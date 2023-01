Achtung Wildtiere: Die gefährlichste Stelle liegt im Niederamt

Unfallhotspot Was muss geschehen? Begegnung an einer der gefährlichsten Strassenquerungen für Wildtiere im Kanton Solothurn Auf dem Abschnitt Langmattrain an der Köllikerstrasse zwischen Gretzenbach und Kölliken kommt es besonders oft zu Unfällen mit Wildtieren. Augenschein an einem jener Orte, wo der Kanton nun aktiv wird. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Jagdaufseher Frank Leuenberger wird jeweils an die Unfallstelle gerufen. Bild: Fabio Baranzini

Im Kanton Solothurn sind in weniger als fünf Jahren 3566 Wildtiere durch Unfälle getötet worden. Diese Zahl soll reduziert werden. Denn solche Unfälle schaffen Leid bei den Tieren und grossen finanziellen Schaden. Im Dezember hat der Regierungsrat des Kantons Solothurn deshalb beschlossen, dass dieses Jahr die drei gefährlichsten Hotspots im Kanton Solothurn entschärft werden sollen.

Dies, in dem die im Konzept «Reduktion von Wildtierunfällen im Kanton Solothurn» vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt werden. Dieses Konzept wurde von der Firma Wildlife Solutions erarbeitet.

Der statistisch gesehen gefährlichste dieser drei Hotspots liegt im Niederamt. Es ist der Langmattrain zwischen Kölliken und Gretzenbach. Auf diesem Strassenabschnitt, der sich auf der Köllikerstrasse befindet, kam es im letzten Jahr zu fünf tödlichen Wildtierunfällen. Vier Mal erwischte es ein Reh, einmal ein Wildschwein. Wir haben uns den Hotspot mit Jagdaufseher Frank Leuenberger angesehen. Er wohnt in Däniken und ist seit 25 Jahren für das Jagdrevier 46 in Däniken zuständig. Dazu gehört auch die Köllikerstrasse.

Dämmerung ist am gefährlichsten

Rund ein Kilometer lang ist die leicht ansteigende Strecke. Am Anfang und am Ende ist eine Warntafel angebracht, die auf Wildtiere aufmerksam macht. «Leider bringen die Tafeln nichts. Sie werden von den Autofahrerinnen und Autofahrern grösstenteils ignoriert», sagt Leuenberger.

Eine der Signaltafeln an der Köllikerstrasse. Bild: Fabio Baranzini

Die Köllikerstrasse vereint gleich mehrere Risikofaktoren für Wildtierunfälle. Der Wald grenzt auf beiden Seiten über weite Strecken direkt an die Strasse. Eine Beleuchtung gibt es nicht, die Strecke ist aufgrund der vielen Kurven unübersichtlich. «Und die Leute fahren auf diesem Abschnitt leider sehr rücksichtslos und schnell», erklärt Leuenberger.

Diese Umstände in Kombination mit der Tatsache, dass genau in diesem Gebiet viele Wildtiere die Strasse queren, führt zu den verhältnismässig vielen Unfällen. Besonders tückisch sind die Morgenstunden zwischen 4 und 7 Uhr, sowie die Abendstunden zwischen 19 und 22 Uhr. «Dann sind die meisten Wildtiere unterwegs und überqueren auch die Strasse», weiss Leuenberger.

Verschiedenes bereits ausprobiert

Das Problem auf der Köllikerstrasse ist schon lange bekannt. Mit dem immer stärker werdenden Verkehrsaufkommen in den letzten Jahren hat sich die Situation jedoch noch weiter verschärft. Leuenberger und seine Kollegen von der Jagdgesellschaft Hashübel-Däniken haben darum in den letzten Jahren Verschiedenes ausprobiert.

Sie haben CDs an Ästen aufgehängt und blaue Reflektoren an den schwarz-weissen Strassenpfosten angebracht. Beides soll die Tiere warnen, dass sich an dieser Stelle ein Hindernis befindet.

Solche blauen Reflektoren sollen den Tieren signalisieren: «Achtung Hindernis». Bild: Fabio Baranzini

Zudem wird auf der gesamten Strecke links und rechts eine rund zwei Meter breite Fläche gerodet. So grenzt der Wald nicht unmittelbar an die Fahrbahn, wodurch die Autolenker einen etwas besseren Überblick haben und die Tiere früher sehen können. «Diese Massnahmen haben sicher ein wenig geholfen, aber es gibt noch immer zu viele Unfälle», so Leuenberger, der als Jagdaufseher bei jedem Wildtierunfall von der Kantonspolizei Solothurn verständigt wird.

Seine Aufgaben sind es dann jeweils, einen Unfallrapport aufzunehmen, den genauen Standort des Unfalls zu erfassen und die Unfallstelle zu reinigen.

Wildwarngeräte sollen installiert werden

Der Kanton Solothurn will dieses Jahr aktiv werden am Hotspot in Gretzenbach. Doch welche Massnahmen sind denn genau vorgesehen auf der Köllikerstrasse?

«Kurzfristig sollen zwei Wildwechsel-Signale aufgestellt und blaue Reflektoren an den Leitpfosten befestigt werden», sagt Silvia Nietlispach vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Im Verlauf des Jahres werden weitere Massnahmen folgen. «Der Freihaltestreifen westlich der Strasse wird vergrössert und es ist vorgesehen, dass Wildwarngeräte eingerichtet werden. Diese Geräte machen den Autofahrer mittels orange blinkendem LED-Licht auf die potenzielle Gefahr aufmerksam.»

Für eine bessere Sicht: Die ersten Meter Fläche neben der Fahrbahn wurden gerodet. Bild: Fabio Baranzini

Weiter wird geprüft, ob die Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt nachts und in der Dämmerung temporär auf 60 Kilometer pro Stunde gesenkt werden kann. Sämtliche Massnahmen werden vom kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau umgesetzt, da es sich bei der Köllikerstrasse um eine Kantonsstrasse handelt.

Bis Ende 2023 sollen die Massnahmen, die vollumfänglich vom Kanton getragen werden, realisiert sein. Die Kosten belaufen sich gemäss Schätzungen auf total rund 25'000 Franken.

Jagdaufseher Frank Leuenberger begrüsst die geplanten Massnahmen des Kantons. Für ihn ist aber sowieso klar: Auch wenn die Massnahmen den gewünschten Erfolg bringen, wird ihm die Arbeit nicht ausgehen. Denn nicht nur die Köllikerstrasse ist für die Wildtiere ein gefährliches Pflaster. Auch auf der Löchlistrasse, der Gröderstrasse und der Rothackerstrasse ereignen sich jedes Jahr mehrere tödliche Wildtierunfälle. Bei eintretender Dämmerung gilt es also, besonders aufmerksam zu fahren.

