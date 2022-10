Gretzenbacherin siegt an Parkinson Tischtennis Weltmeisterschaft

Parkinson als Gegner Mit Pingpong gegen Parkinson: Gretzenbacherin wird in Kroatien Vizeweltmeisterin Mitte Oktober fanden die Parkinson Tischtennis Weltmeisterschaften in Pula, Kroatien statt. Mit von der Partie des neunköpfigen Schweizer Teams war auch die Gretzenbacherin Monika Morgenthaler – sie schaffte es auf den zweiten Platz des Podests. 25.10.2022, 18.30 Uhr

Schweizer Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner an der Parkinson Tischtennis Weltmeisterschaft: Die Gretzenbacherin Monika Morgenthaler (Mitte) wurde Vizeweltmeisterin. Sanjin Strukic/zvg

Die Tischtennisbälle sprangen von einer Seite des Tisches auf die andere: Neun Teilnehmende des Vereins Pingpong Parkinson Schweiz reisten an die diesjährige Parkinson Tischtennis Weltmeisterschaft im kroatischen Pula. Dort spielten sie im 2400 Jahre alten Kolosseum.

Das Schweizer Team nahm in den Klassen der starken Beeinträchtigung durch Parkinson oder Anfänger in Tischtennis (Klasse 3) und der mittelschweren Beeinträchtigung oder mittlere Spielerfahrung (Klasse 2) teil. Für die Klasse 1 spiele das Team noch zu wenig lange Tischtennis, heisst es in einer Medienmitteilung. Bei der Schweizer Equipe war auch die Gretzenbacherin Monika Morgenthaler mit dabei.

Am ersten Tag fanden die Eröffnungszeremonie und die Vorrunde des Doppel-Mix-Wettbewerbs statt. Einen Tag später wurden dann die Ausscheidungsrunden der Singlefrauen und der Singlemänner in allen Kategorien in Vierergruppen ausgeführt. «Einige haben sich in das Haupttableau hochgearbeitet. Einige wurden in die Trostrunde spediert», heisst es in der Mitteilung. Danach ging es in das 16er-Finale. Schliesslich folgten Achtel- und Viertelfinale.

Schweiz gegen Israel im Final

Monika Morgenthaler war auf dem Haupttableau weit vorne zu sichten: «Am Finaltag lieferte sich Morgenthaler ein spannendes Hauptfinale in fünf Sätzen und drang vor bis in den Final. Diesen verlor sie dann gegen eine starke Gegnerin aus Israel», heisst es weiter. Morgenthaler holte damit den Vizeweltmeistersieg nach Gretzenbach.

Der Verein Pingpong Parkinson wurde von Nenad Bach gegründet, der mit Tischtennis eine Verlangsamung des Parkinson-Verlaus erzielen konnte. Im Juni 2022 wurde der Schweizer Verein mit Sitz in Dulliken gegründet. Das neunköpfige Schweizer Team beobachtete an den Weltmeisterschaften, wie das Zittern und die Verkrampfungen in der Schlaghand verschwanden oder erst gar nicht auftraten: «Alle kämpften nur mit einem Gegner: Parkinson.»

Weiter heisst es: «Durch die Konzentration auf etwas anderes werden die Symptome unterdrückt, durch die Bewegung wird die Automatik beibehalten. Durch das gesellige Zusammensein und dem Austausch untereinander wird das Gefühl des Alleinseins mit Parkinson komplett unterdrückt.» Das Spiel stärke zudem die Psyche von Parkinson-Patienten und -Patientinnen. (otr)