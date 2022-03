BLS Verwaltungsrat Ueli Dietiker aus Schönenwerd im Gespräch

Ueli Dietiker Höchster BLS-Bähnler und Niederämter: «Völlig neue Bahnlinien halte ich für utopisch» Patrick Lüthy Ueli Dietiker (69) aus Schönenwerd steuert als Verwaltungsratspräsident der BLS AG die Geschicke der zweitgrössten Bahngesellschaft der Schweiz. Bei einer Zugfahrt spricht er über die Ambitionen des Unternehmens und verrät, wie er Medien konsumiert. Lorenz Degen 0 Kommentare 11.03.2022, 12.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Auf Gleis 10 am Bahnhof Olten steht der der Interregio 17 nach Bern schon bereit. Ueli Dietiker ist mit der S26 von Schönenwerd gekommen und nimmt in einem 1. Klass-Abteil Platz. Der «Mutz», wie der Doppelstock-Triebzug aus dem Hause Stadler heisst, wird über die Stammstrecke fahren und in Langenthal, Herzogenbuchsee und Burgdorf halten.

Dieser Fernverkehrszug fährt seit 2019 unter dem BLS-Logo und bildet den nordöstlichen Ast im Rayon der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn, das sich von Bern aus Richtung Seeland-Jura, Emmental und ins Oberland mit dem Oberwallis erstreckt.

Zahlen und Fakten zur BLS Gründung: 2006 (nach mehreren Fusionen).

Nachfolgerin der 1906 gegründeten «Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern–Lötschberg–Simplon».



Mitarbeitende: 3527 (2020)

Anzahl Fahrgäste: 49.5 Mio (Bahn, Bus, Schiff)

Anzahl transportierte Fahrzeuge: 1.1. Mio

Streckennetz: 420 km

Konzernverlust 50.8 Mio. Franken (2020)

Die Zahlen von 2021 werden am 8. April 2022 veröffentlicht.

Herr Dietiker, was für Kindheitserinnerungen verbinden Sie mit der Eisenbahn?

Ueli Dietiker: In den 1960er-Jahren, da war ich so zehn bis zwölf Jahre alt, gab es einen Traumberuf: Lokführer. Auch ich wollte Lokführer werden. Als ich etwas älter wurde, interessierte mich besonders Fernseh- und Radioelektriker, doch am Ende absolvierte ich das KV (lacht). Es war eine andere Zeit damals, Eisenbahnreisen galten noch etwas sehr Spezielles. Man muss bedenken, es gab kaum Fernseher, man hörte Radio oder las die Zeitung. Ich erinnere mich gut an eine Schulreise ins Tessin, ein grosses Erlebnis!

Hätten Sie als Jugendlicher gedacht, dass Sie einmal Präsident einer Eisenbahn-Gesellschaft werden?

Überhaupt nicht! Nach dem KV arbeitete ich bei Ernst & Young, dann wurde ich Wirtschaftsprüfer und ging zur Motor Columbus, damals eine Weltfirma. 1995 wurde ich der erste Angestellte der Cablecom, die neu gegründet wurde, dann kam ich zur Swisscom, wo ich als Finanzchef in der Geschäftsleitung Einsitz nahm. Nach meinem stufenweisen, letztlich 2018 erfolgten Rücktritt war ich auf der Suche nach VR-Mandaten. Hans Werder, der ehemalige UVEK-Generalsekretär und BLS-Verwaltungsrat, fragte mich an, ob mich die BLS interessieren würde, da jemand mit Finanzkenntnissen in den Verwaltungsrat gewählt werden sollte. Ich bewarb mich um den Posten.

Und Sie bekamen ihn, obwohl sie weder Berner sind, noch Bernburger, noch in Bern wohnen?

Ja, das spielte alles keine Rolle. Von der Bahn hatte ich damals keine Ahnung, diese Branche habe ich mir erst nach und nach erschlossen. Bei aller Verschiedenheit: die Rahmenbedingungen waren und sind ähnlich wie bei der Swisscom. Alles ist stark reguliert vonseiten der Aufsichtsbehörde, das BAKOM (Bundesamt für Kommunikation) bei der Swisscom und das BAV (Bundesamt für Verkehr) bei der BLS. Beide Firmen haben zudem einen staatlichen Mehrheitseigner, bei der Swisscom der Bund und bei der BLS der Kanton Bern. Ich kannte von der Swisscom her dieses Umfeld und den Umgang mit diesen Stellen.

Wie erlebten Sie den Wechsel vom Verwaltungsrat zum Verwaltungsrats-Präsidenten der BLS?

Das Jahr 2020 war nicht einfach, mein Start fiel in eine schwierige Zeit. Der bisherige Präsident Ruedi Stämpfli konnte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nicht weiter ausführen. Dann kamen die unschönen Geschichten aus der Vergangenheit mit den überhöhten Abgeltungen und dem verunreinigten Bauschutt in Mitholz. Auch musste ein neuer CEO gefunden werden und Corona bescherte uns einen grossen Frequenzeinbruch.

Ihr Rucksack war also sehr beladen…

Ja, wobei das einzelne Probleme waren, die wir dann nach und nach abarbeiten konnten. Generell traf ich auf einen hervorragenden Betrieb mit ganz tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dirk Stahl (Chef von BLS Cargo, Anm. d. Red.) hat als Interims-CEO eine sehr gute Arbeit gemacht und mit Dani Schafer ist im September letzten Jahres ein ausgezeichneter neuer Geschäftsleiter in die BLS eingetreten.

Was bringt die Arbeit als Verwaltungsratspräsident mit sich?

Pro Woche habe ich ein paar Telefonate und über den Monat verteilt regelmässigen bilateralen Austausch mit Dani Schafer. Pro Jahr gibt es etwa acht Verwaltungsratssitzungen, hinzu kommen die Ausschüsse für Personal und Finanzen, denen ich manchmal, je nach Thema, beiwohne. Ich musste mich aber auch umgewöhnen, zum Beispiel, dass ich als Präsident des Verwaltungsrates viel mehr gefordert bin als vorher. Als Verwaltungsrat bekommt man Unterlagen, die man vorgängig studieren und sich an der Sitzung dann einbringen kann. Als Präsident hingegen setze ich die Agenda der Sitzungen, leite den Verlauf, ich habe viel mehr zu organisieren und zu gestalten. Natürlich gibt es gewisse Rhythmen, so ist im März immer eine Sitzung zur Strategie angesagt und im September befassen wir uns mit dem Budget des nächsten Jahres. Aber dazwischen muss ich auf Aktuelles reagieren und auch langfristige Entscheide im Blickfeld haben. Sehr wichtig ist ein gutes Verhältnis zum CEO, der den Betrieb operativ führt. Aus diesem Gebiet halte ich mich ganz draussen; als Verwaltungsrat geben wir die Linien vor, aber die Umsetzung der Entscheide obliegt der Geschäftsleitung.

Ein solcher langfristiger Entscheid war die geplante Werkstätte in Chliforst Nord an der Linie Bern-Neuenburg zu beerdigen und stattdessen die bestehende Anlage in Oberburg bei Burgdorf auszubauen. Schmerzt Sie der Abbruch des Projekts Chliforst?

Man muss sehen, dass es sich um eine lange Geschichte handelt. Der Standort Aebimatt in Bern musste aufgegeben werden, es brauchte einen Ersatz. Zu Beginn gingen wir im Verwaltungsrat davon aus, dass die BLS ihr Rollmaterial an zwei Standorten unterhalten wird, in Spiez und am neuen Standort im Raum Bern. Eine Begleitgruppe hat dann eine Strategie mit drei Standorten vorgeschlagen, mit Bönigen für die schwere Instandhaltung. Bei den Freiburger Verkehrsbetrieben TPF konnten wir uns zudem in deren Unterhaltszentrum in Givisiez einmieten, doch dieser Vertrag läuft 2030 aus. Die Begleitgruppe empfahl den Standort Chliforst als betrieblich optimal, da er im Zentrum unseres Netzes liegt. Von den Abläufen her hätten wir hier sehr effizient arbeiten können. Doch der Widerstand der Bevölkerung und der Umweltverbände war sehr gross. Wir erkannten, dass der Standort Chliforst wohl irgendwann vor Bundesgericht entschieden würde, mit dem Risiko einer Ablehnung unserer Pläne. Da wir bis 2030 eine Lösung brauchen, haben wir im Verwaltungsrat einen «Plan B» verlangt: Die Geschäftsleitung sollte aufzeigen, wo sich ein alternativer Standort etablieren liesse.

So war Oberburg plötzlich wieder im Rennen?

Ja, da wir dort nicht von Grund auf neu bauen müssen, sondern die bestehenden Anlagen erweitern können. Wir entschieden uns für Oberburg statt für Chliforst, da wir hier die Chance sehen, innerhalb dieser Frist bis 2030 eine Werkstätte realisieren zu können. Bei Chliforst wäre die Gefahr einer Servicelücke oder gar Ablehnung zu gross gewesen.

In Oberburg werden Sie ja mit offenen Armen empfangen, wie man lesen konnte…

In der Tat ist im ländlichen Raum die Freude über Arbeitsplätze gross. Wir haben mit den namhaften Stakeholdern wie Gemeinden, Landschafts- und Umweltverbänden und Landeigentümern Gespräche geführt und sind auf sehr gutes Echo gestossen. Einsprachen kann man nie ganz ausschliessen, aber mit den wichtigsten Beteiligten im Boot habe ich keine allzu grossen Bedenken.

Sie sagten, Oberburg ist «Plan B»: Welche Nachteile gibt es?

Die periphere Lage macht mehr Leerfahrten nötig als das bei Chliforst der Fall gewesen wäre. Zudem ist die Anlage eine Kopfanlage, man kann nicht von beiden Seiten hineinfahren, was den Ablauf komplizierter macht. Aber ich bin Realist: Lieber das Machbare als das Wünschbare realisieren. Zudem sind wir ein Betrieb der öffentlichen Hand; wir wollen keinen Streit mit der Öffentlichkeit.

Wie wollen Sie die BLS in den nächsten Jahren zwischen SBB und Südostbahn positionieren?

Sowohl mit den SBB, Frau VR-Präsidentin Ribar und Herrn Ducrot (CEO), als auch mit der Südostbahn, Herrn VR-Präsident Würth und Herrn Küchler (CEO), habe ich ein gutes Verhältnis. Wir sind nicht eigentliche Konkurrenten. Der Fernverkehrszug Olten-Bern, in dem wir hier sitzen, ist eine unserer drei Fernverkehrslinien. Unsere Zusammenarbeit mit den SBB im Fernverkehr hat sich gut etabliert. Wir wollen auch künftig eng mit den SBB und der SOB zusammenarbeiten.

Ein BLS-«Mutz»-Dosto mit Triebwagen im Bahnhof Olten. Patrick Lüthy

Planen Sie die Übernahme weiterer Strecken? Der Regio-Express Biel-Delsberg-Boncout-Belfort wäre für die BLS sicher auch interessant.

Im Moment verfolgen wir da keine konkreten Absichten. Aber im Fernverkehr in der Schweiz wollen wir sicher auch in Zukunft eine Rolle spielen und eventuell weitere Linien übernehmen. Die Linien müssen zum heutigen BLS-Netz passen. Wachstum sehe ich aber nicht nur beim Fernverkehr, sondern auch im Cargo-Bereich und bei den Immobilien. Wir sind seit einigen Jahren daran, unser Portfolio gezielt zu bewirtschaften.

Sie meinen, so wie die SBB mit der Europa-Allee in Zürich oder der Rösslimatt in Luzern?

Ja, allerdings in viel kleinerem Massstab. Bei uns geht es um nicht mehr benötigte Betriebsgebäude oder Landflächen im Raum Bern-Mittelland. In Burgdorf haben wir gerade ein solches Projekt am Laufen. Bezüglich der Nutzung müssen es nicht immer nur Wohnungsbauten sein, auch mit Gewerbeflächen wollen wir je nach Standort Begegnungsorte schaffen.

Eine Angebots-Nische wären Nachtzüge, von Bern nach Italien oder Frankreich zum Beispiel.

In diesem Bereich haben wir keine Ambitionen einzusteigen, absolut nicht.

Ueli Dietiker Patrick Lüthy

Welche Projekte verfolgen Sie innerhalb der BLS derzeit?

Ich sehe grosses Potenzial in Sachen Digitalisierung. Wir arbeiten immer noch mit einem 20 Jahre alten Einteilungssystem, das wollen wir ersetzen und dabei auch Abläufe optimieren. Dadurch soll die Produktion effizienter werden. Für den Kunden sind vor allem Sauberkeit und Pünktlichkeit der Züge entscheidend, daran arbeiten wir laufend.

Wie geht es mit dem Ausbau des Lötschberg-Basistunnels weiter?

Wir arbeiten aktuell mit zwei Varianten, einem Teil- und einem Vollausbau. Was wir demnächst bereits realisieren, sind Arbeiten, die es für beide Varianten braucht. Zum Beispiel die Sanierung der bestehenden Zugangsstollen. Das eidgenössische Parlament wird in circa zwei Jahren einen Entscheid über Voll- oder Teilausbau fällen.

Welche Variante favorisieren Sie?

Ich bin für den Vollausbau. Bei einem Teilausbau müssten wir den Basistunnel für etwa acht Monate komplett sperren.

Die Walliser würden Ihnen den Kopf abreissen!

Ja, das ist so! (lacht) Als Bahn müssen wir in politischen Fragen eine gewisse Zurückhaltung üben. Das Lobbying für den Vollausbau ist eher etwas für die Walliser Politik.

Was meinen Sie, bzw. die BLS, zum Projekt des Grimseltunnels Innertkirchen-Oberwald?

Ich habe mich nie näher damit beschäftigt. Das Projekt betrifft die BLS höchstens indirekt. Für mich als Finanzmenschen ist das Verhältnis von Kosten und Nutzen eher fragwürdig. Der Bahninfrastrukturfonds , aus dem die Infrastrukturgelder des Bundes fliessen, ist zudem nicht unbegrenzt voll. Ich bin der Meinung, man sollte die Infrastruktur dort ausbauen, wo sie sich bewährt hat. Es fragt sich, ob bei einem Vollausbau des Lötschberg noch genügend Mittel für den Grimseltunnel vorhanden sein werden.

Wie sehen Sie generell die Zukunft der Bahn-Infrastruktur?

Nach meinen Erfahrungen mit dem Chliforst denke ich nicht, dass grosse Infrastruktur-Erweiterungen in der heutigen Schweiz noch möglich sind. Die Rekursmittel verlangsamen ein Projekt so lange, bis es sich nicht mehr lohnt. Völlig neue Bahnlinien halte ich für utopisch. Was uns die Elektromobilität bringen wird, ist in Bezug auf den ÖV ebenfalls noch nicht abzusehen. Der Bund erwartet bis 2050 zehn bis elf Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Der Verkehrsanteil des ÖV könnte von heute 30 Prozent um etwa drei oder vier Prozent anwachsen, mehr aber nicht. Raum gibt es noch bei der «letzten Meile», also vom Bahnhof bis zur Haustüre. Hier sind ja von Bahnen teilweise schon Projekte am Laufen, mit E-Bikes oder Trottinetts.

Und was die Vergangenheit betrifft, von der BLS-Stiftung, die das historische Rollmaterial pflegt, hört man kaum mehr etwas. Woran liegt das?

Wir haben in den letzten Jahren immer 350 000 Franken gespendet für den Betrieb und den Unterhalt. Es sind Mitarbeiter mit Herzblut dabei und investieren Zeit in ihrer Freizeit, was nicht selbstverständlich ist und ich sehr toll finde. Auf der Agenda des Verwaltungsrates war die Stiftung aber in den letzten Jahren nicht mehr.

Zuletzt: Glauben Sie an die Zukunft des GA?

Über das GA können wir als BLS nicht allein entscheiden, die Branchen-Vereinigung Alliance Swiss Pass ist dafür zuständig. Ich denke, das hängt von den Kundinnen und Kunden ab. Gibt es weiterhin eine Nachfrage nach 365 Tagen Vollabdeckung der Reisen? Oder geht der Trend zu einem «GA light» mit beispielsweise 150 oder 200 Freitagen? Jetzt mit Homeoffice ist der Wunsch nach weniger, dafür flexibel einsetzbaren Tagen stark spürbar. Noch immer spüren wir den Rückgang im Berufsverkehr. Bei der Freizeit am Wochenende sind wir fast bei den alten Werten angelangt. Ich bin optimistisch, was die Zukunft angeht, auch wenn sie sich nicht vorhersagen lässt.

Die BLS Werkstätten ab 2030:

An diesen drei Standorten wartet die BLS künftig ihre Bahnen. zvg

«Ich bin ein klassischer Zeitungsleser»

Für Ueli Dietiker ist das Lesen der gedruckten Tageszeitung täglicher Bestandteil seines Alltags:

BLS-VR-Präsident Ueli Dietiker aus Schönenwerd. Patrick Luethy

«Ich habe gerne die Zeitung vor mir liegend, die ich dann Seite für Seite durchblättere.»

Online-News konsumiert er zwar auch, jedoch nur die Schlagzeilen. «Bei Blick oder Watson blättere ich schnell durch, um zu sehen, was läuft. Ich schätze aber Hintergründe und lange Artikel.»

Früher war Dietiker langjähriger Abonnent der Aargauer Zeitung. «Ich habe in Rupperswil gewohnt und das AZ-Abo mit nach Schönenwerd genommen. Doch da die Frühzustellung nicht mehr möglich ist und ich die Zeitung erst etwa um 15.30 Uhr bekommen würde, kaufe ich sie heute am Kiosk.»

Seit zwei Jahren wohnt Ueli Dietiker, Vater von zwei erwachsenen Kindern, zusammen mit seiner Ehefrau im ehemaligen Bally-Kosthaus. Nachts hört er, trotz der Eröffnung des Eppenbergtunnels, immer noch Güterzüge vorbeifahren. Ihm machen die Geräusche nichts mehr aus: «Man gewöhnt sich daran.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen