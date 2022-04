«Triple X» Vertrautheit und Ruhe einen dieses Team: «Belle Flèche» für erfolgreiches Däniker Bogenschützen-Trio Die Drei sorgen an nationalen und internationalen Meisterschaften immer wieder für Furore. Ihre Begeisterung hat auch mit selbst gebastelten Pfeilen aus Haselruten in der Kindheit zu tun. Und mit viel Präzision. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Schweres Gerät: Anne-Marie Studer, Mark Gehrig und Toni Thiele (v.l.) mit ihren Präzisionssportwaffen. Jürg Salvisberg

Der in Däniken beheimatete Bogensportverein Triple X steht für dreifachen Erfolg. Anne-Marie Studer aus Lostorf, Toni Thiele aus Däniken und Mark Gehrig aus Suhr AG kehrten schon mit mehreren Medaillen von Europa- und Landesmeisterschaften heim. Das Trio, das an Turnieren unter seiner seit 2020 bestehenden Eigenmarke antritt, ist schon länger Mitglied beim BC Suhrental und repräsentiert die vielfältige Sportart geradezu exemplarisch.

Technisch deckt das Team alle drei Bogengrundklassen ab. Zudem macht es bei den Wettbewerben beider Verbände mit: Die Field Archery Association Switzerland (FAAS) steht für die Jagdtradition in der freien Natur, derweil die Swiss Archery die seit 1972 olympische Sportart hochhält. Drinnen wie draussen schiessen beide auf Scheiben, wobei an FAAS-Feldmeisterschaften auf den sogenannten 3D-Parcours im coupierten Gelände dreidimensionale Tierdarstellungen als Ziel dienen.

Der Weltrekord hielt Bestand

Anne-Marie Studer erinnert sich daran, wie sie schon als Kind stets aus Haselruten Pfeile herstellte. Nachdem sie zuvor eine Schwäche für Holzbogen hatte, fand sie im Alter von 18 Jahren zu ihrem Lieblingssystem: «Am Compoundbogen faszinierten mich die Präzision und die Technik.» Nach der ersten Hallensaison holte die 51-jährige Lostorferin ab 2015 gleich drei Schweizer Meistertitel in Folge.

2018 wurde sie erstmals Europameisterin und verteidigte ihren Titel zwei Jahre später. Dabei realisierte sie mit 879 von 880 möglichen Punkten einen noch beständigen Weltrekord. 875 Punkte in 174 Schüssen reichten ihr in diesem Jahr in Finnland zur Bronzemedaille.

Damit blieb sie in einem erneut hochklassigen Feld drei Punkte hinter der neuen Europameisterin. Quasi als Kompensation für das diesmal entgangene Gold realisierte sie eine Woche danach ihren ersten Schweizer Meistertitel bei der Swiss Archery.

Toni Thiele war mit seinem olympischen Recurvebogen 2022 noch etwas erfolgreicher. Ihm gelang es, seinen Europameistertitel, den er 2020 gerade noch vor dem Lockdown errungen hatte, klar zu verteidigen. Zudem doppelte der 54-jährige Däniker, der an der EM 2018 seine internationale Premiere erlebte, auch an der Schweizer Meisterschaft mit Gold in seiner Kategorie nach. Toni Theile schildert:

«Im Wettkampf ist vor allem mentale Stärke gefragt, man muss sich beherrschen können und darf sich nicht ablenken lassen.»

Stark ist, wer die Sicherheit in der Ausführung abrufen kann, die zuvor in rund acht Stunden wöchentlichem Training erarbeitet wurde. Das Zuggewicht des Bogens und die Laufwege zu den Scheiben machen zusätzliche Ausdauer- und Krafttrainings unumgänglich.

Toni Thiele, Mark Gehrig und Anne-Marie Studer (v.l.) sind mit Pfeil und Bogen sehr zielsicher unterwegs. Jürg Salvisberg

Bis er im Sommer an die EM reist, wird auch Mark Gehrig sein Übungspensum auf gegen acht Stunden wöchentlich steigern. Der 62-jährige Suhrer ist von einem Recurve- auf den urtümlichen Langbogen umgestiegen, der noch Holzpfeile abschiesst, die im Unterschied zu den Carbongeschossen der anderen Klassen nie so gleichmässig beschaffen sein können.

Auch Zielvorrichtungen und Stabilisatoren, mit denen die anderen Präzisionsgeräte ausgerüstet sind, gelten beim Langbogen als Fremdwörter.

Herausforderung in der Natur suchen

Besonders angetan haben es Mark Gehrig die 3D-Parcours im offenen Gelände. «Die sind irgendwie mit Golf zu vergleichen. Draussen zu sein macht für mich die Challenge und den Reiz aus.» Nachdem er an früheren Schweizer Meisterschaften oft mit Pech zu kämpfen hatte, gewann er im vergangenen Herbst seine 3D-Kategorie und holte nun auch Gold in seiner Indoorklasse bei der Swiss Archery.

Im Französischen wünschen sich die Bogenschützinnen und Bogenschützen einen guten Schuss mit «belle flèche», denn trotz aller verschiedenen Bogenklassen und Distanzen zum Ziel macht schliesslich der Pfeil den Unterschied aus. Auch ein guter Teamgeist wie im Verein Triple X kann sicher zum Punkten beitragen. «Unser Erfolg beruht auf gemeinsam vereinbarter Disziplin», drückt es Toni Thiele aus.

Das Vertrautsein miteinander vermittle Ruhe. Im Wettkampf ist man trotzdem allein unterwegs. Anne-Marie Studer sagt:

«Das gegenseitige Mitfiebern ist schon da. Doch auf der Schusslinie muss jede und jeder selber liefern.»

Auch das gemeinsame Schweizer Trikot im Ausland ändert an diesem Umstand nichts.

