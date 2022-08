Das Wasser im Boden fehlt: Besuch auf einem Acker im Niederamt

Trockene Äcker Wenn dem Boden etwas fehlt: Eine Suche nach Wasser auf einem Maisfeld zwischen Lostorf und Stüsslingen Der heisse Sommer macht der Landwirtschaft zu schaffen. Im Niederamt stechen vor allem die hellen Maisfelder ins Auge. Das hat viel mit «jungen Böden» und mit der Aare zu tun. Landwirt Flavio Bucher ist über die Entwicklung der Kolben dennoch erstaunt. Noël Binetti Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Unterschiedliche Böden, unterschiedliche Entwicklung der Pflanzen: Die Entstehung des Niederämter Bodens hat viel mit der Geschichte der Aare zu tun. Bruno Kissling

Die Bedingungen, mit denen ein Landwirt arbeiten muss, machen seine Aufgaben interessant. Sie sind das Schöne am Beruf – aber auch das Schwierige. Im Niederamt, wo die Aare noch bis vor nicht allzu langer Zeit frei mäanderte und das Bachbett sich nach jedem Unwetter einen neuen Verlauf suchte, sind die Ablagerungen in der Erde sandig und voller Kies.

Man spricht hier von jungen Böden. In regenreichen Jahren ist eine solche Beschaffenheit von Vorteil: Das Wasser fliesst rasch ab. Regnet es allerdings so wenig wie dieses Jahr, wird dieser Untergrund für die Landwirtschaft zum Problem. Der fehlende Humus und ein geringes Vorkommen an Lehm setzt der Wasserspeicherfähigkeit zu; der Boden trocknet aus. Darunter leiden die Pflanzen und am Ende der Saison der Ernteertrag.

Flavio Bucher aus Stüsslingen führt mit seinen Eltern einen Biohof. Bruno Kissling

Einer, der mit diesen Herausforderungen auskommen und sich in seinem Arbeitsalltag damit auseinandersetzen muss, ist Flavio Bucher (32). Der Landwirt aus Stüsslingen ist zwar nicht ganz so stark betroffen wie andere Niederämter Landwirtschaftsbetriebe. Denn je näher ein Acker am Jurasüdfuss liegt, desto ausgeprägter die Speicherfähigkeit. Bucher, der einen Biobetrieb zusammen mit seinen Eltern führt, sagt: «Wir haben aktuell rund 150 Are Mais angepflanzt.»

Es handelt sich dabei um «Benedictio kws». Diese Sorte wird vom Saatgutvertreiber mit «bester Standfestigkeit» und «leistungsstark auf allen Standorten» angepriesen. Bocher sagt:

«Bei der Aussaat im Mai war es bereits zu trocken, darum sind die Pflanzen unterschiedlich aufgelaufen.»

Das lasse sich auch auf die unterschiedliche Bodenzusammensetzung in der betroffenen Parzelle zurückführen. «Dann setzte der mangelnde Regen den Feldern zunehmend zu, die Stauden begannen auszutrocknen.» Das erkennt leicht, wer gegenwärtig im Niederamt unterwegs ist. In der Nähe zur Aare, etwa in Däniken, Winznau und auch in Gretzenbach, wirken verschiedene Maisfelder ausgedörrt. Bucher erklärt:

«Trotz der Trockenheit bin ich erstaunt, wie sich der Mais entwickelt hat. Dennoch werden die Erträge reduziert ausfallen.»

Haben dem Boden alles abverlangt: Flavio Bucher zeigt sich erstaunt über die Entwicklung, die die Maiskolben trotz Trockenheit erreichten. Bruno Kissling

Bewässerung als Lösung ist nicht so einfach

Ein grosser Teil der Ernte war für den Verkauf vorgesehen. Flavio Bucher sagt: «Wie in den letzten Jahren verkaufe ich an einen Berufskollegen. Auf unserem Betrieb verwenden wir eigentlich nur wenig Mais für die Fütterung.» Doch in diesem Jahr muss Bucher auf die Folgen der Trockenheit reagieren. In einem komplexen System wie es die Landwirtschaft darstellt, spielen viele Dinge ineinander: «Weil auch bei den letzten Schnitten der Grasernte gegen Herbst mit weniger Ertrag zu rechnen ist, bin ich gezwungen, mehr Mais als Notvorrat für den Winter zurückzubehalten.»

Denn der Einkauf von zusätzlichem Futter ist enorm teuer – wenn überhaupt solches verfügbar sein wird. «Einige trifft es mehr, andere weniger», ist Bucher überzeugt. Doch:

«Im Moment geht es allen landwirtschaftlichen Betrieben gleich.»

Erste Bauern im Niederamt haben damit begonnen, ihre Maisfelder zu ernten. Bucher will noch zuwarten, «je nach dem, wie sich das Wetter jetzt entwickelt». Er rechnet damit, dass es Anfang September so weit ist.

Wäre es eine Option, die Felder bei erneuter Trockenheit in den kommenden Jahren zu bewässern? Bucher winkt ab: «Da wo unsre Felder liegen, wäre der Aufwand zu gross und die Kosten dafür stehen in keinem Verhältnis. Dann könnte ich das Feld gleich aufgeben.» Doch je näher die Aare ist, desto realistischer ist diese Idee.

Tatsächlich können Betriebe beim kantonalen Amt für Umwelt eine Lizenz zur Wasserentnahme beantragen; dafür bezahlen sie dann eine Jahresgebühr. Bei der Aare, die voraussichtlich auch in den kommenden Jahren genügend Wasser führt, werden auch auf politischer Ebene Lösungen angestrebt. Denkbar wäre etwa ein gross angelegtes Bewässerungsnetz in Zusammenarbeit mit dem Kanton, wie man es aus anderen Landesteilen und aus südlicheren Ländern kennt. Doch damit sind hohe Kosten verbunden und bis eine Lösung realisiert ist, vergeht noch viel wertvolle Zeit.

Sich ändernde Verhältnisse werden zur Challenge

Mit der Bestimmung der Fruchtfolge auf einem Acker kann ein Landwirtschaftsbetrieb Einfluss auf die Beschaffenheit des Bodens nehmen. Werden in einem Jahr Pflanzen gesetzt, die tiefe Wurzeln schlagen und damit Gänge und Löcher im Boden hinterlassen, ist das gut für die Speicherfähigkeit. Es geht darum, den Boden so locker als möglich zu belassen und eine Pressung des Bodens zu vermeiden.

Und auch organische Stoffe, die über einen grossen Zeitraum in den Boden eingearbeitet werden und dort zu Humus werden, sind förderlich für die Wasserspeicherung. Zudem kann das Ausweichen auf robustere Sorten eine Linderung darstellen. Nach einer schnellen Lösung klingt das alles nicht. Und es bleibt fraglich, ob die Forschung mit der Entwicklung des Klimas mithalten kann. Denn in Europa wurde vor allem zu Resistenzen gegen Krankheitserreger geforscht. Die Trockenheit von Böden stand bisher nicht im Fokus.

Flavio Bucher will auf seinen Feldern aber nächstes Jahr unter anderem wieder Mais anpflanzen: «In der Fruchtfolge habe ich das so vorgesehen.» Einen Teil des Ertrags will er dreschen oder silieren: «Das verkaufe ich dann als Futtermais weiter.» Auch andere Pflanzen und Felder werden von der Trockenheit in Mitleidenschaft gezogen. Doch bei den Maisfeldern, die jetzt mit ihrer hellgelben Farbe ins Auge springen, ist die Dürre am offensichtlichsten:

Nicht ganz so schlimm, wie andernorts: Das Maisfeld von Flavio Bucher ist näher am Jurasüdfuss als an der Aare. Das bedeutet weniger Kies, dafür mehr Humus. Solche Böden speichern Wasser länger. Bruno Kissling

In der Konsequenz bedeutet zu wenig Futter, dass die Tierbestände reduziert werden müssen. Hat ein Hof zu wenig Reserven, ist auf gewissen Betrieben denkbar, dass im Herbst Tiere geschlachtet werden, die eigentlich erst ein Jahr später dafür vorgesehen waren. Denn einige Landwirte beginnen bereits jetzt damit, ihre Heu- und Silage-Futterreserven, die eigentlich für den Winter gedacht waren, anzuzapfen.

So weit ist es auf dem Hof der Familie Bucher aber noch nicht. Trotz oder gerade wegen der vielen Herausforderungen hat sich Flavio für den Beruf des Landwirtes entschieden. Er sagt: «Dabei wird mir nicht langweilig. Ich bin mit Menschen und Tieren in Kontakt und kann – im Rahmen der natürlichen Bedingungen – unterschiedliche Dinge ausprobieren.»

