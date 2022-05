Winznau «Sie erinnern mich an eine schlimme Vergangenheit»: Ukrainische Künstlerin möchte alle ihre Werke loswerden Die ukrainische Kunstschaffende Oleksandra Erastova hat ihre Heimatstadt Kiew fluchtartig verlassen – mit Katze und Gemälden. Am 14. Mai lädt die Aare Galerie Winznau nun zur Vernissage. Der Erlös kommt auch Tieren in der Ukraine zugute. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 11.05.2022, 12.00 Uhr

Oleksandra Erastova ist im März aus Kiew geflüchtet – nun stellt sie ihre Werke in der Aare Galerie in Winznau aus. Bruno Kissling

Anfang März musste die 34-jährige Künstlerin Oleksandra Erastova ihre Heimatstadt Kiew aufgrund des dortigen Kriegstreibens verlassen. Mit im Gepäck: Ihre Katze und rollenweise Gemälde. Begleitet wurde die Ukrainerin, die momentan in Basel ein Daheim gefunden hat, von ihrer Mutter.

Urs Voser, Geschäftsführer der Aare Galerie, und Mitinhaberin Beatrice Gugliotta wurden durch einen Artikel im «Blick» auf die geflüchtete Künstlerin aufmerksam: Unter dem Titel «Nicht ohne das Büsi» schilderte dort Erastova ihre Sorgen, was nach der Flucht aus ihrer Katze werden soll. Bald stand denn auch fest, dass sie ihre Bilder in der Aare Galerie ausstellen wird. «Ich war sehr von ihren Bildern angetan, auch, weil ich ebenfalls gerne Tiere male», meint Gugliotta.

Bilder waren noch nicht gerahmt

Mittlerweile laufen die Vorbereitungen für die Charity-Exposition auf Hochtouren. Charity, weil die Hälfte des von der Künstlerin durch Verkäufe eingenommenen Geldes ukrainischen Tieren in Tierheimen zugutekommen wird. Die Umsetzung des Vorhabens des Trios brachte allerdings auch ziemlich viel Arbeit mit sich. «Die Bilder, welche Oleksandra mitbrachte, waren allesamt noch nicht gerahmt», so Voser.

Da die Sponsorensuche diesbezüglich ins Leere lief und weil Rahmungen nicht ganz billig sind, musste eine Alternative gefunden werden. «Schlussendlich sind wir mit den Bildern ins Deutsche gefahren, weil wir dort eine preiswerte Möglichkeit gefunden haben.» Sehr erfreut sind Voser und Gugliotta über das Sponsoring der Raiffeisenbank Winznau, welche für die Kosten des Apéros an der Vernissage vom 14. Mai aufkommt.

Hybride Wesen mit menschlichen Augen

Der thematische Hauptfokus der Künstlerin liegt bei der Metamorphose von Menschen zum Tier oder vice versa, je nachdem, welchen Standpunkt man einnehmen will. Man trifft Marilyn Monroe mit Katzengesicht oder Shakespeare mit Ziegenkopf. Die Künstlerin erklärt:

«Ich liebe Tiere und beobachte sie sehr gerne. Dabei ist mir aufgefallen, wie ähnlich deren Emotionen den unsrigen sind.»

Und sie ergänzt bestimmt: «Für mich wohnt in jeder Frau eine Katze.» Diese entdeckten Ähnlichkeiten hätten sie dazu animiert, menschliche Emotionen in Form von dazu passenden Tieren zu malen.

Das Resultat sind Hybridwesen, welche zumeist bekannte Persönlichkeiten darstellen und beinahe alle trotz Tierkopf über menschlich anmutende Augen verfügen. Aber nicht nur das Tier nimmt Erastova zu Hilfe, um ihrer Intuition – auch bezüglich menschlicher Abgründe – Ausdruck zu verleihen.

Diktatoren stellt sie beispielsweise als eine Mischung aus Menschen und Pilzen dar. «Man sieht nur einen winzigen Teil des Pilzes an der Oberfläche. Seine wahren, teils gigantischen Ausmasse kommen erst im Versteckten, im Untergrund zum Vorschein.» Auch die Giftigkeit vieler Pilze passe für Erastova exakt zum Bild des Autokraten.

Ungute Vorahnung wurde zu Bildern

Berührend und aus einer tiefen Emotionalität heraus gemalt, zeigt sich eine Serie kleinerer Bilder, in welcher ebenfalls Mensch und Tier vermischt wurden. Hier sind es stets Vogelhäupter, welche auf Menschenkörpern sitzen. «Vögel sind die Tiere der Hoffnung.», so die Künstlerin. Die Bilder habe sie vergangenen Herbst gemalt, als sie die Vorahnung hatte, dass es mit dem Frieden wohl bald zu Ende gehen würde. «Ich wollte jedoch die Hoffnung nicht verlieren.»

Zwar hat Erastova ihre Bilder aus der Ukraine mit in die Schweiz genommen, hier möchte sie diese jedoch allesamt «loswerden». «Sie erinnern mich an eine schlimme Vergangenheit und ich möchte nach vorne schauen.» Das Schaffen neuer Kunstwerke übt die Malerin und studierte Graphik-Designerin bereits wieder aus:

«In meinem neuen Zuhause in Basel gibt es einen Garten mit hübschen Blumen.»

Diese werden von der Künstlerin gepflückt und kurzerhand zu Stempelvorlagen umfunktioniert. Das Resultat sind zarte, verträumte Blumenbilder, welche die ursprüngliche Schönheit ihrer Natur in keiner Weise einbüssen mussten. Wer die Künstlerin gerne einmal in Aktion erleben möchte, hat in der Aare Galerie an zwei Samstagen und zwei Sonntagen im Mai die Gelegenheit dazu.

