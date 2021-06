Trimbach/Rickenbach Stichproben: Erneut mit Pestiziden belastetes Wasser nachgewiesen Wiederholte Wasserproben zeigen: Trimbach und Rickenbach weisen erneut eine zu hohe Konzentration an Pestizidrückständen im Leitungswasser auf – kurz vor zwei Abstimmungen zu diesem Thema. Noël Binetti 08.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grundwasser-Pumpwerk der Aare Energie AG in Olten: noch sei keine verhältnismässige Methode zur Beseitigung von Pestiziden möglich. Bruno Kissling (Archiv)

Gleich zwei der fünf nationalen Vorlagen, über die am Sonntag abgestimmt wird, befassen sich mit Giftstoffen, die durch die Nahrungsmittelproduktion oder die Landwirtschaft in die Umwelt gelangen. Einmal in die Natur abgegeben, halten sich diese hartnäckig im Boden und im Grundwasser. Von da gelangen sie in viele Trinkwasserfassungen und schliesslich ins Wasser, welches in den Haushalten aus den Hähnen fliesst.

Die Pestizidinitiative will synthetische Pestizide in der Schweiz verbieten, bei einer Übergangsfrist von zehn Jahren. Vom Verbot betroffen wären Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion und die Verarbeitung von Lebensmitteln, die Pflege von öffentlichen Grünanlagen und privaten Gärten sowie der Schutz von Infrastrukturen wie Bahngeleisen. Und importierte Lebensmittel. Ausnahmen wären bei einer Versorgungsknappheit möglich.

Die andere Vorlage, die Trinkwasserinitiative, will vor allem das Trinkwasser besser schützen. Direktzahlungen sollen demnach nur noch an Landwirtschaftsbetriebe ausgeschüttet werden, wenn diese pestizidfrei produzieren und Antibiotika weder vorbeugend noch regelmässig einsetzen. Zudem müssen Betriebe in der Lage sein, ihre Tiere ausschliesslich mit Futter zu ernähren, das sie selbst produzieren. Keine Auswirkungen hätte diese Initiative auf Landwirtschaftsbetriebe, die keine Direktzahlungen erhalten.

Mehrere Proben überschreiten Grenzwert

Im Vorfeld der Abstimmung hat das Konsumentenmagazin «K-Tipp» in der Deutsch- und der Westschweiz insgesamt 20 Stichproben des Trinkwassers entnommen und diese im Labor auswerten lassen. Die Proben stammten aus Orten, in denen bereits früher Pestizide nachgewiesen wurden. Das Wasser wurde auf 45 verbreitete Stoffe und deren Abbauprodukte hin untersucht. Laut dem Artikel fanden die Experten Rückstande von 16 Pestiziden.

Zwei der untersuchten Gemeinden im Bericht sind Trimbach und Rickenbach. Hier wurden je sechs Pestizide im Trinkwasser nachgewiesen. Nur drei Gemeinden wiesen keine Spuren der gesuchten Stoffe auf. 17 der 20 Proben enthielten Spuren von Chlorothalonil. Dabei handelt es sich um ein Pilzvernichtungsmittel, welches seit den Siebzigerjahren im Wein- und Getreideanbau eingesetzt worden sei. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit geht davon aus, dass das Mittel Krebs auslösen kann.

Grundwasser-Pumpwerk der Aare Energie AG: Das Grundwasser stammt von tief unten. Bruno Kissling (Archiv)

Seit Anfang 2020 darf in der Schweiz Chlorothalonil nicht mehr verwendet werden. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit legte damals für Trinkwasser einen Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter für Abbauprodukte von Chlorothalonil fest. Einige der Wasserproben lagen über diesem Wert, darunter Trimbach und Rickenbach.

In acht Proben wurde ein weiteres problematisches Abbauprodukt nachgewiesen – wieder befinden sich Rickenbach und Trimbach darunter: Nicosulfuron. Dieser Unkrautvernichter wird im Maisanbau eingesetzt. Im Kanton Jura sei dessen Einsatz in der Nähe von einigen Flüssen seit Anfang Jahr verboten. Der Grund: «Nicosulfuron ist für Wasserorganismen hochgiftig.

Für dieses Pestizid gilt in der Schweiz ein gesetzlicher Höchstwert von 0,0087 Mikrogramm pro Liter in Gewässern für die Trinkwassernutzung.» Für sein Abbauprodukt Nicosulfuron USCN gebe es allerdings keinen Grenzwert. Das Trinkwasser aus Rickenbach und Trimbach enthielt mehr als 0,1 Mikrogramm pro Liter. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) stuft den Stoff Nicosulfuron als «nicht relevant» ein.

Schutz ist besser als Wiederaufbereitung

Beat Erne,

Geschäftsführer Aare Energie AG. Website a.en

Das Trimbacher Wasser kommt aus dem Grundwasserpumpwer Gheid in Olten, wo es von der Aare Energie AG gefördert und verteilt wird. Rickenbach nutzt eine andere Quelle. Auf Anfrage sagt Geschäftsleiter Beat Erne: «Die Belastung mit dem Pestizid Chlorothalonil ist seit längerem bekannt.» Dazu fänden regelmässig Messungen statt, nachdem auch der Kanton diesbezüglich interveniert habe. Auf die vorliegenden Stichproben kann Erne nicht weiter eingehen, da er die Ergebnisse nicht kennt. Er sagt aber: «Wenn die Chlorothalonilwerte in einem zertifizierten Labor durchgeführt wurden, bestätigen sie die Werte, die auf unserer Website publiziert und aktualisiert werden.»

Noch fehle eine verhältnismässige Methode, um Wasser von solchen Rückständen zu befreien.

«Sowieso ist es viel besser, das Grundwasser zu schützen, statt es im Nachhinein wieder aufzubereiten»,

so Erne. Also im Sinne der kommenden Abstimmung? Darauf antwortet Erne, die Aare Energie halte es dabei wie der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches: «Wir unterstützen als Wasserversorgung die Zielsetzungen der beiden Initiativen, den Trinkwasserressourcenschutz zu stärken.» Sowohl die Grundwasserfassungen im Gäu wie auch im Niederamt seien belastet, so dass ein «Verdünnen» mit anderem Grundwasser nicht helfe.

Bruno Kissling (Archiv)

Gemäss dem Amt für Umwelt sei weiterhin die Regionalisierung und Vernetzung der Wasserversorgungen anzustreben, wobei die unterschiedlichen Risikoprofile der Wasserressourcen stärker zu beachten seien.

Noch herrscht viel Unklarheit

Im erwähnten Artikel heisst es, die vom «K-Tipp» gemessenen Pestizidmengen seien für sich allein keine akute Gefahr für die Gesundheit. Allerdings würden auch viele Lebensmittel Pestizide enthalten, wie Tests von verschiedenen Konsumentenmagazinen immer wieder zeigen würden. Fachleute gingen davon aus, dass sich diese Schadstoffe nicht nur summieren, sondern in der Kombination gegenseitig verstärken könnten.

Welche konkreten Folgen solche Pestizidcocktails für die menschliche Gesundheit hätten, sei bisher nicht erforscht.