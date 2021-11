Amtsgerichtspräsidentin tritt frühzeitig zurück

Amtsgerichtspräsidentinnen- und Präsidenten im Kanton Solothurn sind frei, ihr Amt während der Legislatur niederzulegen. Bei frühzeitigem Rücktritt oder einer Weiterberufung an ein zweitinstanzliches Gericht erfolgen Ersatzwahlen. Ein ungeschriebenes Gesetz besagt, dass das Amt innerhalb der Partei vererbt wird, allerdings können alle Parteien Kandidierende aufstellen. Und auch parteilose dürfen sich bewerben; aktuell ist Amtsgerichtspräsident Walter Valentin vom Amtsgericht Olten-Gösgen kantonsweit der einzige parteilose Amtsgerichtspräsident. Voraussetzungen für das Amt sind ein in einem Schweizer Kanton erworbenes Anwaltspatent, das Schweizer Bürgerrecht sowie Wohnsitz im Kanton Solothurn. Der erste Wahlgang für die Ersatzwahl von Eva Berset ist auf den 13. Februar 2022 angesetzt; es gilt das absolute Mehr. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 15. Mai stattfinden; die Wahl erfolgt im Majorzwahlverfahren. Zuständig für die Wahl ist das betroffene Oberamt, die Staatskanzlei agiert als Aufsichtsbehörde.