei ist: Eine Datenanalyse dieser Zeitung ergab kürzlich, dass die Verkehrslage bei dieser Tankstelle unter den Top 5 der regionalen Unfallhotspots changiert. Zwischen 2011 und 2021 haben sich dort 17 Unfälle ereignet, die meisten davon waren Auffahrunfälle mit Leichtverletzten.

Hans-Jörg Troller. Bruno Kissling

Motorradfahrer Hans-Jürg Troller sagt, wenn man von Dulliken kommend einbiegen wolle, müsse man weit ausholen, da die Mittellinie lange ausgezogen ist. Und er habe auch schon einen Unfall beim Rückwärtsfahren auf der Höhe der Bäckerei erlebt:

«Es wird einfach nicht geschaut.»

Velospur führt zu Verwirrung

Zwischen der unbedienten Tankstelle und dem Beck verlaufen – als wäre die Situation nicht schon genug unübersichtlich – zusätzlich noch zwei Velospuren. Diese sorgen bei Autofahrenden für Verwirrung und werden von ihnen oft als Fahrspur genutzt. Ein Pfosten auf dem gelben Streifen in der Mitte verhindert jedoch die Weiterfahrt für Autos.

Autofahrende benutzen oft die beiden Spuren für Velofahrende. Bruno Kissling

Auch der pensionierte Dulliker Franz Wüthrich ist hin und wieder am Unfallhotspot anzutreffen. Regelmässig verkehre er da aber nicht. Einen Unfall habe er bislang nicht zu sehen bekommen. Dennoch sagt auch er:

Franz Wüthrich. Bruno Kissling

«Es ist eine heisse Sache, hier hineinzufahren.»

Doch es gibt auch andere Stimmen: Ein älterer Herr, der in der Nähe lebt, sagt, von gefährlichen Situationen habe er bislang noch nichts gehört – und solche auch nicht erlebt. Und auch Frau Mathys aus Schönenwerd tankt ihr Auto regelmässig in Gretzenbach und besucht auch die Bäckerei Maier immer wieder.

Ruth Jenzer, mit dem Velo unterwegs. Bruno Kissling

Wie brenzlig die Situation vor Ort ist, war ihr nicht bewusst. Sie staunt. Bislang empfand sie die Situation als übersichtlich. Doch man unterschätze die Verkehrsführung, wenn so viele Unfälle an einem Ort passieren würden.

Und wie sieht es für Velofahrende aus? Ruth Jenzer aus Oftringen ist heute mit dem Velo unterwegs. Sie sagt, als sie von uns angesprochen wird:

«Die Situation hier ist etwas unglücklich.»

Man wisse einfach nicht genau, wo durchfahren und wo man einbiegen soll.

Zwei Autos wollen die Tankstelle verlassen. Bruno Kissling

Bei Fredy's Tankstelle ist man sich bewusst, dass es immer wieder zu Unfällen kommt. Robert Weniger, Geschäftsführer der Heizöl-Fredy AG in Stein im Kanton Aargau, sagt auf Anfrage, dass die Geschwindigkeit auf der Oltnerstrasse ein Problem sei. Diese wurde aber bereits von 80 auf 60 Stundenkilometer reduziert.

Sein Vorschlag ist, eine 50er-Zone zu errichten. Andererseits brauche es auch eine Art Beschränkung der Geschwindigkeit von Velofahrenden. Seinen Beobachtungen zufolge seien die Leute zu wenig aufmerksam und schauen zu wenig auf die Verkehrssituation.

Nach einem Unfall sind beide Fahrzeuge beschädigt. Kapo Solothurn (10.07.2020) Auch hier hats «geklöpft». Kapo Solothurn (17.12.2021) Hier sind mehrere Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Kapo Solothurn (16.03.2020) Ein weiteres Auto nach dem Unfall. Kapo Solothurn (31.12.2019)

Das Nadelöhr Dulliker Kreisel

Ein weiterer Unfallhotspot im Niederamt, der bei unserer Auswertung gar auf Platz zwei landete, ist der Kreisel bei der Coop-Tankstelle in Dulliken. Die Niederämterstrasse gilt mit 15'000 Fahrzeugen täglich als eine der am stärksten befahrenen Strassen der Region. Rund um den Kreisel in Dulliken gab es von 2011 bis 2021 insgesamt 18 Unfälle mit Verletzten.

Beim Kreisel bei der Coop-Tankstelle in Dulliken haben sich zwischen 2011 und 2021 18 Unfälle ereignet. Bruno Kissling

Ein Blick vor Ort zeigt die dichte Verkehrssituation: Es staut sich vor dem Kreisel in Richtung Gretzenbach. Die Verkehrsteilnehmenden müssen vor dem Kreisel wegen des Fussgängerstreifens anhalten, damit die Leute die Strasse überqueren können. Gleichzeitig fährt ein Auto aus der Coop-Tankstelle heraus.

Zuerst muss das Fahrzeug die Stopp-Signalisation beachten, danach folgt die Überquerung des Fussgängerverkehrs und anschliessend der Velostreifen. Erst dann gelangen Autofahrende auf die Niederämterstrasse.

Vor dem Kreisel befindet sich noch ein Fussgängerstreifen. Bruno Kissling

Und wie übersichtlich ist die Situation beim Einfahren in die Tankstelle? Gleich nach dem Verlassen des Kreisels kommt die Einfahrt samt Trottoir in die Coop-Tankstelle. Bei einer Weiterfahrt entlang der Alten Landstrasse folgt ein Fussgängerstreifen. Obwohl sich Tankstelleneinfahrt und Fussgängerstreifen nicht queren, laufen die Leute teilweise in Richtung Coop-Tankstelle weiter.

Wie bewusst ist man sich bei Coop, dass die Tankstelle an einem Unfallhotspot in der Region liegt? Sandra Jann, Mediensprecherin der Coop Mineraloel AG, sagt auf Anfrage, dass das Thema bei ihnen bislang noch nicht auf dem Radar war. Aber: «Wir sind über solche Fälle selbstverständlich sehr betroffen.»

Gleich nach dem Kreisel biegt man in die Tankstelle ein. Bruno Kissling

Das sagt der Kanton zu den Unfallhotspots

Das Solothurner Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) stütze sich vor allem auf Normen sowie Vorgaben des Bundes, um die Verkehrssicherheit stetig zu verbessern, sagt Stefan Gantenbein, Stellvertretender Kantonsingenieur des AVT, auf Anfrage. Darunter fallen sechs Infrastruktur-Sicherheitselemente (ISSI):

Road Safety Impact Assessment

Road Safety Audit

Road Safety Inspection

Black Spot Management

Network Safety Management

Einzelunfallstellen-Management (hier ist die Polizei zuständig)

Der Kanton habe den Unfallschwerpunkt bei der Fredy's Tankstelle erkannt und Verbesserungsmassnahmen in einem Umgestaltungsprojekt Oltnerstrasse ausgearbeitet, sagt Gantenbein. 2017 wurde eine verkehrstechnische Analyse erstellt. Ein Jahr später folgte die Ausarbeitung des Vorprojekts und 2019 das Bauprojekt. Ende 2019 wurde der Erschliessungsplan öffentlich aufgelegt. Gantenbein sagt aber:

«Einsprachen blockieren seither die Realisierung und somit die Verbesserung der Verkehrssicherheit.»

Auch die zunehmende Zahl von Verkehrsunfällen beim Kreisel bei der Coop-Tankstelle in Dulliken sei vom AVT erkannt worden, führt Gantenbein weiter aus. Aber auf den ersten Blick seien keine Schwachstellen an der Strasseninfrastrukturanlage zu erkennen.

Dennoch nehme das AVT die Situation ernst: Demnächst werde der ISSI-Ausschuss darüber befinden, ob mittels «Road Safety Inspection» oder einer verkehrstechnischen Analyse die Verkehrssituation detaillierter zu betrachten sei, sagt Gantenbein. Das Ziel sei, wirksame Massnahmen zu erkennen und umzusetzen. Bis solche Tatsache sind, gilt umso mehr: Augen auf beim Passieren der Niederämter Unfallhotspots.

