Umweltschutzgesetz Nach jahrelangen Schiesstrainings: Der Kanton muss Schadstoffe wie Blei und Antimon aus dem Boden holen – Rodungsgesuche im Niederamt In einem gross angelegten kantonalen Projekt werden alle Solothurner Schiessanlagen saniert. Im nächsten Jahr sind mehrere Anlagen im Niederamt an der Reihe. Aktuell liegen Bauausschreibungen und Rodungsgesuche für Erlinsbach und Lostorf auf. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 06.10.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schadstoffe im Boden: Nach jahrelangen Schiesstrainings müssen die giftigen Rückstände in der Erde entfernt werden. Die Konzentration ist rund um die Kugelfänge am höchsten. Fabio Baranzini

2019 hat der Kanton Solothurn begonnen, alle Schiessanlagen auf Solothurner Boden zu sanieren – egal ob dort aktuell noch geschossen wird oder nicht mehr. Der Hintergrund dieses grossen Projekts, das wohl erst 2040 komplett abgeschlossen sein wird, ist das nationale Umweltschutzgesetz.

Darin steht unter «Pflicht zur Sanierung»: «Die Kantone sorgen dafür, dass Deponien und andere durch Abfälle belastete Standorte saniert werden, wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen.» Zu diesen Standorten gehören auch Schiessanlagen. Denn die Kugeln, mit denen geschossen wird, enthalten Blei und Antimon – beides Stoffe, die giftig sind und deshalb aus dem Boden geholt werden müssen.

Schiessanlagen in fünf Niederämter Gemeinden werden saniert

Nachdem in den letzten Jahren bereits die Schiessanlagen in den Regionen Wasseramt, Breitenbach und Thal saniert wurden, sind im nächsten Jahr Schiessanlagen in fünf Niederämter Gemeinden an der Reihe. Es sind dies die beiden Schiessanlagen (50 und 300 Meter) in Erlinsbach und Lostorf, sowie die Anlagen in Stüsslingen, Kienberg und Wisen.

Doch was wird bei dieser Altlastensanierung eigentlich genau gemacht? Wir haben die Projekte in Erlinsbach und in Lostorf etwas genauer angeschaut, denn bei diesen liegen aktuell die entsprechenden Bauausschreibungen und Rodungsgesuche vor. An allen drei Standorten – die 50 und 300 Meter Schiessanlagen in Erlinsbach und jene in Lostorf – wurden im vergangenen Jahr Messungen vorgenommen. Martin Brehmer, Leiter der Abteilung Boden beim Amt für Umwelt des Kantons Solothurn, sagt:

Martin Brehmer, Leiter der Abteilung Boden beim Amt für Umwelt des Kantons Solothurn Fabio Baranzini

«Mit tragbaren Messgeräten haben wir die Verteilung der Schadstoffe auf den Schiessanlagen analysiert.»

«Erfahrungsgemäss liegt die höchste Schadstoffkonzentration direkt bei den Kugelfängen. Je nach Standort kann es aber auch sein, dass der Wind die verschmutzten Geschosspartikel auf einer grösseren Fläche verteilt.»

In Lostorf wird gerodet – und anschliessend wieder aufgeforstet

Basierend auf den Messergebnissen wird anschliessend definiert, welche Gebiete saniert werden müssen. Wobei saniert in diesem Fall bedeutet, dass der kontaminierte Boden mit Baggern abgetragen und die verschmutzte Erde in entsprechenden Bodenwaschanlagen fachgerecht getrennt und entsorgt oder bei geringerer Verschmutzung direkt auf geeigneten Deponien abgelagert wird.

Wenn sich auf dem kontaminierten Boden Bäume und Sträucher befinden, werden diese gerodet und – nachdem die verschmutzte Erde entfernt wurde – an selber Stelle wieder aufgeforstet.

In Erlinsbach ist dies nicht nötig. In Lostorf dagegen schon. Dort werden gemäss Rodungsgesuch 940 Quadratmeter Fläche direkt hinter den künstlichen Kugelfängen gerodet und anschliessend wieder aufgeforstet. Den künstlichen Kugelfängen, die seit einigen Jahren auf allen noch aktiven Schiessanlagen im Kanton Solothurn angebracht sind, ist es zu verdanken, dass die Böden heute nicht mehr durch das Blei und Antimon der Geschosse verschmutzt werden.

Bund und Kanton teilen sich Kosten von 70 Millionen Franken

Die Altlastensanierung aller Solothurner Schiessanlagen wird vom Amt für Umwelt geplant, ausgeschrieben und durchgeführt. «Dank unserer Erfahrung und weil wir die Arbeiten regional bündeln können, fallen die Kosten tiefer aus, als wenn jede Gemeinde ihren Schiessstand in Eigenregie sanieren müsste», erklärt Brehmer.

Die Gemeinden sind entsprechend auch nicht direkt in die Projekte involviert, sondern werden von den Verantwortlichen des Amts für Umwelt über den Stand der Arbeiten informiert. Die Kosten – das gesamte Projekt kostet rund 70 Millionen Franken – tragen der Kanton Solothurn und der Bund. Der Kanton Solothurn übernimmt 50 Millionen, die restlichen 20 steuert der Bund bei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen