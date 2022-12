Walterswil: Tüftler erfindet ein eigenes Brettspiel

Tüfteln Brettspiel Made in Walterswil: Wird «Joy» sein erster grosser Wurf? Bereits als Kind entdeckte Sandro Niederberger seine Leidenschaft für Brettspiele – nun hat der Walterswiler sein eigenes entwickelt. Schon 400 Exemplare wurden verkauft. Frrok Boqaj/zt Jetzt kommentieren 18.12.2022, 12.00 Uhr

Sandro Niederbergers Lieblingsbeschäftigung als Kind waren schon immer Brettspiele – am liebsten spielte er Klassiker wie Monopoly, Brändi Dog oder Eile mit Weile. Vor einigen Jahren kam ihm die Idee, eigene Brettspiele zu entwickeln. Inzwischen ist aus dem Hobby des 36-Jährigen ein kleines Geschäft entstanden. Im Frühling dieses Jahres hat Niederberger sein erstes Brettspiel auf den Markt gebracht.

Sandro Niederberger aus Walterswil ist stolz auf sein eigenes Brettspiel. Frrok Boqaj

Dass der Softwareentwickler ein marktreifes Spiel entwerfen konnte, kommt nicht von ungefähr. Niederberger war nicht nur seit jeher ein begeisterter Brettspieler, sondern begann schon früh, eigene Kreationen zu entwickeln. «Ich habe all meine Ideen immer aufgeschrieben. Wenn ich beispielsweise Brändi Dog gespielt habe, habe ich eigene Regeln aufgestellt, das Spiel abgeändert und weiterentwickelt – es war einfach ein zusätzlicher Funfaktor für mich», erzählt er.

Von den bekanntesten Brettspielen liess sich der Walterswiler dann auch inspirieren, tüftelte später an eigenen herum – bis er schliesslich sein erstes fertiges Brettspiel namens «Joy» vorlegen konnte.

Ein kompliziertes Spiel für Laien

«Joy» ist taktisch anspruchsvoll und erfordert vor allem eines: viel Glück. Das komplexe Spiel sei auch eher für echte Experten als für Anfänger geeignet, betont Niederberger. Es funktioniert in der Kurzfassung wie folgt: Jedes Team – bestehend aus mindestens einem Spieler – erhält drei Zielvorgaben zugewiesen, die jeweils aus drei verschiedenfarbigen Würfelkombinationen bestehen und zu Beginn der Partie zufällig bestimmt werden.

Die Teams müssen ihre Spielfiguren auf dem Brett so bewegen, dass die drei Zielvorgaben erreicht werden. Wer als Erstes alle drei Würfelkombinationen in die korrekte Anordnung bringt und diese zum Startfeld zurückbringen kann, gewinnt das Spiel.

Der Hobby-Tüftler hatte kaum Hilfe

Niederberger hat sein Spiel innerhalb von drei Jahren nahezu alleine entwickelt und dabei um die tausend Stunden investiert. Doch zu Beginn seiner Karriere als Brettspiele-Entwickler musste er viel Lehrgeld bezahlen. Projektideen seien versandet, weil er bei der Entwicklung immer wieder am Design scheiterte. «Bei ‹Joy› wollte ich alles anders machen», sagt Niederberger. Er beauftrage eine externe Firma aus der Ukraine, für seine Idee ein schickes Design zu gestalten.

Die jahrelange Arbeit hat sich für Niederberger mittlerweile ausbezahlt: Das Zofinger Spielegeschäft Realm of Dragolia und der Schweizer Buchhändler Orell Füssli sind auf den Hobby-Tüftler aufmerksam geworden und verkaufen sein Brettspiel für knappe 50 Franken pro Exemplar – seit März dieses Jahres hat Niederberger insgesamt 400 Stück verkauft.

Doch mit seinem Brettspiel wolle er noch grössere Ziele erreichen, erzählt er: «Mein Wunsch wäre es schon, dass es sich in der Schweiz etabliert. Künftig will ich auch in den deutschen Markt expandieren.» Zudem verrät er, dass bereits eine weitere Entwicklung in der Pipeline ist – was für ein Spiel das sein wird, lässt Niederberger offen.

