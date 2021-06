Erlinsbach AG/SO Kommandant zu Wassermassen: «Ich bin seit 29 Jahren bei der Feuerwehr, in dieser Form habe ich das noch nie erlebt» Am Donnerstagabend war das Niederamt mit extremen Regengüssen konfrontiert. Alle Feuerwehren der Region standen im Dauereinsatz. So auch die Feuerwehr Erlinsbach. Deren Kommandant erzählt, wie er den Einsatz erlebte. Noël Binetti 25.06.2021, 14.21 Uhr

Luigi Oprandi ist Kommandant der Feuerwehr Erlinsbach. Diese leistete am Donnerstagabend allein auf dem Gemeindegebiet beider Erlinsbach (SO und AG) über 100 Einsätze. Am Buchweg im Kanton Aargau gab es zudem einen kleinen Hangrutsch, «Fahrzeuge konnten dort aber weiterhin passieren», sagt Oprandi auf Anfrage.

«Auf Strassen und Wiesen bildeten sich regelrechte Bäche, wo eigentlich keine wären.»

Das Unwetter im Niederamt, die Aufräumarbeiten und Luigi Oprandi in der Sondersendung von Tele M1 am Freitagmittag.

Die Zusammenarbeit habe gut funktioniert: «Wir hatten Unterstützung vom Forstamt und die Feuerwehr Gösgen hat uns zusätzlich geholfen, sobald sie fertig waren.» Auch der Zivildienst habe Wassersauger zur Verfügung gestellt.

Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden:

Gegenseitige Unterstützung war gross

«Und Bauern, die teilweise selbst in der Feuerwehr sind sowie Private, unterstützten uns mit Fahrzeugen und Anhänger, um Sandsäcke zu transportieren», sagt Oprandi. In Gebäuden sei teilweise grosser Sachschaden entstanden.

«In einem Fall war ein Keller bereits am Mittwoch geflutet worden, dort mussten wir gestern bereits das zweite Mal auspumpen.»

Oprandi hat solche Wassermassen in so kurzer Zeit noch nie gesehen: «Ich bin seit 29 Jahren in der Feuerwehr, in dieser Form habe ich das noch nie erlebt.» In Erlinsbach sei vor allem der obere Ortsteil betroffenen gewesen, sagt Oprandi.

Bevor man Feierabend mache, biete man sich unter den lokalen Feuerwehren die gegenseitige Mithilfe an.